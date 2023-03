Deitingen: Neue Gebährenreglemente Wasser Abwasser

Kontroverses Thema In Deitingen soll jetzt endlich gelten: Sauberes Wasser – ab ins Grundwasser Über 60 Personen besuchten den Informationsabend der Gemeinde Deitingen zu den neuen Gebührenreglementen Wasser und Abwasser. An der Gemeindeversammlung hatten diese noch eine Abfuhr erhalten. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Das Brunnenwasser soll in Deitingen nicht mehr in die Abwasserleitungen gelangen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die bisherigen Gebührenreglemente für Wasser und Abwasser erfüllen in Deitingen die gesetzlichen Grundlagen nicht mehr und müssen angepasst werden. An der Gemeindeversammlung im letzten Dezember wurde auf das Traktandum «neue Gebührenreglemente» knapp Nichteintreten beschlossen – man fühlte sich nicht ausreichend informiert.

So stiess der Informationsabend der Gemeinde auf reges Interesse: Über 60 Personen waren anwesend, was Gemeinderat Jürg Schärli und Bauverwalter Markus Schwarzenbach, die den Infoanlass bestritten, natürlich freute.

Das Niederdruckwasser für Deitingen und Subingen stammt aus einer gefassten Quelle in Horriwil; das Hochdruckwasser aus dem Pumpwerk in Derendingen. Die wichtigste Anpassung betrifft das Niederdruckwasser. Ab 2024 wird die jährliche Gebühr für das Abwasser der Niederdruck-Wasseranschlüsse neu nach Liter pro Minute abgerechnet.

Das kann dann zum Beispiel bei einer Wassermenge von 4 Litern pro Minute 340 Franken mehr an Gebühren kosten. Dies, wenn das an sich saubere Wasser in die Kanalisation gelangt, anstatt, wie eigentlich vom Gesetz verlangt, zu versickern.

120 Anschlüsse ans Niederdruckwassernetz

In Deitingen gibt es 120 Grundstücke mit einem Niederdruckanschluss – das Wasser speist vor allem Brunnen und Gartenteiche. Die Hälfte dieser Niederdruckanschluss-Besitzer lässt ihr Wasser bereits versickern. Erreichen will man die Versickerung allen Niederdruckwassers. Das bedeutet, dass die oben erwähnten 340 Franken an Gebühren dann entfallen und keine Gebühren für die Abwasserentsorgung mehr bezahlt werden müssten.

Jürg Schärli zeigte ein Beispiel einer solchen Versickerungsanlage: ein Sickerschacht aus Beton, Rundkies, Deckel drauf – fertig. Das Wasser kann so dem Grundwasser zugeführt werden. Eine solche neue Versickerungsanlage wird von der Gemeinde mit maximal 1000 Franken über eine Spezialfinanzierung (Abwassergebühren) subventioniert.

Der Verbrauch an Hochdruckwasser wird über eine Wasseruhr im Haus gemessen, der Verbrauch an Niederdruckwasser nun neu nach Liter pro Minute. Hier setzt die Gemeinde auf Selbstdeklaration oder will jemanden zum Messen vorbeischicken.

Wie erwähnt ist das Zuführen von sauberem Wasser in die Kanalisation gesetzlich verboten. Denn die Abwasserreinigungsanlage ARA in Zuchwil hat damit Probleme: Auf einen Anteil Schmutzwasser kommen drei Anteile sauberes Wasser. Da sich die Anteile vermischen, muss das ganze Wasser gereinigt werden. Durch diese Verdünnung werden wichtige biologische Prozesse zur Reinigung gestört.

Der Terminplan Das geplante weitere Vorgehen in Sachen neue Gebührenreglemente für Wasser und Abwasser in Deitingen sieht wie folgt aus:

– 26. April: Gemeinderat, Genehmigung

– Mai: Beratung und individueller Gebührenvergleich auf der Bauverwaltung (Voranmeldung)

– 1. Juni: Gemeindeversammlung, Genehmigung

– Anschliessend: Regierungsratsbeschluss

– 1. Januar 2024: Inkrafttreten der Gebührenreglemente

