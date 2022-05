Subingen/Derendingen: Mehrere Autos zerkratzt

Sachbeschädigung Unbekannte zerkratzen in Subingen und Derendingen mehrere Autos – Polizei sucht Zeugen Am Lerchenweg in Subingen und am Holunderweg in Derendingen sind am Wochenende mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Aktualisiert 09.05.2022, 10.48 Uhr

In Subingen sind mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt worden. Polizei Kanton Solothurn In der Nachbargemeinde Derendingen ist es etwa 24 Stunden zuvor zu ähnlichen Sachbeschädigungen gekommen. Polizei Kanton Solothurn

Am Holunderweg in Derendingen sind in der Nacht auf Samstag rund sieben Autos durch unbekannte Täter beschädigt worden. Mehrere Geschädigte stellten am Samstagmorgen fest, dass unter anderem Karosserien mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden.

Etwa 24 Stunden später ist es in der Nachbargemeinde Subingen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Am Lerchenweg wurden in der Nacht auf Sonntag rund zehn Autos durch unbekannte Täter beschädigt.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die in Derendingen und Subingen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn unter der Telefonnummer 032 627 70 00 in Verbindung zu setzen. (kps)