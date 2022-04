Wegen Pension: Die Sägerei Dick in Schnottwil liegt still

Schnottwil Sie hat vier Generationen ein Auskommen ermöglicht: Nun wurde der Betrieb der Sägerei Dick eingestellt Die Sägerei bestimmte das Leben des 96-jährigen Hans Dick und das seines Sohnes und heutigen Besitzers Hansueli Dick. Nun wird ein Käufer für die Sägerei oder den Gebäudekomplex gesucht. Urs Byland Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Hans Dick (links) mit seinem Sohn und Besitzer der Sägerei Hansueli Dick vor der Vollgatter. Rechts angeschnitten die Horizontal-Bandsäge. Urs Byland

Der Weg zur Sägerei Dick in Schnottwil heisst lapidar Sagiweg. Gegen Ende des ansteigenden Wegs liegt an der südlichen Seite die Sägerei mit zwei offenen Gewerbehallen und an der nördlichen Seite das Wohnhaus der Sägerei-Betreiber. Der Sagiweg führt weiter zum Sägehof. Das landwirtschaftliche Gut gehört einem weiteren Zweig der Dick-Familie.

Seit über vier Generationen erzielt die Familie Dick in der Sägerei ihr Auskommen. Am 31. März ist aber das Ende der Ära Dick als Betreiberin der Sägerei gekommen. Besitzer Hansueli Dick und seine beiden Mitarbeiter hatten den Letzten. Er ist ins Pensionsalter gekommen, aber auch seine Gesundheit erlaubt es nicht mehr, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Nun sucht er einen Käufer, entweder für die Sägerei oder für den Gebäudekomplex mit den beiden Hallen und kleinen Nebengebäuden.

Die Sägerei ging immer vom Vater auf den Sohn über

In «Pension» ging auch sein Vater, der 96-jährige Hans Dick. «Noch letzte Woche habe ich gearbeitet», erzählt der kleine Mann stolz und mit wachen Augen. Bis zuletzt hat er Kundenrechnungen mit der Schreibmaschine getippt, das Rundholz mit einem Spezialkran bereitgestellt und war zuständig für das Schärfen der Sägeblätter.

Hans Dick ist am 12. Juli 1926 in Schnottwil geboren. Seine Grossmutter habe seinerzeit einen Mann aus Brunnenthal angestellt, ihr das Holz zu sägen, erzählt er. «Der hiess Dick.» Die Sägerei habe schon früher existiert. «Niemand weiss, wann sie gegründet wurde. Sie war fast eine der ersten in der Region, die Bretter und Bauholz im Auftrag sägte.» Damals hatten viele Bauern eine Säge, mit der sie das eigene Holz sägten oder auch mal für andere im Auftrag.

Sein Vater Johann war der nächste, der die Sägerei übernahm. «Später haben wir zusammengearbeitet. Dann hiess die Sägerei Johann Dick und Sohn.» Und nach dem Tod von Johann Dick übernahm 1975 Hans Dick die Sägerei. Zur Zeit seiner ordentlichen Pension verkaufte er sein Geschäft 1992 seinem Sohn Hansueli. Beide hatten Zimmermann gelernt. «Ein Säger sollte fast Zimmermann sein, damit er weiss, wo und wie die Balken und Bretter genutzt werden. Sägen kann er dann nebenbei noch lernen.»

Florierendes Geschäft mit «Heuheinzen»

Schon sein Vater hatte einen Handlanger angestellt. Bald half Hans Dick seinem Vater. Auch die Landwirte in der Umgebung waren gerne für die einen oder anderen Handlanger-Dienste zu haben, wenn sie Zeit hatten. «Die ersten Handlanger, die hier arbeiteten, erhielten zwei Franken in der Stunde.» Er habe extra in den Lohnblättern nachgeschaut, erzählt Hans Dick am Küchentisch in seiner Wohnung.

Die Sägerei sei zu seiner Zeit gut gelaufen, so Hans Dick. Und neben der Festtischvermietung hatte er mit seiner Frau Margrit ein weiteres lohnendes Geschäft aufgebaut. Für die Bauern stellten sie «Heuheinze» her – «tausende» –, die auf den Wiesen einfach aufgestellt werden konnten und zum Trocknen des Grases verwendet wurden.

Enge Wohnverhältnisse in den 1950er Jahren

Die Wohnung von Hans Dick liegt im Parterre des ehemaligen Elternhauses. Diese Wohnung baute Hans Dick für seine Familie Ende 1960er Jahre in die ehemalige Werkstatt ein. Vorher wohnte er zusammen mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau – nicht alleine, sondern zusammen mit den Eltern. «Im gleichen Haus, auf dem gleichen Boden im Obergeschoss.» Mit Margrit hatte Hans Dick drei Kinder. Mit dem dritten Kind änderten sich auch die wohnlichen Verhältnisse.

Mit dem Ende der Sägerei Dick bleiben im Bucheggberg noch zwei Sägereien übrig, weiss Hans Dick. Sein Sohn Hansueli räumt in den Hallen auf und hofft auf einen Verkauf seiner Sägerei oder des Gebäudekomplexes. Kein leichtes Unterfangen. Die Sägerei liegt in der Landwirtschaftszone.

Zudem ist man in der Schutzzone einer Trinkwasserquelle, und unter der einen Halle fliesst der von Biezwil herkommende Sagibach durch. Hansueli Dick führt Gespräche mit Interessierten. Ein Investor stehe bereit. Noch fehlt ein Geschäftsführer. Gespräche laufen, aber was mit der Sägerei passiert, ist aktuell noch offen.

Von der Einfachgangsäge zur Vollgatter Ursprünglich hat der über das Grundstück fliessende Sagibach mit seinem Wasser aus Biezwil über zwei Wasserräder die Säge angetrieben. Das war eine Einfachgangsäge – ein Sägeblatt schnitt ein Brett pro Durchgang vom Baumstamm. Heute wird eine Vollgangsäge (Vollgatter) mit mehreren Blättern bestückt, welche einen ganzen Stamm in einem Durchgang zu Brettern sägen kann. In der Halle steht inzwischen die dritte Generation einer Vollgatter, die Stämme bis zu einer Breite von 60 Zentimeter in einem Gang zersägt. Daneben darf die Bandsäge nicht fehlen, mit der überbreite Baumstöcke für die Vollgatter vorbereitet werden, also kleiner geschnitten werden. Der Stock, der unterste, breiteste Teil des Stamms, wird nicht einfach abgeschnitten, weil er das schönste Holz liefert.

