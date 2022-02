Beizefasnacht in Biberist: Obernarr ist mit dem Publikumsaufmarsc

Schmutziger Donnerstag Biberist Fasnächtler starten in die fünfte Jahreszeit, der Obernarr ist mit dem Publikumsaufmarsch zufrieden Gute Stimmung am Schmutzigen Donnerstag in Biberist. Dem Start mit der Chesslete folgte am Abend die Beizenfasnacht. Das Publikum schätzte die Auftritte und war gut gelaunt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.02.2022, 11.08 Uhr

Die Ventil-Blöterler spielten vor der Biberena auf. Jose R. Martinez

In Biberist startete die Fasnacht wie üblich mit der Chesslete und danach der Kinder-Chesslete. Obernarr Jan Düscher zeigte sich zufrieden:

«Die Stimmung war gut. Am Morgen früh sind rund 70 Leute mitgelaufen. Das ist in etwa gleich viel wie auch vor Corona.»

Am Abend folgte dann die Beizenfasnacht. Die Biberena (geführt vom Ämmesee), das Giovannis, die Post und das Egelmoos-Pintli waren laut Düscher etwa gleich besetzt wie in den vergangenen Jahren. Die Stimmung war durchwegs gut. «Wir sind zufrieden.»

Aufgefallen ist einzig, dass weniger der Zuschauerinnen und Zuschauer kostümiert waren, als in den letzten Jahren. Offensichtlich haben viele ein altes Outfit hervorgekramt und heben sich die Arbeit für ein neues Kostüm für die nächste Fasnacht auf, die dann hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.

Schnitzu-Gruftis nehmen sich gerne selbst hoch

In den letzten zehn Jahren gab es keine Biberister Fasnacht ohne die Schnitzu-Gruftis. Sonja und Ernst Schläfli waren auch heuer in ihrem bewährten Look unterwegs: Mit Waschbrett, Tuteli und Saxofon und den Versen, die sie mit ihrem unverkennbare Gesang präsentieren. Gerne nehmen sie sich auch gegenseitig hoch:

«I goh gärn a d’Fasnacht i säge euch wiso; mit mim Ma verchleidet und gschminkt es isch eso; wüu dürs ganze Joor gseh ni dä oh Grus; doch mit Schminki gseht är vüu besser us.»

Aber sie können das Verse schmieden auch regionalpolitisch. Am Donnerstagabend haben sie beispielsweise gestanden, dass sie im letzten Sommer Stefan Hug als Gemeindepräsident gewählt haben ... Welchen der beiden liessen sie allerdings offen.

Und gerne nehmen sie auch das Geschehen weltweit auf die Schippe: «Privat chame scho is Wäutau flüge; ig wött das nid ganz ohni z'lüüge; doch i wüsst no mänge und i würd das gniesse; wo me gottfridstutz ufe Mond chönnt schiesse.»

Schnitzu-Gruftis: Wie immer mit Helgen und ihrem Tuteli. Rahel Meier Schnitzu-Gruftis: Wie immer mit Helgen und ihrem Tuteli. Rahel Meier Der Oeschjoggeli: Mit frechen Helgen und Sprüchen im altbewährten Gesangs-Kleid. Jose R. Martinez Die Note-Tschauper sind dieses Jahr gemeinsam mit den Ventil-Blöterler unterwegs. Jose R. Martinez Die Ventil-Blöterler haben die Fasnacht 2022 nicht verschlafen. Jose R. Martinez Der musikalische Leiter hochkonzentriert. Jose R. Martinez Ventil-Blöterler 2022: Die Truppe ist kleiner als auch schon. Jose R. Martinez Ventil-Blöterler 2022: Die Truppe ist kleiner als auch schon. Jose R. Martinez Ventil-Blöterler 2022: Die Truppe ist kleiner als auch schon. Jose R. Martinez Die Zuschauer freuen sich, dass endlich mal wieder etwas läuft. Jose R. Martinez Die Zuschauer freuen sich, dass endlich mal wieder etwas läuft. Jose R. Martinez Die Zuschauer freuen sich, dass endlich mal wieder etwas läuft. Jose R. Martinez Tambouren Biberist: Auch dieses Jahr wider mit neuen Moves. Jose R. Martinez Tambouren Biberist: Auch dieses Jahr wider mit neuen Moves. Jose R. Martinez

Seit vielen Jahren ist auch der Oeschjoggeli fester Bestandteil der Biberister Beizefasnacht. Dieses Jahr zeigte er sich topaktuell mit einem frechen Vers und einem einem noch viel frecheren - nicht ganz jugendfreien - Helgen zur Raiffeisenbank-Gerichtsverhandlung. Jedes Jahr widmet er zudem sicher einen Vers seiner Frau, die während der Fasnacht ja jeweils länger auf ihn verzichten müsse und einen weiteren dem «Ämmesee».

Trotz Pijama voll ausgeschlafen

Zwar werden sie heuer 60 Jahre alt und waren am Donnerstag im Pijama unterwegs - aber die Ventil-Blöterler sind keineswegs fasnachtsmüde. Dieses Jahr werden sie on tour zudem von den Note-Tschauper unterstützt. Der musikalische Leiter meinte dazu:

«Sie haben unser halbes Repertoire auswendig gelernt und wir freuen uns, dass sie mit uns zusammen unterwegs sind.»

Traditionellerweise bereichern auch die Biberister Tambouren die Dorf- und die Beizefasnacht. Am Donnerstagabend waren sie im Chesslerhemd unterwegs. Dass sie akrobatisch mit ihren Trommelstöcken umgehen können weiss man ja. Offensichtlich haben sie die Pandemiezeit genutzt, um einige neue Moves einzuüben.

Wer die Gruppen noch sehen möchte: Am Sonntag werden die Ventil-Blöterler ihr 60-Jahr-Jubiläum am Platzkonzert (ab 13.30 Uhr, Bleichemattareal) feiern. Gemeinsam mit den Note-Tschauper werden sie spielen, zu hören sind auch die Biberister Tambouren und weitere Guggen aus der Region. Am Dienstag folgt dann die zweite Tranche der Beizefasnacht. Am Samstag ist zudem Fasnachtsparty in der Biberena angesagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen