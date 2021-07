Karin Studer und Sandra Obi bieten einen Pflückgarten an

Schnottwil Pflückgarten: Direkt vom Feld in die Küche Der Pflückgarten in Schnottwil bietet frische, biologisch produzierte Produkte an. Marlene Sedlacek 07.07.2021, 05.00 Uhr

Karin Studer (links) und Sandra Obi in ihrem Pflückgarten in Schnottwil. Hansjörg Sahli

Ein Garten wie im Bilderbuch: sattgrüne und dunkelrote Salatköpfe, Fenchel, Buschbohnen, Randen und Kohlrabi stehen in langen schnurgeraden Reihen. Stangenbohnen beginnen sich an ihren Stützen hochzuranken. Zwischen grünem Kartoffelkraut blinzeln erste orangefarbene Kapuzinerli hervor. Seite an Seite mit Buschbohnen und Fenchel wachsen Tagetes.



Seit anfangs Juni ist der Pflückgarten beim Kappelihof zwischen Schnottwil und Oberwil offen. Auf 27 Beeten, jedes zwölf Quadratmeter gross, laden Karin Stucki und Sandra Obi dazu ein, frisches Gemüse, essbare Blumen, Kräuter und Tees zu pflücken. Die Website des Gartens gibt Auskunft darüber, welche Produkte gerade erntereif sind. Es gilt die Devise: «Es het, solangs het.»



Die Kundschaft kommt hauptsächlich aus der näheren Umgebung. Vor allem an Wochenenden sei viel los, aber auch unter der Woche fänden sich immer wieder Besucher ein, erzählt die Bäuerin Karin Stucki. Einige Stammkunden kommen täglich, um Salat oder Gemüse zu holen.

«Es ist praktisch und auf jeden Fall frisch»,

preist ein Kunde das Angebot.



Aus Leidenschaft Gemüse und Blumen anbauen



Die Idee zu diesem Pflückgarten kam den beiden Frauen, als Stuckis ihren Hof auf Bio-Anbau umstellten. Sie liessen sich beraten, was man neben Ackerbau und Obstkulturen noch unternehmen könnte, um den Ertrag zu steigern. Zuerst war die Rede von einem Bohnenpflückfeld. Weil die Gärtnerinnen leidenschaftlich gerne Gemüse, Kräuter und Blumen anbauen, weitete sich diese Idee in ihren Köpfen zu einem kompletten Garten aus. Sie wussten, dass ein solch vielfältiges Angebot eher selten ist und durchaus ein Bedürfnis darstellen könnte.



Sucht man im Internet nach anderen Anbietern, stellt man tatsächlich fest, dass sie dünn gesät sind. Rita Steiner vom Wallierhof sieht einen möglichen Grund darin, dass Gemüseanbau von der Wirtschaftlichkeit her nicht ideal ist, da er sehr arbeitsintensiv ist. Wenn ein solches Angebot aber gefragt ist, könne ein Pflückgarten aber durchaus Zukunft haben, denkt Steiner. Die beiden jungen Mütter aus Schnottwil finden nicht, dass der Garten besonders viel Arbeit gibt. Sie setzen auf Mischkulturen, um Schädlinge und Pilzbefall zu minimieren. Gedüngt wird mit Brennnesseljauche und Hühnermist. Eine Mulchdecke aus Holzschnitzeln hält Schnecken fern, unterdrückt das Unkraut und schützt gegen den Wind. «Das Gemüse wächst einfach», stellt Stucki begeistert fest. Nur das Vorbereiten und das Einrichten der Beete habe viel zu tun gegeben, erinnert sich Obi, die daneben als Floristin arbeitet.



Pflückgarten Schnottwil. Hansjörg Sahli

Keine Probleme mit der Zahlungsdisziplin

Auch die Befürchtungen von Bruno Bartlome vom Solothurner Bauernsekretariat, dass die Kunden nur das schönste Gemüse auslesen würden und der Rest im Abfall landet, hatten sich in der bisher kurzen Erfahrungszeit nicht bewahrheitet. Mit der Zahlungsdisziplin hätten sie bis jetzt ebenfalls kein Problem gehabt, versichert die Bäuerin.



Den Frauen mangelt es nicht an Ideen für weitere Projekte. So möchten sie mit dem Einsatz von effektiven Mikroorganismen (EM) und selber erzeugtem, fermentierten Kompost den Boden weiter verbessern. Damit könnte auch überschüssiges Gemüse wieder verwertet und in den natürlichen Kreislauf des Gartens zurückgeführt werden. Eine weitere Idee ist, Gemüse zu veredeln und zum Beispiel Gewürzmischungen herzustellen und im Hoflädeli zu verkaufen. «Wir sind noch am Lernen und Ausprobieren», sagt Obi.



Hinweis: Auskunft über das aktuelle Angebot unter https://pflück-garten.ch.