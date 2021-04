Rüttenen Schüler wird von Lieferwagen erfasst und mittelschwer verletzt Am Freitag um die Mittagszeit herum ereignete sich ein Unfall in Rüttenen. Ein junger Knabe sprang unverhofft auf die Strasse und wurde von einem Lieferwagen erfasst. Joel Dähler 30.04.2021, 16.52 Uhr

Das Kind verletzte sich beim Unfall. (Themenbild) Kapo So

Am Freitag kurz vor 12 Uhr, war ein Lieferwagenlenker vom Schulhaus in Rüttenen herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Solothurn unterwegs. Im Bereich der Bushaltestelle «Rüttenen» sprang von der rechten Strassenseite herkommend unverhofft ein Schüler auf die Strasse.