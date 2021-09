Schafzuchtverein Schöne Beine, schöne Haare, langes Leben – Schafschau in Derendingen In Derendingen versammelten die Züchter des Schafzuchtvereins Solothurn-Jura ihre schönsten Tiere. Nach drei Kriterien wurden sie von Experten bewertet. Erkorene «Spitzenschafe» können die Besitzer teuer verkaufen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die 47. Schafschau des Schafzuchtvereins Solothurn-Jura. Urs Byland

Etwas versteckt, neben einem unscheinbaren Hof ausserhalb von Derendingen, trafen sich am Freitag, 24. September, die zehn Schafzüchter des Schafzuchtvereins Solothurn-Jura. In Anhängern hatten sie rund 110 Schafe aus der Region hertransportiert. An der 47. Schafschau des Vereins sollten die schönsten Schafe der Züchter beurteilt werden.

Jungzüchter sind rar

In Reih und Glied wurden die Tiere nach Alter am Gartenzaun festgebunden. Nach Rasse aufgeteilt, warteten sie im Schatten geduldig auf ihre Beurteilung – Punktierung genannt. Vier verschiedene Schafrassen waren längs dem Schotterweg aufgereiht. «Früher hatte man oft nur eine Rasse pro Verein», informierte Hofbesitzer Peter Rickli. Der Schafbestand in der Region sei aber zurückgegangen, daher habe man angefangen, zu durchmischen. Ein Züchter halte jedoch meistens nur eine Schafrasse.

Im Verein der Schafzüchter Solothurn-Jura hat es insgesamt zwischen 500 und 600 Tieren. Es fehle ihnen an Jungzüchtern, so die Mitglieder.

Nach Alter aufgereiht warten die Schafe auf ihre Beurteilung. Urs Byland

Jedes Jahr gebe es eine solche Beständeschau, erklärte Peter Rickli. Als Zuchtbuchhalter erfasst er die Geburten, kontrolliert die Bestände der Herden und organisiert die Schauen. Diesen Freitag wurden vor allem Jungtiere bewertet, die ältesten seien um die drei Jahre alt.

Beurteilt wird nach drei Kriterien

Die Schafe werden nach Alter in drei Kategorien unterteilt. Eine Jury aus vier Experten bewertete dann jedes Schaf nach wiederum drei Kriterien: Zuerst wird der Typ begutachtet, quasi die Gesamterscheinung des Tieres. Hat ein weisses Alpenschaf beispielsweise dunkle Flecken im Gesicht, gibt dies Abzug.

Als zweites wird die Beinstellung untersucht. Möglichst gerade Haxen, also Hinterbeine, sind gefragt. Die Wolle wird als drittes bewertet. Da wollen die Experten ein möglichst gleichmässig feines Wellenmuster sehen. Jede Kategorie beurteilt man separat nach einem Punktesystem. Nur Schafe der dritten Kategorie, also zwei- bis dreijährig, können die Höchstpunktzahl von sechs erhalten.

Dominique präsentiert ihr Schaf dem Expertenteam. Urs Byland

Für die Züchter ist eine Schafschau aufschlussreich: Gut bewertete Schafe lassen sich besser verkaufen. Die meisten behalten ihre «Spitzenschafe» aber für die Zucht. Eine hohe Punktierung im Zuchtbuch macht sich nämlich gut im Stammbaum, falls die Nachkommen dann doch einmal verkauft werden sollten.

Eine schlechte Bewertung hingegen kann die Fahrt zum Metzger bedeuten. Für den Züchter lohnt es sich nicht mehr, das Schaf zu behalten. An der Beständeschau des Vereins werden keine Preise verliehen oder Gewinner gekürt. «Die Spitzenzüchter würden dann ja immer gewinnen», erklärte Rickli.

Zwei Spitzenzüchter habe es im Verein. Sie können auch gut bei interkantonalen Ausstellung mitmachen. Dort treffen sich jeweils Züchter aus der ganzen Schweiz. Für ein «Spitzenschaf» würden schon mal 1000 Franken geboten. «Es gibt aber auch Spinner, die mehr zahlen würden», so ein Experte lachend.