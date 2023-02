Schnitzelbänke aus Lebern, Bucheggberg & Wasseramt

Schnitzelbänke rund um Solothurn Nach der Coronapause laufen die Schnitzelbänke zur Hochform auf – einige Müsterchen aus der Region Von sehr lokal bis zur Weltgeschichte: Die Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler aus dem Wasseramt haben das Geschehen des letzten Jahres genau unter die Lupe genommen. Zusammentragen von Rahel Meier Jetzt kommentieren 17.02.2023, 13.42 Uhr

Der Flug von Alain Berset über Frankreich, die Gondel, die entlang der Aare gebaut werden soll, ein Abgesang auf Corona, die Astra-Bridge, aber auch der ehemalige Bauverwalter der Gemeinde Zuchwil oder die Holzofen-Bäckerei in Kriegstetten. Alle diese Themen haben die Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler zum Verse schmieden angeregt.

D’Senne vo Zuchu

Z Zuchu ufem Gmeindsbüro / Hets e Pensionierig gäh. Der Bauverwalter isch jetz wäg/ Dä Poste isch vergäh. Liebe Biddu freu di doch / Darfsch dis Büro jetz verloh. De hesch jetz vielicht ändlich Zyt/ E mau zum Couffeur z goh.

Z Ängland het d Elisabeth / müesse d Wäut verloh. König wird der Charlie jetz / me cha das nid verstoh. Mi frogt sich doch wie wott dä Ma / e so nes Land regiere. Wenn är scho totau düredräit / wenn der Fühli duet verschmiere.

LanaLaBambaLa (Zuchwil)

Odermatt: Üse Marco Odermatt stabiu dr Heum dr Azuug glatt / Duelliert sech gärn mit Kilde / beidi fahre wie di Wilde / Wächsle sech gärn ab bim gwinne / da faat me doch afä spinne / Houptsach d’ Ungerhose sitz wemä ungerhaub vom Rügge schwitzt / Für 12 Kilo feinstem Bleikristall Beschleunigt är uuf Überschall / Dänkt sech bim dür Gägend düse Winter u Schnee? / I gseh nur Rase Hopp Schwiiz Hopp Schwiiz das isch doch klar / mir hei ja üse Superstar / Stabiu dr Heum dr Azuug glatt üse Marco Odermatt.

Corona: Mi Schatz het d’Schnurre vou vo mir / Corona,Corona / A mir cha das nid liige, cha doch nüt derfür / Corona,Corona / Nachem Sushi-Abe nur no uf dr Toilette / Corona, Corona / Mi Chef het mer kündet siig ä fuuli Ratte / Corona, Corona Co-o-ro-o-naaaaa / Di fautschi gschwängeret d’ maske het mi verwirrt / Corona, Corona / Tue doch nid so blöd isch nume 3 mal passiert / Corona,Corona / Bim jasse ke stich u ersch rächt ke wys / Corona,Corona / Ha geschter zviu gsoffe hüt geits mer miis / Corona, Corona Co-o-ro-o-naaaaa / Bim Euromillions scho wider verseit was behouptä i wen är mir nid steit……genau! / Co-o-ro-o-naaaa.

Oeschjoggeli (Subingen)

Au bi üs in Bärn isch ordli was gange / dr Murer lot d’Freiheitsglogge lo hange / d Frau am Härd haut e Rösti id Pfanne / d’Sommaruga die isch Perset gange / dr Parmalin fluecht im Chäller unde / het dä verfluechti Baum-Schnider nid gfunde / de suffe si alli so Cassis wie gstört / so merke i mir d’Näme vo üsne Bundesröt.

Der Oeschjpoggeli war als einer der wenigen auch letztes Jahr unterwegs. Jose R. Martinez

Gorpse d’Säu und furze d’Chüe / macht das de Klimaschützer Müeh / die hei nüt bessers z’tue im Läbe / als sich uf dr Asphalt z’chläbe.

Oeschzunft (Subingen) – aus der Fasnachtszeitung «Oeschjoggeli»

Astra-Bridge: Täglich Stau uf der Otobahn / das isch doch der Wahn / d'Astra möchte das toppe / aber leider duet das floppe. E fahrbari Brügg über ne Boustöu / isch für d'Laschtwäge d'Höu / düe die mit 50 km/h drüber fahre / müesse si ähne neu belade. Das macht ne föu z'fescht Sorge / drum düe si lieber drüber schnooge / und wüe de aui müesse brämse, wunderbar / isch der Stau so vorhersehbar. Wenn die Astra-Bridge nomou söu cho / mues das aues besser go / es mues wunderbar funktioniere / numme das duet Boudiräktorin Sandra Kolly akzeptiere.

