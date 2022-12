Demission von Stefan Berger, Gemeindepräsident Aeschi

Rückblick Gemeindepräsident Stefan Berger tritt ab: «Wir hatten es immer gut im Gemeinderat und konnten deshalb auch einiges in Aeschi bewirken» Ab 1. Januar ist Stefan Berger nur noch ein gewöhnlicher Einwohner in Aeschi. Beinahe zehn Jahre lang war er Gemeindepräsident und hat in dieser Zeit einige grosse Projekte angestossen und umgesetzt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 21.12.2022, 11.30 Uhr

Nach der Gemeindeversammlung am 13. Dezember 2022 gab es ein Apéro und die Gemeinderäte haben ein letztes Mal mit ihrem abtretenden Gemeindepräsidenten angestossen (von links): Roger Brügger, Vizegemeindepräsident Thomas Steimer, Stefan Berger, Daniel Fuchs und Andrea Campomori. Rahel Meier

Stefan Berger ist zwar nicht heimatberechtigt in Aeschi, trotzdem hat er fast sein ganzes Leben in der Gemeinde verbracht. 2013 wurde er als Gemeindepräsident gewählt. In diesem Jahr gab es eine Zäsur in der Gemeinde, nach der Demission von vier Bisherigen wurden neben ihm gleich drei weitere neue Gemeinderäte gewählt. Berger erinnert sich:

«Wir waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe und mussten uns zuerst kennenlernen und finden.»

Eben erst hatte Aeschi auch mit dem Steinhof fusioniert und 2013 begann die erste Amtsperiode, in der die Steinhöfer keine zusätzlichen Sitze mehr im Gemeinderat und in der Baukommission hatten. So war Stefan Berger mehr als einmal froh, dass Walter Sommer, nach Jahrzehnten als Gemeindeschreiber im Nebenamt, der erste hauptamtliche Gemeindeverwalter in der Gemeinde war und dem Gemeinderat mit Rat und seinem breiten Wissen zur Seite stand.

Gleich ins kalte Wasser geworfen

Der Start war damals nicht ganz einfach und kostete alle Beteiligten Energie. Aeschi ist Leitgemeinde der Regionalschule äusseres Wasseramt, und gleich zu Beginn der Legislatur musste ein neuer Schulleiter gesucht werden, weil der bisherige in Pension ging. Allerdings schieden Gemeinderat und Schulleiter nicht in Minne. Der Schulleiter ging schliesslich vorzeitig, ohne dass eine Nachfolge gewählt war.

Zur Person Stefan Berger (Jahrgang 1983) wurde 2013 - nach vier Jahren als Ersatz - in den Gemeinderat gewählt und kandidierte gleich auch als Gemeindepräsident. Neben seiner Arbeit als Gemeindepräsident engagierte er sich auch im Verband der Solothurner Einwohnergemeinden. Berger ist aktives Mitglied der Musikgesellschaft Etziken und der Loh-Gruppe Kanton Bern. Diesen Hobbies will er sich ab dem kommenden Jahr wieder vermehrt widmen. (rm)

Ein Thema begleitete Stefan Berger durch seine ganze Amtszeit: Die Ortsplanungsrevision. Diesen Sommer wurde sie vom Regierungsrat genehmigt. «Ich bin sehr froh, dass ich das noch zu Ende bringen konnte.» Aeschi hat damit erstmals eine Ortsplanung, die über alle drei Ortsteile geht.

Nach über 30 Jahren kam das Trottoir dann endlich

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben gab es diverse weitere grosse Projekte, die Stefan Berger als Gemeindepräsidenten begleitete. Eines davon ist die Sanierung der Gallishofstrasse. Das ist zwar eine Kantonsstrasse, die Sanierung startete aber zu einer Zeit, in der die Gemeinden sich noch finanziell beteiligen mussten.

Damit schliesst sich übrigens ein Kreis, der in Bergers Kindheit zurückreicht. Denn er wuchs ausserhalb des Dorfes an der Gallishofstrasse auf und hörte als Kind immer:

«Bald wirst du auf einem Trottoir in die Schule laufen können.»

Stefan Berger hat sein Arbeitspensum als EMSR Engineer (Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) reduziert, um mehr Zeit für das Gemeindepräsidium zu haben. Trotzdem war es nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen.

Geholfen habe ihm sicher die Mitarbeit im Vorstand des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden. So wusste er immer, was auf die Gemeinden zukommt, und konnte sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen.

Freude über das Engagement vieler neuer Leute

Stefan Berger war auch die treibende Kraft hinter der Neuorganisation des Kommissionswesens. Bei der Personalsuche ging man neue Wege und lud die Bevölkerung zu einem Infoabend ein. Das hat gefruchtet. Viele junge Aescherinnen und Aescher engagieren sich neu in der Gemeinde. Das macht ihm grosse Freude, und er ist überzeugt, dass sich schon bald auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus den Reihen der Neueinsteiger rekrutieren lassen können.

Freude macht ihm auch, dass er mithelfen konnte, das grösste Projekt, das Aeschi je hatte, aufzugleisen: Den Um- und Ausbau der Schule, der Gemeindeverwaltung und der Mehrzweckhalle. Die lange Vorbereitungszeit und die Zeit, die für Infoanlässe aufgewendet wurde, habe sich gelohnt. Da Aeschi sich stark entwickelt und viele junge Familien zugezogen sind, rüste man sich damit für die Zukunft.

Gemeindepräsident zu sein, hat Stefan Berger - trotz des grossen zeitlichen Aufwandes - viel Freude gemacht. Er ist überzeugt, dass man in der Gemeindepolitik viel bewegen kann. «Ich sehe die Resultate meiner Arbeit gerne vor mir. Nicht nur auf dem Papier.» Sehr geschätzt habe er auch immer den Kontakt mit der Bevölkerung. Und auch wenn er Aeschi gut kennt: Er hat immer wieder etwas Neues über das Dorf gelernt.

Im Juni 2018 bei der Eröffnung des Holzstegs in Aeschi und der Renaturierung des Aeschimooses: Stefan Berger, Jonas Lüthy und Bernard Staub. Rahel Meier

Volksnah denken hilft

Noch ist keine Nachfolge für Stefan Berger in Sicht. Vizegemeindepräsident Thomas Steimer springt vorübergehend ein. Die Arbeit wird der künftigen Gemeindepräsidentin oder dem künftigen Gemeindepräsidenten aber nicht ausgehen. Berger erinnert an den Gestaltungsplan für die Längmatt, den es zu erarbeiten gilt. Das Land dort gehört der Gemeinde, und es soll eine Überbauung entstehen, in der generationenübergreifendes Wohnen möglich wird.

Was gibt Berger seiner Nachfolge als persönlichen Ratschlag mit auf den Weg? Wichtig sei, immer für die Gemeinde und für die Gesamtheit zu denken und möglichst nahe beim Volk zu sein. «Wenn die Einwohner sich ernst genommen fühlen und wenn sie verstehen, worum es bei einem Geschäft geht, dann stimmen sie einer Vorlage auch eher zu.»

Und woran wird er sich noch lange erinnern? Berger lacht: «An der zweiten Gemeindeversammlung, die ich geleitet habe, fiel der Strom nach einem Gewitter aus. Da sassen wir im Dunklen und mussten improvisieren.»

