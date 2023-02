Schnitzelbänke «Die Zeiten gendern sich»: Das war die «Bänklete» in Kriegstetten Klebrige Klimaaktivisten, King Charles’ grosse Ohren, eine Feuerwehrübung ohne Feuer, kein Notvorrat an Toilettenpapier im Haus des Gemeindepräsidenten: von der weiten Welt ins Wasseramt nach Kriegstetten. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 19.02.2023, 13.39 Uhr

Die «Bänklete» in Kriegstetten am Samstagabend war wortgewaltig, bunt, schräg, laut – und riss auch den letzten der über 300 Zuschauerinnen und Zuschauer vom Hocker. Dabei ging es allerdings äusserst fromm zu und her, denn es wimmelte von Kardinälen, Nonnen und Mönchen.

Fantastische Stimmung an der Bänklete. Video: José R. Martinez

Da fand manches Stossgebet seinen Weg in den Himmel voller bunter Luftballone: Hände flach auf den Tisch legen, bitten um Segen, dass sie gut ankleben. So die Sänklochtoucher Kriegstetten, die aus ihrem genderneutralen Kloster «Zum freudigen Senkloch» mit Leonard Cohens «Halleluja» grüssten, dabei wurde der Text etwas abgeändert.

Mit den Klimaaktivisten kann man auch den Fachkräftemangel lindern, wie die Vereinigte Schnitzelbankgruppe Biel festhielt: Zum Beispiel als Plattenleger wüssten sie genau, wie man «Plättli» auf den Boden klebt. Hm, Plattenlegerinnen. Die Zeiten «gendern sich» ... Das stellte auch die Chräbszunft Kriegstetten fest.

Papiermangel auf der Toilette

Dass es genderfluide Menschen nicht ganz einfach haben, darauf wiesen die Schmutzbadröön Solothurn einfühlsam hin. Ein Mann empfindet sich momentan mehr als Frau und wählt die Damentoilette. Doch wo findet er einen zweiten Mann, der mit aufs WC kommt?

Apropos Toilette. Die Sänklochtoucher hatten vernommen, dass es im Haushalt von Gemeindepräsident Simon Wiedmer des Öfteren an WC-Papier mangelt und deshalb Papierservietten gereicht werden. Doch dann mangelt es an Servietten – und WC-Papier wird gereicht. Sie baten Simon Wiedmer auf die Bühne und schenkten ihm pragmatisch ein Multipack des fehlenden Papiers, was ihn sichtlich freute.

Hauptübung der Feuerwehr

Mit Papier kann man auch ein Feuer anzünden. Das wusste man beim Zweckverband Feuerwehr Halten-Kriegstetten-Oekingen nicht, denn man versuchte bei der Hauptübung erfolglos, ein Feuer zu legen. Das war bis zu den Bänklischliffer usem Basubiet gedrungen. Vergeblich wartete man auf die grosse Schau. Immerhin waren nach der feuerlosen Aktion alle Autos sauber: Übung hat stattgefunden.

Die Baukis geben Vollgas. Video: José R. Martinez

Noch ein rundes Jubiläum in Kriegstetten: 40 Jahre Baukis. Am Samstag kontrastierten sie die frommen Gebete und Wünsche der Bänkler mit ihrer ziemlich martialischen und kraftvollen Musik aufs Beste. Sie erinnerten an eine wilde Wikingerhorde – durchaus ein wenig furchteinflössend.