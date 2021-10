Schnottwil Nicht mehr länger zuwarten: Die «Krone» Schnottwil wird Ende November geschlossen Es ist Jeannine und Marcel Schilder nicht einfach gefallen. Den Entschied die «Krone» zu schliessen haben sie nach langem Überlegen und aus Vernunftgründen gefällt. Rahel Meier 15.10.2021, 17.00 Uhr

Jeannine und Marcel Schilder schliessen die «Krone» per Ende November. Hanspeter Bärtschi

Ende November schliesst die «Krone» Schnottwil ihre Türen. Jeannine und Marcel Schilder arbeiten seit 1998 im Traditions-Gasthof, den sie 2014 in 2. Generation übernommen haben. Die «Krone» gibt es seit 160 Jahren. Das Traditionshaus steht im Herzen der Gemeinde Schnottwil. Zu Beginn war es auch Anlaufstelle für den Postpferdewechsel und Reisende. Heute kommen die Gäste vor allem wegen der 17 verschiedenen Cordon bleu oder der Kalbsleberli.

Der Entscheid zuzumachen, ist Jeannine und Marcel Schilder nicht einfach gefallen und sie brauchten mehrere Jahre dafür.

«Die Margen in der Gastronomie werden immer kleiner und es wird immer schwieriger einen Betrieb gewinnbringend zu führen»,

erklärt Jeannine Schilder.

Zweites Standbein zur Entlastung

Die «Krone» ist ein sehr grosses Haus. «Wir haben zu viel Raum der leer steht», so Jeannine Schilder. Deshalb sollte ein Teil des Gebäudes umgenutzt werden. «Unser Plan war es, den Gastronomiebereich mit den rund 140 Sitzplätzen komplett ins Parterre zu zügeln und in der oberen Etage Wohnungen zu erstellen.» Mit dem Ertrag aus den Mieten hätte man die Kosten für das Gebäude besser verteilt und den Gastronomiebereich entlastet.

«Wir haben aber für dieses Vorhaben keinen Kredit bekommen, weil die Vorgaben bei einem Gastronomiebetrieb sehr streng sind. Die Banken haben da kaum Spielraum, es sind eidgenössische Vorgaben, die sie beachten müssen.»

Jeannine und Marcel Schilder arbeiten seit vielen Jahren in der Gastronomie. «Als wir das Gebäude 2014 von meinen Eltern übernommen haben, wussten wir, dass es schwierig wird», so Jeannine Schilder. Schon zu dieser Zeit galt das Rauchverbot und die Promillegrenze von 0,5 für alle, die noch fahren wollten, war schon viel früher eingeführt worden.

Pandemie ist nicht schuld an der Betriebsschliessung

Jeannine Schilder betont, dass die Coronapandemie nicht der Auslöser für die Schliessung der «Krone» ist. «Wir wurden sehr gut unterstützt und konnten mit unserem Take-away-Angebot einiges auffangen.» Der Entscheid sei rational und aus Gründen der Vernunft gefallen.

«Wenn wir weitermachen wie bisher, können wir irgendwann weder Betrieb noch das Haus halten. Das wollen wir keinesfalls.»

Trotzdem haben Schilders ihre Öffnungszeiten schon im letzten Jahr angepasst und nach dem ersten Lockdown war die «Krone» neu nur noch abends geöffnet. «Im Jahr zuvor haben wir am Mittag kaum mehr etwas verdient. Deshalb war dieser Schritt logisch.»

Zudem hätten sich zwei Mitarbeitende im letzten Jahr neu orientiert und den Betrieb verlassen. «Es gibt kaum mehr gutes Personal und ich konnte diese beiden Mitarbeiter nicht mehr ersetzen.» Nachdem der Lockdown dieses Jahr bis in den Juni dauerte wurde das «Chröndli», die Aussenbar, ebenfalls nicht mehr aufgesperrt.

Keine Angst vor der Zukunft

Ab Januar 2022 werden Schilders wieder als Angestellte arbeiten. «Mein Mann bleibt sicher in der Küche, wenn möglich im a-la-carte-Bereich», so Jeannine Schilder. Zurzeit bewerbe er sich und koche auf Probe. «Ich würde gerne die Branche wechseln und hoffe, dass ich eine Chance bekomme in der Administration mit hohem IT-Bereich zu arbeiten.»

Jeannine Schilder arbeitet gerne im Gastronomiebereich, trotzdem wäre der Zeitpunkt für einen Wechsel jetzt genau der richtige. Sie hat die Hotelfachschule absolviert und eine Ausbildung im Backoffice. Dazu hat sie in den letzten Jahren sowohl das Personalwesen, als auch die Finanzen und das Controlling im Betrieb selbst übernommen. «Ich habe die IT bei uns gut im Griff, und finde die Herausforderung und die stetige Veränderung in diesem Bereich sehr spannend.»

Was mit dem Gebäude geschieht, haben Schilders noch nicht entschieden. «Wir können verkaufen oder umbauen.» Bis auf eine Person hätten zudem alle Angestellten eine Anschlusslösung gefunden. «Angst vor der Zukunft haben wir nicht und wir gehen nun Schritt um Schritt.»