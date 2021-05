Schnottwil «Wenn man etwas wirklich möchte, muss man sich dafür einsetzen»: Ursula Brüllhardt hat Benzin im Blut Die Vizegemeindepräsidentin will Schnottwil als Gemeindepräsidentin in die Zukunft führen. Urs Byland 28.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidium Schnottwil: Kandidatin Ursula Brüllhardt vor dem Gemeindehaus. Hanspeter Bärtschi

Das gab es in den letzten vierzig Jahren nicht mehr in Schnottwil: eine Kampfwahl ums Gemeindepräsidium. Kandidatin und Kandidat fühlen sich der FDP zugehörig. Ursula Brüllhardt, die Gemeindevizepräsidentin, ist aber keine Bürgerin von Schnottwil. Das hat Bürgerinnen und Bürger von Schnottwil dazu bewogen, einen der ihren zu portieren. Ursula Brüllhardt winkt ab. «Das ist heute nicht mehr entscheidend. Schnottwil bestand früher schon mehrheitlich aus Bürgern. Aber Schnottwil hat sich sehr gewandelt. Hier haben viele neue Familien ein Zuhause gefunden. Ich erlebe Schnottwil als sehr offen. Für mich sind Bürger wie Zugezogene gleich viel wert. Das einzige, was ich nicht hätte, wäre das Stimmrecht in Angelegenheiten der Bürgergemeinde.» Aber präsidieren, sprich moderieren könnte sie die Sitzung trotzdem und hätte gar den Stichentscheid, wie eine Nachfrage beim Amt für Gemeinden ergab.



Deftige Überraschung am Ende einer langen Sitzung



Der Entscheid zur Kandidatur sei aufgrund des überraschenden Rücktritts von Stefan Schluep gefallen. «Ich habe mir bisher keine Gedanken gemacht, dieses Amt zu übernehmen. Stefan hat uns seinen Entscheid am Ende einer langen Sitzung unter dem Traktandum Diverses mitgeteilt. Ich war danach nicht mehr müde, sondern bin aufgewühlt heim gegangen.» Grund für diese Aufregung: «Ich arbeite sehr gerne mit dem Gemeindepräsidenten zusammen. Wir verstehen uns ausgezeichnet und sprechen die gleiche Sprache. Man weiss genau, wie der andere denkt und findet so oft viel schneller einen Weg.»



Ursula Brüllhardt ist seit acht Jahren Gemeinderätin. «In den letzten beiden Jahren als Vizegemeindepräsidentin habe ich nochmals viel lernen können, auch weil ich vertieft Einblick in die Geschäfte hatte.» Wenn nicht jetzt, wann dann?, habe sie sich gedacht und: «Doch, das kann ich auch.»



Sie spricht fliessend Ungarisch



Dass Ursula Brüllhardt ungarische Wurzeln hat, ist nicht offensichtlich. «Ich bin in Budapest zur Welt gekommen.» Ihr Grossvater floh 1956 in die Schweiz, als die damalige UdSSR dem ungarischen Volksaufstand ein Ende setzte. 1982 zog er seinen Sohn nach, Vater von Ursula Brüllhardt. Sie kam mit drei Jahren in die Schweiz und wuchs in Schaffhausen auf. Ihr Dialekt kann dies nicht verbergen. «Ich habe keine grossen Erinnerungen an Ungarn, spreche aber fliessend Ungarisch.» Ihre Eltern haben ihrer Tochter vor allem eines gezeigt, wie Brüllhardt sich erinnert:

«Wenn man etwas wirklich möchte, dann kann man es auch erreichen, aber man muss sich dafür einsetzen. Das hat sich bei mir wie ein roter Faden durchgezogen.»

Die Kauffrau erinnert sich an ihre Einbürgerung, als sie als 16-Jährige alleine am Eichentisch dem Stadtpräsidenten gegenüber sass und auf die Frage, was sie vorhabe, erklärte, sie wolle zuerst die Lehre beenden und dann habe sie noch ganz viele Interessen.



Im Jahr 2000 kam sie nach Burgdorf und vor 14 Jahren nach Schnottwil. «Zuerst kümmerte ich mich vor allem um meine Töchter. Bald folgte eine Einladung in die Wahlkommission, die ich bereitwillig annahm.» Sie wurde auch vom Schützenverein angefragt und sass zusammen mit ihrem heutigen Konkurrenten im Vorstand. Brüllhardt, die in einer 60-Prozent-Anstellung im Sozialdienst in Wohlen bei Bern im Kinder- und Erwachsenenschutz angestellt ist, bewohnt heute mit ihren beiden Töchtern ein Reiheneinfamilienhaus. Sie hat den Nachnamen ihres Ex-Mannes behalten. «Ich will gleich heissen wie meine beiden Kinder.»



«Zuerst muss der Gemeinderat zusammenwachsen»



Wie will Brüllhardt amten? «Im Gemeinderat ist man einer von sieben, jeder hat sein Ressort, aber der Gemeindepräsident ist derjenige, der die Gemeinde nach aussen vertritt, in der Bevölkerung in den Nachbargemeinden, in der Region und im Kanton. Das wäre meine Aufgabe.» Sie wolle Schnottwil nicht umkrempeln sondern dort fortfahren, wo der bisherige Gemeindepräsident aufhören wird. «Zuerst muss der Gemeinderat zusammenwachsen, hat es doch einige Neulinge im Team.»



Zum Thema Fusion erinnert sie daran, dass in den letzten Jahren viele Zusammenarbeiten mit den Nachbargemeinden begonnen wurden. «Grundsätzlich weiss niemand, in welche Richtung das Thema Fusion sich entwickelt. Wenn, dann müsste man sicher unsere Nachbargemeinden am ehesten prüfen. Aber: Man kann oft auch einfach zusammenarbeiten, ohne dass man gleich heiraten muss.»



«Ich habe eine Passion für Autos»



Irgendwie muss Ursula Brüllhard das den Ungarn nachgesagte feurige Temperament bändigen. Das macht sie in ihrer Freizeit mit ihrem Hobby. «Ich habe Benzin im Blut und eine Passion für Autos.» Geerbt habe sie diese Leidenschaft vom Vater, der als Flugzeugtankwart arbeitete. Sie schrieb auch schon für die «Automobilrevue», und auf ihrem Parkplatz steht ein Pickup. «Ich gehe gerne ins Gelände und fahre Offroad, auf Spezialstrecken natürlich.» Die letzten vier Jahre seien rasant verlaufen. Sie vergleicht es mit einer Fahrt im Rennauto. «Stefan Schluep steuert und der restliche Gemeinderat sitzt mit im Fahrzeug. Ich will, dass es so weitergeht, mit diesem Elan.» Und ihr am Steuerrad.