Schützenveteranen Wasseramt haben eine neue Fahne

Irrfahrt Was tun, wenn die Fahne bei der Fahnenweihe fehlt? Schützenveteranen Wasseramt improvisieren Seit 1981 gibt es die Schützenveteranen Wasseramt. Seit einer Woche haben sie auch endlich eine Fahne. Die Fahnenweihe musste allerdings mit einer Notfahne durchgeführt werden. Das Original war zum Zeitpunkt der Weihe nach tagelanger Irrfahrt durch die Schweiz im Depot eines Kurierdienstes eingeschlossen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 19.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Notfahne an der Fahnenweihe entrollt und erstmals präsentiert von Daniela Leuenberger (links, Präsidentin Bezirksschützenverein Bucheggberg) von Fähnrich Hanspeter Aeberhard und von Fahnengotte Jeannette Baumgartner. Michael Nussbaum

René Guldimann (Präsident Schützenveteranen Wasseramt) gerät immer noch in Rage, wenn er an die Fahnenweihe mit zahlreichengeladenen Gästen – unter ihnen auch Regierungsrätin Brigit Wyss – in der Mehrzweckhalle in Subingen zurückdenkt:

«Der Kurierdienst hat bitterböse E-Mails vom Fahnenmacher bekommen. Die Fahnenfirma als Hersteller und wir werden rechtliche Schritte einleiten.»

Am Mittwochmorgen war die neue Vereinsfahne, nachdem die letzten Stiche von Hand an ihr angebracht worden waren, dem Kurierdienst übergeben worden. Am Mittwochmorgen sollte die Lieferung vor 9 Uhr beim Fahnenmacher eintreffen. Aber das teure Stück ging auf eine Reise durch die ganze Schweiz.

Der Hersteller der Fahne konnte den Kurierdienst nicht erreichen. Hilflos mussten er im Link zur Nachverfolgung der Sendung zusehen, wo sie überall hingefahren wurde.

«Sie haben weder auf E-Mails noch auf Telefonanrufe reagiert. Am Freitagabend wurde die Fahne im Depot in Basel eingeschlossen.»

Buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion fertigte der Fahnenfabrikant eine Notfahne, und brachte diese höchstpersönlich nach Subingen. So konnte der Anlass immerhin durchgeführt werden.

Fahnengruss aller Gäste für die geweihte Fahne. Michael Nussbaum

René Guldimann ist seit 2020 Präsident der Schützenveteranen Wasseramt. Einer der ersten Entscheide, die er gemeinsam mit dem Vorstand fällte, war, endlich eine Fahne anzuschaffen. Zwar hatten die Schützenveteranen seit 1985 eine Standarte, die sie bei einem Anlass jeweils mitnahmen. Aber auch diese war in einem schlechten Zustand und musste 2021 erneuert werden und zudem:

«Bei den Schützen gehört das Mittragen der Fahne zur Tradition. Mit der kleinen Standarte musste sich unser Fähnrich jeweils fast schämen.»

Zugute kam den Schützenveteranen zudem, dass die Raiffeisenbank Wasseramt gerade zu dieser Zeit Vereine bei speziellen Projekten unterstützte und für die Anschaffung der Fahne ein A-fonds-perdu-Betrag gesprochen wurde.

Reden nicht mehr gefunden

Obwohl das Drehbuch für die Fahnenweihe schon seit April 2021 stand, musste René Guldimann nach all dem Ärger am Anlass auch selbst noch improvisieren:

«Ich habe meine Reden, die geschrieben und ausgedruckt bereit lagen, nicht mehr gefunden.»

Zu guter Letzt war auch der Fahnengötti nicht anwesend, weil er im Spital lag. Immerhin sei die Feier ansonsten wie geplant gelaufen und man sei gemütlich bis Mitternacht zusammengesessen.

Regierungsrätin Brigit Wyss bei ihrer Ansprache. Michael Nussbaum Fahnengotte Jeannette Baumberger (links) überreicht Brigit Wyss eine Mini-Fahne als Andenken. Daniela Leuenberger (Bezirksschützenverein Bucheggberg) sieht dabei zu. Michael Nussbaum Präsident René Guldimann. Michael Nussbaum Zahlreiche Gäste nahmen teil. Michael Nussbaum Die Ehrendamen bringen die Fahne. Michael Nussbaum Der grosse Moment der Präsentation naht. Michael Nussbaum Fahnengruss. Michael Nussbaum Die neue Fahne im Detail. Tom Ulrich

Modernes Design

Neun Vorschläge wurden für die Gestaltung der Fahne eingereicht. Ausgewählt wurde ein modernes Sujet. Die Fahne zeigt den Umriss des Bezirks Wasseramt, das Wappen des Bezirks und das Kantonswappen sind integriert, ebenso eine Zielscheibe als Symbol für die Schützen. Zu sehen sind weiter der Inkwiler- und der Burgäschisee, die Aare, die Emme und die Oesch.

Nach einer Woche ist die Fahne nun endlich da und René Guldimann kann sie stolz präsentieren. Tom Ulrich

Die Fahne ist aus Schweizer Seide gefertigt und wurde in Handarbeit hergestellt. Sie ist 1,3 mal 1,3 Meter gross und wird den Verein künftig bei allen offiziellen Auftritten begleiten.

Rund 140 Mitglieder

Den Schützenveteranen Wasseramt gehören rund 140 Mitglieder an. Dem Verein können alle Mitglieder ab 60 Jahren der 24 Wasserämter Schiesssektionen beitreten. Die Veteranen pflegen ihren Sport primär in ihren Sektionen. Der Bezirksverein organisiert jährlich das Veteranenschiessen im Bezirk und mit dem Bezirksverein besuchen die Veteranen das kantonale Veteranenschiessen oder die eidgenössischen Anlässe.

Zusätzlich bietet der Bezirksverein diverse gesellige Anlässe wie Jassabende, Grillabende oder gemeinsame Ausflüge. Man versuche so gerade die älteren Vereinsmitglieder – die das Schiessen teilweise aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten – zu motivieren, aktiv zu bleiben, ganz nach dem Motto «bleibe fit, gesund und munter und pflege deine Kontakte». Deshalb würden Mitglieder, die nicht mehr mobil sind, jeweils auch abgeholt und wieder nach Hause gefahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen