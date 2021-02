Rundgang Coronakoller im Sportzentrum Zuchwil – welche Anlagen in Betrieb bleiben und wie Kosten gespart werden Direktor Urs Jäggi erklärt auf einem Rundgang durchs Sportzentrum Zuchwil, welche Anlageteile in Betrieb gehalten werden müssen und welche nicht. Urs Byland 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rundgang im leeren Sportzentrum Zuchwil: Direktor Urs Jäggi erklärt in der Traglufthalle den Coronabetrieb der Anlage. Hanspeter Bärtschi

Das Sportzentrum Zuchwil ruht. Beinahe schon gespenstisch zeigt sich die Anlage auf einem Rundgang. Auf dem Ausseneisfeld würden sich jetzt Kinder und Jugendliche tummeln und über eine spiegelnde Eisfläche gleiten. Davon ist aktuell nichts zu sehen. Das Eis wurde schon nach der Verschärfung der Coronamassnahmen am 11. Dezember abgetaut.

Beim Rundgang liegt noch eine dicke Schicht Schnee auf dem Platz. «Wir hatten damals die Aussicht ende Januar wieder öffnen zu dürfen, dennoch wäre die verbleibende Saison zu kurz gewesen», erklärt Sportzentrumdirektor Urs Jäggi. «Das Abtauen der Fläche spart Kosten im Lockdown. Man sieht jetzt auch weshalb. Wir hätten die Eisfläche jeweils vom Schnee räumen müssen.» Jäggi führt durch eine weitgehend leere Anlage. Einzig in den Büros arbeiten einzelne Angestellte.

Eis in der Halle wird auch abgetaut

In der Eishalle wurde letztmals in der Altjahreswoche trainiert. Eine Schweizer Auswahl hatte die Halle reserviert. Auch hier wird nicht mehr Eishockey gespielt werden. «Wir haben uns entschieden, das Eis in der Halle ebenfalls abzutauen.» Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. In der grossen dunklen Halle holt man sich schnell klamme Finger. Es ist empfindlich kühl. Man fühlt sich wie in einem grossen Kühlschrank.

Es ist eiskalt in der Halle. Deshalb dauert es noch lange, bis das Eis vollständig abgetaut sein wird. Hanspeter Bärtschi

Es sieht trostlos aus. Noch liegt etwas weiches Eis am Boden. Man kann sich in Pfützen spiegeln, muss aber gewaltig aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Die Halle ist fast vollständig ausser Betrieb. Hier entsteht kein Energieaufwand mehr. Einzig von der Anzeigetafel leuchten farbige LED-Schriften. «Der erneute Lockdown schlägt aufs Gemüt», beschreibt Jäggi die Stimmung im Sportzentrum.

Wassertemperatur wurde reduziert

Im Hallenbad hallen nur die eigenen Geräusche. Wie gerne würde man jetzt den sonst nervenden Kinderlärm hören. Auf der Oberfläche des Schwimmbeckens ist ein makelloser Wasserspiegel zu sehen. Keine einzige Bewegung, nicht eine Welle. Hier kann das Wasser wegen Nichtgebrauchs nicht abgelassen werden. «Ein geplätteltes Wasserbecken darf nur wenige Tage ohne Wasser sein, sonst würde es austrocknen und die Fugen der Boden- und Wandplatten würden Schaden nehmen.»

Stillgelegtes Hallenbad. Hanspeter Bärtschi

Heruntergefahren wurde mit der Wassertemperatur, damit möglichst wenig Energie gebraucht wird. «Wir müssen jeweils gut überlegen, was wir abschalten können und was in Betrieb bleiben muss, damit wir einerseits so wenig Arbeitsaufwand wie möglich generieren und andererseits keine Schäden haben. Ziel ist es, die Ausgaben so tief wie möglich zu halten.»

Krise zeigt Schwäche des heutigen Systems

Sonst wächst das Minus, denn Einnahmen hat das Sportzentrum aktuell gleich Null. Nach dem ersten Lockdown lag der Verlust bei 1,5 Mio. Franken. Bund, Kanton und Gemeinde Zuchwil haben diesen mit ihren Beiträgen ausgebügelt. Nun werden sich nochmals mit dem zweiten Lockdown seit dem 11. Dezember 800'000 Franken dazugesellen.

«Wir müssen nun nochmals auf Bund, Kanton und Gemeinde zugehen und schauen, wer mit welchem Betrag das Minus tilgen hilft.»

Die Krise zeige deutlich die Schwäche des heutigen Systems. Das ganze Konstrukt sei zu gross geworden für eine Gemeinde. «Hier arbeiten wir aber daran mit dem Ziel, eine breitere Abstützung zu organisieren.»

Das Wasser im Hallenbad wird weiter normal umgewälzt. Es muss behandelt werden, «damit die chemischen Werte stimmen». Ein Stromkabel führt ins Wasser zum Roboter, der die Flächen reinigt.

Der Putzroboter steckt fest. Hanspeter Bärtschi

Algenbefall soll vermieden werden. Niemand darf ins Wasser springen. «Verunreinigungen wären jetzt nicht gut, auch weil wir natürlich das Wasser nicht so stark behandeln wie im Normalfall.» Wenigstens könne er nun die Revisionen vorziehen. «Damit wir nach dem Lockdown bereit sind.»

Risse wegen grossen Temperaturunterschieden

Eine Wendeltreppe führt hinab in den grossen, total revidierten Saunabereich. Hier herrschen normalerweise hohe Temperaturen. Aktuell werden 15, 16 Grad gemessen. Es ist kühl. «Die tiefe Temperatur ist hier, wo es normalerweise ganz heiss sein kann, ein Problem. Diese grossen Temperaturunterschiede haben auch schon zu Rissen geführt.»

Der neu renovierte Saunabereich. Hanspeter Bärtschi

Die Eisfläche auf dem Wasser im Aussenschwimmbecken hingegen ist normal. «Wir lassen hier das Wasser drin, das geht im Stahlbecken und schont die Umwelt, weil hier keine Chemie gebraucht wird. Wir werden es erst abfliessen lassen, wenn wir vor dem Saisonstart das Becken reinigen müssen.»

Daneben steht das neue Prunkstück der Anlage in der Wintersaison, das mit einem Zelt überdachte zweite Aussenschwimmbecken. Hier schwimmen sonst Amateure und Profisportler und absolvieren ihre Längen. Durch die Druckschleuse gelangt man ins Zelt hinein. Ein Gebläse summt und sorgt für den nötigen Druck, damit das Zelt nicht in sich zusammenfällt.

Ohne Worte. Hanspeter Bärtschi

Auch hier ist Wasserspiegel fast vollkommen glatt. Man möchte gerne reinspringen. «Hier kann nicht mal Daniela Ryf trainieren. Sie würde schnell kalt haben. Wir mussten auch hier die Wassertemperatur wegen den Kosten aufs Minimum absenken.» Die Anlage bleibt ansonsten betriebsbereit. Vielleicht kann nach dem 27. Februar bis zu vorgesehenen Saisonende Mitte Mai noch geschwommen werden. Wenn nicht, wird auch hier das Wasser abgelassen.