Schnottwil knabbert am Eigenkapital der Elektra

Schnottwil Der Gemeinderat setzt 300'000 Franken für eine niedrigere Stromrechnung ein Die Elektra Schnottwil verfügt über ein Eigenkapital, das der Gemeinderat nun teilweise zum Abfedern der hohen Strompreise 2023 ausgeben will. Urs Byland 27.09.2022, 14.32 Uhr

Der Gemeindepräsident Martin Willi entlastet zusammen mit dem Gemeinderat die Stromrechnungen in Schnottwil im kommenden Jahr um 300'000 Franken, das sie aus dem Eigenkapital der Elektra Schnottwil sprechen. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Schnottwil hat beschlossen, die Strompreiserhöhung für das Jahr 2023 abzufedern. Es wird ein Betrag von 300’000 Franken zur Entlastung der Haushalte eingesetzt, welcher über das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Elektra der Einwohnergemeinde Schnottwil gedeckt ist.

Das Stromnetz von Schnottwil gehört der Gemeinde und wird in einer Spezialfinanzierung verantwortet. Die Dienstleistungen der Elektra Schnottwil erledigt die Gebnet AG, in der Schnottwil Mitaktionär ist. Die Gebnet AG kauft den Strom auf dem freien Markt ein. Im Jahr 2023 müssen die Schnottwilerinnen und Schnottwiler mit happigen Aufschlägen in ihrer Stromrechnung leben. Der Strom verteuert sich von 19,78 auf 41,77 Rappen für eine Kilowattstunde.

«Das Geld gehört letztlich der Bevölkerung»

Das hat den Gemeinderat dazu bewogen, die Strompreiserhöhung für die Schnottwilerinnen und Schnottwiler abzufedern, indem auf das angehäufte Eigenkapital (650'000 Franken) zurückgegriffen wird. In dieser speziellen Situation wolle man einen Beitrag leisten, erklärt Gemeindepräsident Martin Willi die schweizweit aussergewöhnliche Massnahme. «Das Geld gehört letztlich der Bevölkerung.»

Anfang 2024 werden auf den Schlussabrechnungen für den Strom Gutschriften im Verhältnis des Stromverbrauchs erfolgen. Die Aktion der Gemeinde vermindere den Strompreis um zirka 10 Prozent, erklärt der Gemeindepräsident.