Schnottwil Nach Wirbel um Feuerwehrmagazin – Gemeindepräsident bereut Falschaussage: «Ich werde mir das nächste Mal genauer überlegen müssen, was ich sagen will» Schnottwils Gemeindeversammlung hatte dem Kauf eines Firmengebäudes zugestimmt, das künftig als Feuerwehrmagazin dienen soll. Der Gemeindepräsident entschied per Stichentscheid. Brisant: In der Diskussion hatte der Gemeindepräsident den kantonalen Feuerwehrinspektor falsch zitiert, wie er nun zugibt. Urs Byland

Martin Willi ist Gemeindepräsident von Schnottwil. Hanspeter Bärtschi

Die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Schnottwil hat ein Nachspiel. In der Kritik steht Gemeindepräsident Martin Willi. In der Sache ging es um einen Kredit über 2,2 Millionen Franken für den Kauf eines Gebäudes, das künftig als Feuerwehrmagazin dienen soll.

Verkauft wird das im Baurecht auf Gemeindeland erstellte Gebäude, weil die Firma Schallschutztechnik AG dieses nicht mehr benötigt. Die Firma wurde verkauft und soll wahrscheinlich in Grenchen ein neues Domizil erhalten.

Trotz Ferienzeit fanden ungewöhnlich viele Schnottwilerinnen und Schnottwiler den Weg zum Versammlungsort. An und für sich ist der Wille hinter der Vorlage unbestritten. Alle kennen das alte Feuerwehrmagazin. Ein neuer Standort wird herbeigesehnt. «Ich würde behaupten, niemand im Saal hätte sich gegen ein Projekt für ein neues Feuerwehrgebäude stemmen wollen», sagt ein Schnottwiler, der anonym bleiben will und der die Gemeindeversammlung besuchte, im Nachhinein auf Anfrage.

Milchbüchleinrechnung nicht gemacht

An der Gemeindeversammlung gab es aber auch Kritik. Einigen ging das Geschäft zu schnell über die Bühne. Dringlichkeit sei nicht gegeben. «Die Gemeinde geniesst sowieso Vorkaufsrecht», so der Schnottwiler. Kritisiert wurde auch, dass die Auswirkungen auf den Steuerhaushalt der Gemeinde unklar seien, man solle auch andere Varianten prüfen.

«Der Gemeindepräsident sagte fortwährend, das Geschäft habe keine Auswirkungen auf den Steuerhaushalt», so der Schnottwiler. Er habe geschwiegen, aber die Milchbüchleinrechnung habe jeder selber machen können. Künftig fehlen Steuereinnahmen und der Baurechtszins auf der Ertragsseite, und beim Aufwand kommen die Folgekosten für die Investition zum Tragen.

Dem letzten Endes positiven Entscheid (27 Ja zu 13 Nein) zum Geschäft voraus ging eine harte Auseinandersetzung zum Antrag aus der Versammlung, das Geschäft zu verschieben. In dieser Frage war der Souverän gespalten. Die eine Hälfte fand, das Geschäft muss nicht verschoben werden, die andere Hälfte beantragte Verschiebung. Also musste Gemeindepräsident Martin Willi entscheiden.

Geschenk des Himmels?

Vielleicht muss man hier auch schreiben: «durfte». Denn in der Diskussion zum Geschäft tat sich der Gemeindepräsident hervor. Er sprach von «einem Geschenk des Himmels» und dass «man unbedingt zugreifen muss».

Dies seien nicht seine Worte, sondern diejenigen von Markus Grenacher, Leiter Abteilung Feuerwehr bei der Solothurner Gebäudeversicherung, der als kantonaler Feuerwehrinspektor amtet. Dass dies Eindruck schinden könnte, war sich der Gemeindepräsident sicher, sonst hätte er den Mann nicht zitiert.

Brisant ist: Grenacher sagt, er habe diese Worte nicht gesagt. Im Gegenteil, niemals würde er öffentlich Stellung nehmen zu einer solchen Vorlage, die direkt in seinen Wirkungskreis hineinreicht. Er hatte bezüglich der ausserordentlichen Gemeindeversammlung per Mail Kontakt mit dem Gemeindepräsidenten.

Dieser lud ihn ein, an dieser Sitzung als Gast dabei zu sein und allenfalls seine Meinung zur Kaufmöglichkeit abzugeben. «Weil der Termin mitten in meinen Ferien war, habe ich ihm per Mail mitgeteilt, dass ich nicht anwesend sein werde und auch mein Stellvertreter keine Zeit hat an diesem Abend», stellt der Amtsleiter klar.

«Mit Markus Grenacher habe ich nie gesprochen»

Damit erhält der Stichentscheid des Gemeindepräsidenten einen faden Beigeschmack. Hat der Gemeindepräsident gelogen, um mit etwas «amtlichen Nachdruck» ein Geschäft durchzubringen? «Mit Markus Grenacher habe ich nie gesprochen», gesteht der Gemeindepräsident. Er sei sich bewusst, einen Fehler gemacht zu haben – nach einigen Abwehrversuchen. «Dann habe ich wohl einen Fehler gemacht und werde mir das nächste Mal genauer überlegen, was ich sagen will.» Und er ergänzt:

«Natürlich versucht man ein Geschäft, das einem am Herzen liegt, mit möglichst vielen Argumenten durchzubringen.»

Im Gemeinderat sei man sich in dieser Sache einig gewesen. «Das kann in den Gemeinderat-Protokollen nachgelesen werden.» Derjenige Gemeinderat, der das Geschäft an der Gemeindeversammlung mitvertreten sollte und der in Kontakt mit Grenacher stand, sei wegen Corona verhindert gewesen. «Ein Geschenk des Himmels» und «man muss unbedingt zugreifen» sei die Zusammenfassung dessen, was im Gemeinderat diskutiert wurde.

«Stümperhaft vorbereitet»

«Dass man die Möglichkeit erwogen hat, ist nichts anderes als richtig, am Ende wurde der Kredit ja auch gutgeheissen, aber nicht so», sagt der Schnottwiler, der anonym bleiben will. Dann erinnert er sich an einen Kommentar eines Stimmbürgers nach der Versammlung, der die Geschichte für ihn am passendsten beschreibe: «Das Geschäft wurde stümperhaft vorbereitet.»

Der Gemeindepräsident hat angesichts des grossen Anteils der Befürworterinnen und Befürworter einer Verschiebung schon an der Gemeindeversammlung erklärt, dass er «Licht ins Dunkle» bringen wolle, was nichts anderes als selbstverständlich sei, so der Schnottwiler, bei einem Kredit über 2,2 Millionen Franken.

«Wir werden an der nächsten Gemeindeversammlung das Verpasste nachholen und einen überarbeiteten Finanzplan vorlegen, der die Auswirkungen des Erwerbs der Liegenschaft ausweist», so Martin Willi.

