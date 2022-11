Behördenmühlen mahlen langsam

Die Haldenstrasse wurde 1991 asphaltiert. Sie dient Landwirten aus Aeschi, dem Steinhof, aber auch dem Kanton Bern als wichtige Erschliessung von landwirtschaftlich genutzten Parzellen. Für die Gemeindebehörden war klar, dass die Strasse schnellstmöglich saniert werden muss.

Das Verfahren war aber nicht ganz einfach, denn die Haldenstrasse liegt teilweise in der Landwirtschaftszone und teilweise im Wald. Sie ist überlagert von der Juraschutzzone, einem kantonalen Vorranggebiet Natur und Landschaft, einem Objekt aus dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler und zwei Gewässerschutzbereichen. Zudem gehört die Strasse ins Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz und dient auch als Wanderweg.

Da die Haldenstrasse ausserhalb der Bauzone liegt, brauchte es für die Sanierung eine Ausnahmebewilligung, die vom Bau- und Justizdepartement erteilt werden musste. Das Projekt wurde zudem von diversen Fachstellen des Kantons begutachtet. Deshalb wurden teilweise auch noch zusätzliche Unterlagen zum Baugesuch verlangt.

So erklärt sich, weshalb die Bauarbeiten erst im November begannen. Denn der Kredit für das Sanierungsprojekt war bereits letzten Dezember gesprochen worden. Das Baugesuch der Gemeinde wurde am 18. Februar beim Kanton eingereicht. Der Kanton erteilte die Baubewilligung am 13. Juni. Aber erst am 27. September erfolgte die Beitragszusicherung durch den Regierungsrat. Danach konnte der Sanierungsauftrag ausgelöst werden.