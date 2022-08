Schnottwil: Gemeinderat diskutiert Buskonzept 2024

Schnottwil Buskonzept und Schülertransporte 2024 wie bisher, aber verbessern Der Gemeinderat von Schnottwil will sich in der Vernehmlassung zum neuen Konzept für einen optimierten Ist-Zustand stark machen. Urs Byland Jetzt kommentieren 19.08.2022, 09.32 Uhr

Der Postbus unterwegs im Bucheggberg. Urs Byland

Die Bucheggberger Gemeinden sind aufgefordert, Stellung zum Buskonzept und Schülertransporte 2024 zu nehmen. Das aktuelle Busangebot im Bucheggberg weise zahlreiche Mängel auf, deren Summe den Ausschlag für eine Überarbeitung des Buskonzeptes gegeben hatte. In Schnottwil wurden im Gemeinderat die verschiedenen Varianten diskutiert. «Wir werden uns für den Ist-Zustand stark machen», erklärt Gemeindepräsident Martin Willi. Die anderen Varianten ergeben keine Vorteile für Schnottwil. Man wolle der wachsenden Bevölkerung weiterhin Busverbindungen nach Bern, Lyss und Solothurn anbieten. «Der öffentliche Verkehr soll alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Pendler, Schüler und Touristen gesamtheitlich berücksichtigen», so die vorherrschende Meinung im Gemeinderat. In der Ist-Variante («Ist optimiert») können weiterhin alle Schulstufen mit dem öffentlichen Verkehr befördert werden. Denkbar sei aber auch eine Untervariante, in welcher der Kindergarten mit separaten Schulbussen bedient wird.