Karikatur aus dem «Oeschjoggeli». zvg

Flüge: Einisch säuber flüge / wär das ned wett, duet doch lüge / aber das sich das, nit aui chöi leiste / wüsse gloubi ou die Meischte. Eine wo isch rich / dä flügt sogar über Frankrich / es Sperrgebiet überflügt är dört / das weis ma doch, dass sich das nid ghört. D'Luftpolizei die g'finge das nit nett / starte sofort e Kampfjet / die zwinge dä Hobbypilot a Bode / und düe dört mit ihm dobe. Bir Identitätskontrolle chunnt de us / das isch jo eine usem Bundeshus / so äs Erläbnis möcht ig nie me / das seit der Alain Berset.

Papperlapapp (Luterbach)

Üses Nochber-Dorf:Lang recherchiert, hei glost, hei gluegt aber gar nüt gfunge / vo Deitige hei mir doch jedes Johr es Bänkli gsunge / es chönnt jo si, die heis nit gmerkt y däm Kaff dört ähne / und hocke gäng no wäge Covid y dr Quarantäne.

Fasnacht 2019: Papperlapapp in der «Krone». Hansjörg Sahli

Gschänkti Johr: Paar Jöhrli hei mir jetze scho nüm wöue Fasnacht fiire / Covid isch nid dranne tschoud müösst gar nid umeliire / mir hei dr Rössli-AG so geit das i öiri Gringe / zwöi Jööhrli länger Zyt verschafft e Wirt für’s Rössli z’finge.

Sänklochtoucher (Kriegstetten)

S’Gondeli: Si wette jo is Attishouz e nöii Gondubahn/ Fahrsch gmüetlich über d’Aare, jo mir finge das der Wahn / Mir plane ou es Gondeli, mir düe de do nid lüüge / De chönnte mir de ganz föidau - Oekinge überflüüge.

Fasnacht 2019: Die Sänklochtoucher als Gilets jaunes. Hans Blaser

Die Junge: D’Mönsche stärbe leider us, jo das isch jetz der Lohn / Die Junge nenne sich die letschti Generation / Si mache keini chlyne Ching, so gits ou kes nöis Läbe / Statt Sex düe die sich lieber uf - ne Stroossechrüzig chläbe.

D’Bäckerei: Bi üs im Chloschter gits ou Houzofebrot, wie bim Müller Bäcker / Nume gö mir üsem Nochber nid eso ufe Wecker / Ou wägem schwarze Rouch muesch du di nid au Tag quäle / Dä mache mir nume, wenn mir der nöi Papscht düe wähle.

Schnitzu-Gruftis (Biberist)

Im Früelig stöu i Kuchiuhr i Stube / d’Stubeuhr die chunnt is WC use / d’Uhr vom WC die chunnt jetz is Schlofzimmer / die vom Schlofzimmer chunnt i Gang haut so wie immer / mir finde das ganze doch bekifft / die Zytumstöuig jedes Joor isch doch e Mischt.

Die Schnitzu-Gruftis sind auch am Umzug in Biberist immer mit dabei.

Krokus hei e Ehrestei übercho / in Solothurn und jetz froge mir wiso / gits das z’Biberischt nid mir fändes dufti / ufem Isemaaplatz e Stei für üs Schnitzu-Gruftis.

Wo si bim St. Urs hei avo grabe bi ni sofort is Loch abe / und de hani dörte grabt und gfluecht / i ha gschwitzt grad wie ne Moore ha Dräck ka bis hinger d’Ohre / und ha grad bis spot i d’Nacht dört gsuecht und gsuecht / früecher bi ni i däm Dacingchäuer öppe chli gsi bsoffe / und drumm hani jetz haut s’Gäut gsuecht wo ni dörte ha gäng verlochet.

Schnuderbuebe (Zuchwil)

Mir si immer korrekt: Mir hei studiert und hei afo flueche / wüu mir zum korrekt si es Wort hei müesse suche / …verdammte Schissdräck, verfluechte, elände !!! /Wie söu me Schnuderbuebe richtig chönne tschendre.

Schnuderbuebe Zuchwil im Jahr 2016 bei einem Auftritt an der alten Fasnacht in Subingen. Rahel Meier

Es isch (widermou) e Heisse: Der eint eländ Wixxer und s’angere Stück Scheisse / Mir bruche nid z’säge wie dir würklech düet heisse / Öichi beide Näme si eh aune bekannt / Der eint chund us Moskau und dr anger vom Wasseramt.

