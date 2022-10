Ohne ARA Rüttenen wird Verenabach sauberer

Rüttenen Der Verenabach soll sauberer werden – Rüttenen will seine Dorfkläranlage aufheben Der Kanton bemängelte die Sauberkeit des Wassers im Verenabach. Jetzt hat der Rüttener Gemeinderat entschieden, dass die Kläranlage aufgehoben werden soll. Neu gibt es ein Pumpwerk und eine ein Kilometer lange Leitung zum Netz der Abwasserregion Solothurn-Emme. Urs Byland Jetzt kommentieren 20.10.2022, 14.20 Uhr

Der Verenabach kurz nach der Mittagszeit. Urs Byland

Das Wasser im Verenabach verdient schon lange mehr Sauberkeit. Heute wird es doch oft stark belastet durch das geklärte Wasser der Gemeinde Rüttenen aus der dorfeigenen Kläranlage. Untersuchungen des Kantons haben zutage gebracht, was oft mit eigenen Augen sichtbar ist (Schaumbildung): Die Qualität des Bachwassers ist unbefriedigend.

Ein grosses Problem sei der oft geringe Wasserstand im Bach. Auch wenn die Überschreitungen in der Wasserqualität nicht oft vorkommen, können die Auswirkungen auf den Verenabach erheblich sein.

Heute ist man sich einig, dass die Abwasserreinigungsanlage Rüttenen aufgehoben werden soll. Anstoss zu dieser Einsicht hat wohl der Kanton gegeben, der die Betriebsbewilligung für die Dorfkläranlage befristete. «Wir wollen uns nun aus Gründen des Gewässerschutzes nicht auf eine Sanierung der Kläranlage, sondern auf einen Ersatz konzentrieren», erklärt Gemeindepräsident Markus Boss.

«Weiterbetrieb der Dorfkläranlage ist nicht zukunftsfähig»

Ein Anschluss an den Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme sei die Lösung für die künftige Entsorgung des Abwassers der Gemeinde Rüttenen. «Das wurde von einem spezialisierten Büro analysiert und bei weitem als beste Möglichkeit angesehen. Der Weiterbetrieb der dorfeigenen Kläranlage wurde als nicht zukunftsfähig beschrieben.»

Der Verenabach im herbstlichen Kleid. Urs Byland

Laut Vorprojekt soll der Anschluss an das Kanalisationsnetz der Stadt Solothurn mit einem Pumpwerk und einer Druckleitung ermöglicht werden. Mit dem Vorprojekt wurden drei Varianten der Linienführung geprüft, wobei eine zu teuer würde und eine zweite aufgrund der geologischen Verhältnisse nicht machbar ist.

Die dritte Variante sieht eine Linienführung im Franzosen-Ischlag vor. «Die Risiken sind in dieser Variante am besten kalkulierbar», so Boss. Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung denn auch für diese Variante entschieden.

Grob geschätzt kostet das Projekt eine Million Franken

Das Pumpwerk würde in einem bestehenden Becken im Untergrund neben der heutigen Anlage gebaut. Die Leitung würde zum grossen Teil entlang von Strassen oder Waldwegen gezogen. «Leitung und Pumpwerk muss die Gemeinde zahlen», stellt Markus Boss klar.

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wurden bereits einige Rückstellungen getätigt, um die grob geschätzten Kosten von 1 Million Franken mitfinanzieren zu können. Nun wird ein detailliertes Projekt ausgearbeitet. Wenn alles klappt, könnte ab 2025 der Anschluss an den Zweckverband gebaut werden.

Die bestehende Kläranlage wird dann rückgebaut. Was dort entstehen soll, ist noch eine Frage, die der Gemeinderat behandeln muss. Denkbar ist die Umwandlung in eine Biotop- oder Weiherlandschaft. Möglich ist auch eine Nutzung als Landwirtschaftsland. Für den Gemeindepräsidenten ist klar: «Der Anschluss an den Zweckverband und die Aufhebung der Kläranlage ist auf alle Fälle eine gute Sache.»

