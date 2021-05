Schnottwil «Wir wollen uns kein Denkmal setzen, der Bevölkerung soll es gut gehen»: Martin Willi hat jetzt mehr Zeit für Begegnungen Der frühere Gemeindepräsident von Schnottwil kandidiert nochmals für das höchste Amt im Dorf. Urs Byland 28.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidium Schnottwil: Kandidat Martin Willi im Steigrüebli. Hanspeter Bärtschi

Das Haus von Martin Willi und seinem Bruder am Holiweg 35 verleiht mit den vier Flaggen auf Balkonhöhe dem Quartier am Bergacker in Schnottwil etwas Internationalität. Man fühlt sich an Frankreich erinnert, an eine Mairie, in der der Bürgermeister sein Dorf regiert.



So weit ist Martin Willi, Kandidat für das Gemeindepräsidium in Schnottwil, noch nicht, war er aber schon mal. Von 1997 bis 2005 war der Bankfachmann Gemeindepräsident. «Ich hörte nach 16 Jahren Gemeinderat und acht Jahren Präsident auf. Es war Zeit, dass neue Kräfte ans Ruder kommen sollen», erklärt Willi. Damals übernahm er mit 34 Jahren die Verantwortung und hörte auf «als alle zufrieden waren und alles gut funktionierte». Mit mittlerweile 58 Jahren will er es nochmals wissen. Nächstes Jahr lässt sich der Vermögensverwalter der bernischen Lehrerpensionskasse frühpensionieren. Dann habe er genügend Zeit für das Präsidentenamt. «Damals wurde ich auch Vater, war in der Arbeit über alle Massen eingespannt und hatte neben dem Präsidentenamt keine Zeit, nach den Gemeinderatssitzungen noch am gemütlichen Teil dabei zu sein.» Das habe er sehr vermisst, denke er doch, dass dort im informellen Austausch oft wichtige Sachen diskutiert wurden. «Das ist etwas, worauf ich mich sehr freuen würde. Dann habe ich auch Zeit für Begegnungen im Dorf.»



Die Lehre war Martin Willis Lebensschule



Bankfachmann hat Martin Willi beim Bankverein in Grenchen gelernt. «Das war meine Lebensschule.» Dort habe er gelernt, Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten. «Etwas, was sich durch mein ganzes Leben hindurchzieht.» Das kommt dem Ehrenmitglied des Schützenvereins beim Schiessen zugute. Auch in diesem Jahr will er am Eidgenössischen Feldschiessen dabei sein und eine weitere Medaille im Glaskasten an der Wand im Wohnzimmer aufhängen. Zu den von Willi gelebten Traditionen gehören die Schnottwiler Vereine. Zu ihnen wolle er, sollte er Gemeindepräsident werden, Sorge tragen, bilden sie doch in seinen Augen eine identitätsstiftende Komponente – und deren Mitglieder sind eine starke Wählerschaft.



Es sei nicht sein Plan gewesen, nochmals anzutreten, sagt er. Anstoss war das überraschende Nichtantreten des bisherigen Gemeindepräsidenten Stefan Schluep. Einwohner und Einwohnerinnen hätten ihn ermuntert, es doch nochmals zu versuchen. «Sie sagten, ich hätte Erfahrung und ich sei nun auch als Gemeinderat gewählt worden.» Auch von Seiten des Vorstands der FDP, der Willi als auch seine Konkurrentin angehören, wurde er gedrängt, anzutreten, aber aus einem anderen Grund. «Weil ich Bürger bin. In Schnottwil ist der Einwohnerrat auch der Bürgerrat. Bisher war traditionellerweise, das muss aber nicht so sein, der Gemeindepräsident auch Bürger von Schnottwil.»



«Die Bevölkerung soll gerne hier leben»



Der Familienname Willi gehört zu Schnottwil. Die Familie von Martin Willi wohnt zusammen mit der Familie eines Bruders im neuerbauten Haus neben dem Elternhaus, in dem er aufgewachsen ist, und neben dem Bauernhof, in dem sein Grossvater wirkte. Im Bauernhof und im dazugehörigen Stöckli leben je noch ein Bruder von ihm. Der fünfte Bruder, Jürg Willi, auch schon Gemeindepräsident von Schnottwil, lebt etwas weiter entfernt im Dorf, einzig seine Schwester sei in der Romandie verheiratet. «Mein Vater war auch Gemeinderat. Wir haben am Küchentisch viel diskutiert und das hat uns dazu geführt, in der Dorfgemeinschaft auch Verantwortung zu übernehmen.»



Zu den Leidenschaften von Willi gehört neben dem Schiessen das Golfen. Er war Gründungsmitglied vom Golfklub Limpachtal und ist nach wie vor Minderheitsaktionär. «Ich habe auch Fussball gespielt und Junioren in Diessbach trainiert.»



In der Politik sei er lösungsorientiert. «Ich mache Sachpolitik und keine Parteipolitik. Wir sind da, um Probleme zu lösen», beschreibt er sein politisches Credo.

«Wir wollen uns kein Denkmal setzen, der Bevölkerung soll es gut gehen, sie soll gerne hier leben und den Gemeinsinn pflegen können.»

Wichtig sei ihm eine gute Infrastruktur. «Wir haben beispielsweise eine gute Internetverbindung im Dorf.»



Die Grundbedürfnisse der Bevölkerung müssen erfüllt sein, in einem Dorf, das sich stark entwickle. «Wir sind nicht mehr ein Bauerndorf, wir haben viele Pendler, aber ich will kein Schlafdorf. Deshalb sind mir die Vereine so wichtig, die eine integrierende und sinnstiftende Funktion haben.» Gerne schaue er auf grosse gemeinsame Anlässe zurück, wie die Freilichtspiele Katharina Knie oder die 750-Jahr-Feier, für die er das OK präsidierte. In Bezug auf Fusionen sei er offen für Kooperationen mit Nachbargemeinden, will aber nicht selber aktiv werden. «Wir gehen nicht auf Brautschau. Aber werden wir angefragt, prüfen wir alles.»