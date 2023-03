Golfplatz Limpachtal unter neuer Leitung

Ex-Eishockeyspieler Jetzt ohne Migros: Der Golfplatz Limpachtal startet unter neuer, prominenter Leitung in die Saison – wie rüsten sich die privaten Investoren für die Zukunft? Nach der Ablösung von der Migros gab es auf dem Golfplatz viel Hintergrundarbeit zu leisten. Die privaten Investoren haben aber neue Ziele definiert. Eines davon: Die Mitglieder sollen wieder stärker im Mittelpunkt stehen. Neuer Geschäftsführer ist Ex-Eishockeyspieler Alex Chatelain. Rahel Meier Jetzt kommentieren 09.03.2023, 14.00 Uhr

Der Golfplatz Limpachtal ist ganzjährig geöffnet, an schönen Wintertagen kommen viele gerne für eine Runde vorbei. Bild: Andre Veith

Seit letztem November ist Golf Limpachtal wieder ein eigenständiger Golfplatz und gehört nicht mehr zur Migros Aare. Die Migros hat ihre Aktienmehrheit an eine zwölfköpfige private Investorengruppe aus dem Umfeld von Golf Limpachtal verkauft. Mit diesem Wechsel verändert sich einiges auf dem Golfplatz. Eines bleibt aber gleich: Man will den Golferinnen und Golfern ein erstklassiges Golferlebnis bieten.

Die Anlage passt ins Limpachtal. Bild: Andre Veith

Die 18-Loch-Golfanlage, die sich von Aetingen bis ins benachbarte bernische Bätterkinden erstreckt, wird weiterhin von den gleichen Greenkeepern gepflegt, und auch das weitherum berühmte Loch 11 – laut eigenen Angaben «mit 666 Metern die längste Bahn Westeuropas und das einzige Par 6 in der Schweiz» – fordert die Golfspieler weiterhin heraus.

Die Rasenabschlagplätze sind auch bei schlechtem Wetter offen. Bild: Andre Veith

Alex Chatelain. Bild: Andre Veith

Viel Arbeit wurde im Hintergrund geleistet

Tatsächlich sind die Veränderungen weniger visueller als vorwiegend organisatorischer Art. So hat der Golfplatz Limpachtal seit letztem November einen neuen Geschäftsführer. Er heisst Alex Chatelain, spricht mit einem unverkennbaren Bündner Dialekt und war jahrelang Profi-Eishockeyspieler beim SC Bern und später beim EHC Basel.

Neben seiner Eishockey-Karriere hat Chatelain die Ausbildung zum Master in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und Unternehmensführung abgeschlossen. Der neue Geschäftsführer ist zudem durch seine Familie seit seiner Kindheit mit dem Golfsport verbunden.

Chatelain und sein Team waren seit November stark gefordert. Dabei lief der grösste Teil der Arbeiten im Hintergrund ab:

«Alles in allem mussten wir mehr Zeit investieren, als wir anfänglich angenommen haben.»

Die gesamte IT wurde neu aufgebaut: Sowohl Hard- als auch Software mussten neu angeschafft werden. Neu erstellt wurden beispielsweise auch die Mitgliederverwaltung, das Inkasso oder die Buchhaltung. Ebenso wurde die Homepage komplett überarbeitet und das Buchungssystem frisch aufgesetzt.

Auch der Abschlag muss geübt sein. Bild: Andre Veith

Ein Grossteil des Personals konnte übernommen werden – die 25 Angestellten haben aber neue Arbeitsverträge erhalten und mussten versichert werden. Ebenso mussten neue Sachversicherungen für die Anlage abgeschlossen werden. Parallel dazu wurde die neue Saison geplant, Kurse und Turniere wurden ausgeschrieben. Alex Chatelain konnte dabei auch auf tatkräftige Unterstützung durch die Investorengruppe zählen.

