Thomas Steimer wird erneut Vizegemeindepräsident in Aeschi

Rücktritte Als Übergangslösung: Thomas Steimer übernimmt nochmals das Vizepräsidium in Aeschi Weil Ende Jahr sowohl das Gemeindepräsidium als auch das Vizegemeindepräsidium verwaisen, übernimmt Thomas Steimer nochmals für sechs Monate die Verantwortung. Rahel Meier Jetzt kommentieren 04.10.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Steimer, ehemaliger und neuer Vizegemeindepräsident in Aeschi. zvg

Thomas Steimer wurde 2013 in den Gemeinderat Aeschi gewählt und 2017 wurde er Gemeindevizepräsident. Schon einmal sprang er in die Bresche, als man in Aeschi zu wenig Leute für den Gemeinderat fand. Er stellte sich nämlich im Sommer 2021 nochmals der Wahl, obwohl er eigentlich demissioniert hatte.

Als sich dann im Herbst 2021 zeigte, dass doch genügend Leute für den Gemeinderat gefunden wurden, machte er den Neuen Platz. Kaum hatte die Legislatur begonnen, zog sich aber eine Gemeinderätin wieder zurück – und nun hat auch Vizegemeindepräsident Andres Marti demissioniert, weil er sich beruflich neu orientiert.

Gleich zwei Vakanzen

Damit ergeben sich im Gemeinderat Aeschi zwei gewichtige Vakanzen: Schon länger hatte nämlich Gemeindepräsident Stefan Berger angekündigt, dass er sein Amt Ende Jahr abgibt. Da sich nach Ablauf der Frist im August niemand für seine Nachfolge meldete, wird die Neuwahl auf nächsten März verschoben. Und deshalb springt Thomas Steimer nochmals ein und übernimmt die Verantwortung. Steimer erklärt:

«Ich bin der Letzte, der aus dem Gemeinderat demissioniert hat, und ich kenne die Abläufe und auch die Leute in der Gemeinde. Darum wurde ich angefragt, ob ich einspringen könnte.»

Nach verschiedenen Gesprächen hat er sich bereit erklärt, das Amt als Gemeindevizepräsident ad interim während maximal sechs Monaten zur Überbrückung der entstandenen Vakanzen zu übernehmen, um so die Gemeindeführung bis zum angekündigten Wahltermin im Frühling 2023 sicherzustellen.

In der Gemeinde laufen weiterhin Gespräche. Für die Wahl ins Gemeindepräsidium wurde aber noch keine Lösung gefunden. Grundsätzlich steht es jeder Schweizer Stimmbürgerin und jedem Schweizer Stimmbürger offen, sich zu melden. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte oder die Verwaltung seien offen für Gespräche und bereit weitere Informationen zu geben.

Wahl für das Gemeindepräsidium ausgeschlossen

Steimer tritt das Amt bereits per 1. November an. Vorausgesetzt, dass die Wahl bis dann auch formell vollzogen ist. Ab 1. Januar 2023 werden die Gemeindegeschäfte ad interim durch ihn geleitet. Aber er macht auch ganz deutlich:

«Ich stehe nur für den Übergang zur Verfügung und werde das Gemeindepräsidium keinesfalls übernehmen.»

Steimer arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum an einer Arbeitsstelle, an der es ihm sehr gefalle. Zudem hat er Familie.

«Zeitlich lässt sich das auf die Dauer nicht vereinbaren.»

Steimer freut sich auf die Aufgabe. Möglicherweise werde er aber Ämter, die er jetzt innerhalb der Gemeinde ausführt, abgeben, damit es nicht zu Interessenskonflikten komme. Thomas Steimer wird im Gemeinderat von den Bisherigen Roger Brügger, Andrea Campomori Jaeggi, Daniel Fuchs und Ersatzmitglied Melanie Hirt unterstützt.

Weitere Änderungen sind aufgegleist

Bereits im letzten September wurde die Gemeindeordnung in Aeschi geändert und damit die Kommissionen für die Legislatur 2021 bis 2025 umgestaltet. Nun soll die Gemeindeordnung (GO) nochmals revidiert und vor allem auch entschlackt werden. Auch die Dienst- und Gehaltsordnung wurde einer Revision unterzogen. Auch hier geht es um eine Entschlackung und zudem neue Strukturen für die Löhne der Gemeindeangestellten und die Entschädigung der Funktionäre.

An einem Infoabend wurden die Änderungen detailliert vorgestellt und sie kamen laut Gemeindepräsident Stefan Berger durchwegs positiv an. Sitzungsgelder und Entschädigungen sollen angehoben und angeglichen werden. Für das Gemeindepersonal gibt es künftig jährlich ein Mitarbeitergespräch. Die Mitarbeitenden sollen vermehrt gefördert, aber auch gefordert werden. Gemeindepräsident Stefan Berger:

«Die Revision der Gemeindeordnung und der Dienst- und Gehaltsordnung ist nötig. Die beiden Regelwerke sind bald 20 Jahre alt. Die Strukturen haben sich verändert, die Anforderungen sind grösser geworden und die Gemeinde ist gewachsen. Dem tragen wir nun Rechnung.»

Berger ist es zudem ein Anliegen, dass das Gemeindepräsidium künftig besser entlöhnt wird. Er selbst profitiert davon nicht mehr, möchte dies aber einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger als Starthilfe hinterlassen.

Über die beiden Reglemente wird an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 9. November abgestimmt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen