Schnottwil In der Schreinerei Jenni packt die vierte Generation an Die Schreinerei Jenni in Schnottwil ist bekannt für Möbel und Türen aus massivem Holz. Nun übernehmen die Jungen das Zepter.

Hans Peter Schläfli 19.05.2021, 05.00 Uhr

Mit Beat Reusser und Kathrin Jenni übernimmt in Schnottwil die junge Generation, Romy und Martin Jenni treten kürzer. Hans Peter Schläfli

«Für spezielle Wünsche haben wir immer ein offenes Ohr und sehen es als Herausforderung, für unsere Kunden auch Aussergewöhnliches möglich zu machen.» So lautet das Motto der Schreinerei Jenni in Schnottwil. Nun gibt Martin Jenni die Leitung des Familienunternehmens an Beat Reusser ab, der die bald 90-jährige Tradition weiterführen will. «Dort unten im Loch.»