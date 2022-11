Forstbetrieb Bucheggberg übernimmt Sägerei Dick in Schnottwil

Schnottwil Forstbetrieb Bucheggberg übernimmt: Aus der Sägerei Dick wird neu die Sagibach Holz AG Im Frühling hofften der damalige Besitzer Hansueli Dick und sein 96-jähriger Vater Hans Dick auf einen Käufer der Sägerei Dick in Schnottwil. Sie beide starben kurz nacheinander anfangs November, aber ihre Hoffnung hat sich erfüllt. Der Forstbetrieb Bucheggberg übernahm die Sägerei. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mark Hunninghaus, Lukas Ortner, Thomas Reichlin und Jürg Willi in der Sägerei Sagibach. Urs Byland

Die Gattersäge, die im Hintergrund lärmt, wurde total revidiert, ebenso in geringerem Umfang die Bandsäge und die sonstigen Maschinen, erzählt Mark Hunninghaus, Betriebsleiter des Forstbetriebs Bucheggberg. Mit dem Kauf der Sägerei sei der Wunsch in Erfüllung gegangen, einen traditionellen, regionalen Sägereibetrieb zu erhalten .

Ebenso für Jürg Willi, den früheren Gemeindepräsidenten von Schnottwil. «Wir haben mehrmals gebaut», erzählt Willli, «und wir haben hier das Holz aus unserem Wald zum Sägen gebracht.» Heute ist er Mitglied der Betriebskommission des Forstbetriebes und Verwaltungsrat der Sägerei.

Fondsgeld für den Kauf eingesetzt

Am Steuer der Gattersäge sitzt bequem Lukas Ortner. Als Produktionsleiter steht ihm Sager Thomas Reichlin mit seiner Erfahrung zur Seite. Der Forstbetrieb kann mit der Sägerei zwei bis drei Arbeitsstellen anbieten. Finanziert wurde der Kauf mit Geldern aus dem CO 2 -Fonds. In diesem ist seit 2016 eine rechte Summe zusammengekommen, die nun für den Kauf verwendet wurde.

Die Betriebskommission, welche autonom über dieses Fondsgeld verfügen kann, hat den Kauf der Sägerei einstimmig gutgeheissen. Der Forstbetrieb Bucheggberg ist bis jetzt Alleinaktionär der Sagibach Holz AG.

Ein Blick in den Betrieb. Urs Byland

Der Kauf der Sägerei wird dem Forstbetrieb nicht zu grossen Gewinnen verhelfen. Mark Hunninghaus erklärt:

«Das machen wir aus Idealismus und der Region Bucheggberg zuliebe.»

Die Familie Dick hat die Sägerei über vier Generationen aufgebaut. Der Forstbetrieb will mit dem Kauf das Gewerbe erhalten «Einerseits wegen den Arbeitsstellen und dem Umsatz, der generiert werden kann. Andererseits geschieht ein grosser Anteil unserer Nutzung in kurzer Entfernung, und auch unser Abnehmer, der Zimmerman, ist nahe. Das ist für mich gelebter Klimaschutz.»

Zeichen gegen den Klimawandel setzen «Wir haben seit 2016 ein Waldklimaschutzprojekt im Forstbetrieb Bucheggberg. Die Erlöse daraus müssen zweckgebunden verwendet werden», erläutert Mark Hunninghaus. Konkret verzichtet man auf einen gewissen Teil der Holznutzung in den öffentlichen Waldungen zugunsten einer optimierten Senkenleistung. Das wird in Zertifikaten festgehalten, die der Forstbetrieb an «My climate» verkaufen kann. «Damit machen wir nicht grosse Gewinne. Das ist ein Abwägen: Klimaoptimierung versus Holzproduktion. Tendenziell ist die Holzproduktion lukrativer. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass das Waldklimaschutzprojekt ins Portfolio des Forstbetriebs gehört.» Man wolle aktiv ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen.

Es werden keinerlei Insektizide eingesetzt

Die Sägerei, deren neues Logo ein Scherenschnittbild von zwei sägenden Personen und den neuen Namen Sagibach beinhaltet, setzt auf lokale Strukturen und will bekannt werden dafür, zu 100 Prozent biologisches Holz anzubieten. Verzichtet wird gänzlich auf den Einsatz von Insektiziden, mit denen das Holz normalerweise bereits im Wald nach dem Schlag behandelt wird.

«Das ist ein Novum.» Das Insektizid verhindert, dass der Nutzholzborkenkäfer ins Holz eindringt. Der Nichteinsatz bedeute für den Forstbetrieb deutlich mehr finanziellen Aufwand.

Zeigen will die Sägerei auch die angewandten Klimaschutzkomponenten. Das Dach solle beispielsweise eine Solaranlage erhalten und weitere noch nicht spruchreife Projekte warteten, so Hunninghaus. Stolz ist er auf die durch den Kauf der Sägerei entstandenen kurzen Wege.

«Will jemand beispielsweise Mondholz, können wir solches just in time liefern.»

Die Sägerei muss nicht das Holz suchen, sie erhält es direkt vom Forstbetrieb.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen