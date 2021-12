Schülertransport Der Gemeinderat Buchegg unterstützt die wichtigsten Anliegen der Eltern Immer wieder gibt es im Bucheggberg Diskussionen über den Schülertransport, der für die Schulkinder ab dem Kindergarten im öffentlichen Verkehr erfolgt. In den Bussen gibt es zu wenig Sitzplätze. Viele Eltern erachten den Schulweg als unzumutbar. Rahel Meier 15.12.2021, 11.00 Uhr

Der öffentliche Verkehr und der Schülertransport sind im Bucheggberg eng verknüpft. Die Buslinien fahren heute alle zum RBS-Bahnhof in Lohn-Lüterkofen. Hanspeter Bärtschi

Die Schulwege im Bucheggberg sind lang, seit alle Gemeinden in einem gemeinsamen Schulverband zusammengefasst sind. Die Primarschulhäuser stehen in Lüterkofen-Ichertswil und in Messen, die Oberstufe in Schnottwil. Seit jeher werden die Schulkinder mit dem öffentlichen Verkehr in die Schulhäuser transportiert. Nur dank der Schulkinder sind die Frequenzen im ÖV im Bucheggberg heute hoch genug, dass die Buslinien subventioniert werden.

Unzufriedenheit auf allen Seiten

Ein Grossteil der Eltern ist mit der Schulwegsituation nicht zufrieden, auch die Verantwortlichen in den Gemeinden und der Schulverband sind nicht immer glücklich mit der Situation. Der Kanton stellt sich bisher auf den Standpunkt, dass der Schülertransport nur dann übernommen wird, wenn die Kinder den ÖV nutzen. Zusatzkurse - beispielsweise für die Kindergartenkinder – müssten von den Gemeinden finanziert werden.

Tatsächlich gibt es Gutachten und auch Gerichtsurteile die aufzeigen, dass den 4- bis 6-jährigen Kindern die unbegleitete Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zugemutet werden kann. Viele Eltern, die sich unter anderem in der Interessengemeinschaft Schülertransporte Schulverband Bucheggberg organisiert haben, wünschen sich deshalb vor allem, dass künftig jedes Kind beim Transport einen Sitzplatz hat, denn heute müssten bis zu 15 Kinder jeweils stehen.

Als zweites wäre eine Begleitung durch Erwachsene der Kinder im 1. Zyklus (Kindergarten bis und mit 2. Klasse) erwünscht. Dies, weil es im Bus, aber auch an den Bushaltestellen, immer wieder zu gefährlichen Situationen komme.

Neues Konzept in der Vernehmlassung

Der Kanton hat das Anliegen der Bucheggberger aufgenommen und für das Jahr 2024 ein neues Buskonzept für den Bucheggberg vorgestellt. Noch sind mehrere Varianten in Prüfung, wobei zwei favorisiert werden. Bei beiden würden die heutigen Linien im Grundsatz erhalten bleiben, aber mehr Kurse geführt. Bereits klar ist, dass die Anbindung der Buslinien aus dem Bucheggberg an den weiterführenden Verkehr weiterhin in Lohn-Lüterkofen erfolgen wird. Damit könnten am meisten Pendler gewonnen werden.

Die Gemeinden haben nun bis Ende Dezember Zeit, sich zu den Varianten des Kantons zu äussern. Danach soll die Planung weitergeführt und detaillierter ausgearbeitet werden. Ende November gab es zudem einen Runden Tisch, an dem die Gemeinderäte aus dem Bucheggberg, der Elternrat Messen, das Elternforum Lüterkofen und die IG Schülertransporte teilnahmen.

Sicherheit darf keine Kostenfrage sein

Der Gemeinderat Buchegg diskutierte die Vorlage sehr sachlich. Einig war man sich darin, dass das heutige Angebot für Pendler nicht allzu interessant sei. «Mir ist schon mehr als einmal entweder der Bus oder der Zug vor der Nase abgefahren», meinte beispielsweise Thomas Stutz. Der ÖV müsse interessanter werden und man dürfe ihn mit dem neuen Konzept nicht gefährden. Klar war auch, dass die meisten es befürworten würden, wenn für die Kinder des ersten Zyklus Schulbusse fahren würden. Diese Variante sei teuer, Sicherheit dürfe aber keine Kostenfrage sei.

Für den Gemeinderat Buchegg war aber auch klar, dass auch der Kanton in der Verantwortung stehe, immerhin habe er die Gemeinden im Bucheggberg dazu verknurrt, die Schulhäuser in den Dörfern zuzumachen und drei gemeinsame Schulstandorte einzurichten. Bei der Finanzierung der Schülertransporte werde aber die Verantwortung seit Jahren zwischen Kanton, Gemeinden und Schulverband hin- und hergeschoben.

Busse haben neu Sitzgurten

Gemeindepräsidentin Verena Meyer, die auch Präsidentin des Schulverbandes ist, machte ihre Ratskollegen darauf aufmerksam, dass es sehr wohl auch bereits Verbesserungen gebe. So seien die Busse auf Kosten der Gemeinden, mit Sitzgurten ausgerüstet worden. Auch die Begleitung der Fahrten am Morgen werde zurzeit von den Gemeinden finanziert.

Der Gemeinderat einigte sich schliesslich auf eine Vernehmlassungsantwort an den Kanton. Wichtigste Punkte dabei: Die Schülertransporte können weiterhin im ÖV erfolgen. Allerdings müsse sichergestellt werden, dass die Kinder des ersten Zyklus von Erwachsenen begleitet werden; jedes Kind müsse zudem die Möglichkeit haben zu sitzen und sich mit einem Sitzgurt festzumachen.

Weiterhin alle Ortschaften anfahren

Dabei müsse beachtet werden, dass die Kinderzahlen im Bucheggberg steigend seien und dass auch für die Zukunft genügend Kapazitäten geschaffen werden. Dringend nötig sei zudem, dass der ÖV sowohl im Limpachtal, als auch im Mülital und im Biberental erhalten bleibe und auch künftig alle Ortsteile angefahren würden.

Der Gemeinderat Buchegg würde es zudem begrüssen, wenn der Fahrplan möglichst gut eingehalten würde, damit die Anschlüsse auf den Zug gesichert sind. Der Bus sollte zudem vor allem von 6 bis 8; von 11.30 bis 13.30 und von 16 bis 20 Uhr möglichst häufig verfügbar sein.

Schloss ist das grösste Kulturgut in der Gemeinde

Im Weiteren sprach der Gemeinderat einstimmig einen Betrag von 15'000 Franken für die Sanierung des Daches im Schloss Buchegg. Nachdem der Verein mit der Sanierung begonnen hatte, wurden nachträglich Schäden entdeckt, die gleich geflickt werden mussten und so verteuerte sich das ursprüngliche Projekt. Das kantonale Turnfest, das 2024 im Bucheggberg stattfindet und von allen Bucheggberger Turnvereinen gemeinsam organisiert wird, wird mit 12'065 Franken unterstützt.