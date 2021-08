Schnottwil Von der Herzensangelegenheit in den Traumjob: Stefan Schluep gibt Gemeindepräsidium in Schnottwil ab Am 1. September endet die Amtszeit von Stefan Schluep als Gemeindepräsident von Schnottwil. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Urs Byland 13.08.2021, 05.00 Uhr

Noch im letzten Herbst erklärte Stefan Schluep im Gemeinderat, eine Legislatur sei keine Legislatur. Dann geschah Unvorhergesehenes. Gemeindepräsident Stefan Schluep entdeckte Anfang 2021 im Internet ein Stelleninserat. Die Kehrichtverbrennungsanlage AG (Kebag) in Zuchwil war auf der Suche eines neuen Betriebsleiters.

«Es heisst ja immer, wer Inserate zu studieren anfängt, der hat innerlich schon gekündigt. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe es zufällig gesehen, habe es weggelegt und eine Woche später wieder hervorgenommen.»

Stefan Schluep diskutierte einen Stellenwechsel mit seiner Familie, überlegte sich die Konsequenzen und hat sich beworben. «Es war eine einmalige Chance, die ich packen musste.»



Seit über zwei Jahrzehnten hat Stefan Schluep mit dem Medium Wasser zu tun. Aktuell arbeitet er beim Kanton im Amt für Umwelt für die Bereiche Wasserversorgung und Grundwasserschutz. «Wasser kann man vielseitig nutzen, als Lebensmittel, aber auch als Energieträger, und ich habe für die Firma ABB schon vor über 20 Jahren in einem ähnlichen Umfeld wie die Kebag gearbeitet.»

Schluep arbeitete auch 13 Jahre bei der Regio Energie Solothurn und war dort verantwortlich für die Wasser- und Fernwärmeversorgung. Die zukünftige Arbeit in der Kebag vereine vieles, was er beruflich unternahm und was ihm auch Freude bereitet hatte.

Deshalb hat Stefan Schluep sich dem Unvorhergesehenen gebeugt und seine andere Herzensangelegenheit, wie er sagt, nach einer Legislatur aufgegeben – das Gemeindepräsidium. Zuvor war er bereits vier Jahre Vizegemeindepräsident.



«Immer zum Wohle der Gemeinde»



Das wichtigste Geschäft, das ihn über die gesamten acht Jahre begleitete, war die kürzlich genehmigte Ortsplanungsrevision. «Damit haben wir eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung der Gemeinde in den nächsten 15 Jahren. Wir hatten noch Glück und konnten Baufelder einzonen. Je ländlicher eine Gemeinde ist, desto schwieriger sind heutzutage Einzonungen.»

Die Revision ging nicht reibungslos über die Bühne. Viele Gespräche mit den Grundeigentümern und dem Kanton seien nötig gewesen. Ein Amtswechsel im kantonalen Raumplanungsamt habe die Revision zusätzlich verlängert. «Mit anderen Personen kommen auch immer andere Ideen und Ansichten zum Tragen.»

In dieser Arbeit haben sich die Fähigkeiten von Schluep bewährt. Er kann verhandeln und er kann diplomatisch verhandeln. «Als Gemeindepräsident muss ich mir immer bewusst sein, welchen Hut ich auf dem Kopf trage und wofür ich verhandle und einstehe. Immer zum Wohle der Gemeinde.»



Reorganisation des Bauwesens: langer Prozess



Ein anderes Thema, das Stefan Schluep in den acht Jahren mit Erfolg mitentwickeln konnte, war der Wärmeverbund, der im Ursprung durch den Ersatz der Heizung im Schulhaus ausgelöst wurde.

«Wir motivieren nach wie vor Liegenschaftsbesitzer, sich an den Wärmeverbund anzuschliessen. Sie erhalten ein Sorglospaket. Und sympathisch ist natürlich, dass das Holz aus dem Bucheggberg bezogen wird.»



Wesentliches hat sich in der Verwaltung während der Amtszeit von Schluep getan. «Wir sind zurzeit noch in der Umsetzung der Reorganisation im Bauwesen. Die bis anhin in diesem Bereich verantwortlichen Kommissionen werden von sechs auf drei reduziert.

Gleichzeitig wird ein Bausekretariat geschaffen. Das war ein langer Prozess, und es war und ist immer noch ein emotionaler Prozess. Oft haben Personen während Jahren oder gar Jahrzehnten in diesen Kommissionen mitgewirkt. Da ist viel Herzblut mit dabei.»



Hier musste Schluep mit dem arbeiten, was ihm liegt: kommunizieren und informieren. «Diese beiden Punkte darf man nie vergessen, denn das kommt sonst immer retour.» Start für die Neuorganisation ist der Beginn der kommenden Legislatur. Dies wird der 1. September sein. Dann wird auch der neue Gemeindepräsident amten und Schluep seine Arbeit beim neuen Arbeitgeber in Zuchwil beginnen.



«Ländliche Gemeinden haben dieselben Probleme»



Regelmässige Aufmerksamkeit schenkte Stefan Schluep den Nachbargemeinden Biezwil und Lüterswil-Gächliwil. Mit ihnen habe er immer den Austausch gesucht und mögliche Zusammenarbeitsformen diskutiert.

«Ländliche Gemeinden haben dieselben Probleme. Warum soll jede probieren, die Probleme immer im eigenen Kämmerlein zu lösen? Thema war meist, wie man enger zusammenarbeiten könnte.»

Dabei vermeidet er tunlichst, von Fusion zu reden. «Das führt in der Bevölkerung oft zu emotionalen Reaktionen. Ob eine Fusion die Lösung sein kann, weiss ich nicht, aber man soll sich nicht diesem Thema verschliessen.» Er hoffe, dass die Gespräche in der nächsten Legislatur weitergeführt werden, auch wenn in Schnottwil und Biezwil die Gemeindepräsidien neu bestellt sind.



Absage der Chilbi in Schnottwil: «Das nagt»



Weniger glücklich war Schluep darüber, dass er schon zum zweiten Mal die Chilbi wegen der Pandemie absagen musste. «175 Jahre lang funktionierte die Chilbi immer, auch während der beiden Weltkriege. Just jetzt, in meiner Amtszeit, hat Corona die Chilbi zu Boden gebracht. Das nagt. Chilbi ist Tradition und Treffpunkt in Schnottwil.» Nichtsdestotrotz hätte Schluep auch noch eine zweite Legislatur angehängt, wenn nicht das Unvorhergesehene eingetreten wäre.

«Die Arbeit ist spannend, und ich habe gerne mit der Bevölkerung zusammen Themen entwickelt oder diskutiere über Dinge, mit denen man normalerweise gar nicht konfrontiert ist. Es war hart, mit mir ehrlich zu sein, dass das Amt mit der neuen Arbeit nicht funktionieren kann. In der Kebag ist klar ein 100-Prozent-Pensum gefordert.»



Wenn Schluep sagt, er habe nie Probleme gehabt, den Schlaf zu finden, darf man ihm das (teilweise) glauben. Denn die Arbeit war herausfordernd. «Man ist oft Laie und muss sich hineinarbeiten. Herausfordernd ist es auch, das Konstrukt Gemeinde mit Verwaltung, Gemeinderat und Kommissionen zusammenzuhalten, dass man frühzeitig Unstimmigkeiten bemerkt und eingreift.» Trotzdem sei es eine Zeit gewesen, die er nie missen möchte.