Im sogenannten Caddyhaus werden die Wägelchen verräumt. Bild: Andre Veith

Der Golfplatz Limpachtal präsentiert sich laut Chatelain in einem guten Zustand. Die Migros habe die Anlage gut unterhalten und auch immer wieder investiert. Auch im Januar und Februar war der Platz an schönen Tagen gut besucht.

Mitglieder sollen wieder mehr in den Fokus rücken

«Der Golfplatz wird in dieser Saison im gewohnten Rahmen weitergeführt, und einem geregelten Spielbetrieb steht nichts im Weg», erklärt Chatelain. Die Investoren haben aber auch ein klares Ziel für die nähere Zukunft formuliert. Künftig sollen die Aktionäre und die Mitglieder des Golfclubs wieder vermehrt im Mittelpunkt stehen.

Mehr als ein Standbein Der Golfplatz Limpachtal steht auf mehreren Beinen. Der Platz gehört der Public Golf Bucheggberg AG. Für den Unterhalt der Anlagen und den Spielbetrieb ist die Golf Limpachtal Betriebs- und Verwaltungs AG zuständig. Wer zwar Golf spielen, aber keine Aktien erwerben möchte, kann dem Golfclub Limpachtal beitreten. Das letzte Puzzleteil im Zusammenspiel ist das Restaurant Limpach’s, das verpachtet und von den jeweiligen Pächtern als eigenständiger Betrieb geführt wird. Seit dem 1. März haben Manuel Schmid und Andreas Eigenheer das Restaurant übernommen. Die beiden jungen Unternehmer sind bisher vor allem in der Region Biel tätig. Die Investoren wünschen sich, dass das Restaurant wieder das Herz der Anlage wird und ein Platz, an dem die Golfspielerinnen und Golfspieler gerne verweilen. Zurzeit ist das «Limpach’s» am Montag und Dienstag noch geschlossen. Ab Mitte April wird der Betrieb dann hochgefahren. (rm)

Die grossen Brunnen dienen den Golfern auch zur Reinigung. Bild: Andre Veith

Nach der Konsolidierung des Betriebes in dieser Saison soll es im nächsten Jahr Änderungen und Neuerungen geben, die vor allem für die treue Stammkundschaft gedacht sind. «Der Golfplatz liegt den Investoren, die die Aktienmehrheit übernommen haben, am Herzen», erklärt Chatelain. «Der Betrieb soll am Jahresende zwar mit einer schwarzen Null abschliessen, es geht aber nicht darum, viel Gewinn zu erwirtschaften.»

Und auch für all diejenigen, die schon lange Aktien der Public Golf Bucheggberg AG erwerben wollten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. «Es gibt wieder Aktien zu kaufen.»

Silvia Schweingruber stellt im Caddyhaus aus

Es werde ihre letzte Ausstellung sein, sagt die 72-jährige Silvia Schweingruber, die mit ihrem Mann Martin in Brittern lebt. Deshalb möchte sie ihr gesamtes Werk, Skulpturen und Bilder, in wichtigen Stationen nochmals ausstellen. «Man sieht die verschiedenen Stile, die Farben und Motive, mit denen ich arbeitete.»

Silvia Schweingruber mit einem ihrer Werke. Bild: Urs Byland

Ihre möglicherweise letzte Ausstellung ist gleichzeitig die erste Ausstellung im Caddyhaus auf dem Golfplatz Limpachtal in Aetingen. Im Caddyhaus, einem imposanten Bau, der anstelle des abgebrannten Bauernhofs auf der Anlage gebaut wurde, befinden sich Garderoben und Lager des Golfclubs.

Weitere Arbeiten von Silvia Schweingruber. Bild: Andre Veith

Leer und unbenutzt ist aber das riesige obere Stockwerk, das «Tenn». Diese Gelegenheit nutzt nun Silvia Schweingruber für ihre Ausstellung. Die Ausstellung ist jederzeit zugänglich bis 26. März. (uby)

