Rücktritt Gregor Schneiter geht mit einem guten Gefühl: «In Hubersdorf arbeiten viele engagierte junge Leute mit» Am 31. Dezember ist definitiv Schluss. Gregor Schneiter zieht sich als Gemeindepräsident zurück. Schneiter sorgt sich um die finanzielle Situation der Gemeinde, freut sich aber auf ein Mehrfamilienhaus-Projekt, das Leben ins Dorf bringen soll. Rahel Meier Jetzt kommentieren 22.12.2022, 14.00 Uhr

Die Weinkiste wurde speziell angefertigt: Auf dem Deckel steht «Schlüssel zum Glück». Gregor Schneiter (rechts) hat sein Amt so symbolisch an seinen Nachfolger Roland Isch übergeben. Zvg

Gregor Schneiter zieht sich mit einem guten Gefühl aus der Gemeindepolitik zurück. Viele Pendenzen seien erledigt. Nur die Überarbeitung der Dienst- und Gehaltsordnung stehe noch an. Im Gemeinderat Hubersdorf sitzen neue, junge Leute, die sehr engagiert seien. Auch für seinen Nachfolger findet er nur lobende Worte: «Ich bin überzeugt, dass er sich gut für dieses Amt eignet.»

Er selbst habe immer gesagt, mit 70 wolle er sich zurückziehen. Das sei fast gelungen, ein knappes Jahr habe er überzogen. Trotzdem gab es an der Gemeindeversammlung einen Moment, an dem er viele Emotionen verspürte und ihm klar wurde, dass nun ein Kapitel zu Ende geht.

Zur Person Gregor Schneiter (Jahrgang 1952) wurde im Frühling 2015 als Ersatzgemeinderat nominiert. Bereits im Sommer rückte er als ordentlicher Gemeinderat nach und ab 1. Januar 2016 war er Gemeindepräsident. Seine Freizeit verbringt er gerne im Wald. Besonders wichtig ist ihm das Zusammenspiel von Umwelt, Lebensraum und Wildtier. Seit ein paar Jahren ist er daher auch als Jäger und neu als Jagdaufseher unterwegs. Mit Interesse wird er selbstverständlich das politische Geschehen auf allen Ebenen weiterverfolgen.

Gregor Schneiter zog erst 2009 nach Hubersdorf. Als Gemeindepräsident sei er sehr wohlwollend aufgenommen worden. Das habe ihm geholfen. Von Natur aus ist Schneiter eher zurückhaltend. Als Gemeindepräsident musste er lernen, das Gespräch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zu suchen und direkt auf sie zuzugehen. Er erklärt das so:

«In einer kleinen Gemeinde kommen viele Leute direkt zum Gemeindepräsidenten. Sie gehen mit einem Problem nicht zur Verwaltung.»

Gelernt hat er auch, dass in einem kleinen Dorf Einwohnerinnen und Einwohner anders miteinander umgehen als im grossen Dorf, aus dem er zuzog. Geholfen hat ihm in seinem Amt sicher, dass in der Gemeinde reine Sachpolitik betrieben wird. Obwohl es noch Parteien gibt im Dorf und gerade Schneiters Partei, die Mitte, auch heute noch stark vertreten ist.

Marschhalt mitten in der Ortsplanung

Eines der wichtigsten Geschäfte, die Schneiter an seinen Nachfolger übergibt, ist die Ortsplanung. Die wurde in seiner Zeit zwar begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Der Gemeinderat habe einen Marschhalt eingelegt. «Wir haben gespürt, dass wir die alten Pfade verlassen und einen neuen Weg einschlagen müssen.»

In Hubersdorf gibt es keinen Dorfladen mehr. Das letzte Restaurant ging vor Jahren zu. Viele Senioren leben in ihren Einfamilienhäusern, junge Familien finden keinen Wohnraum. Deshalb möchte der Gemeinderat im Gebiet Nassacker eine Vision umsetzen. Das Projekt soll gemeinsam mit den kantonalen Behörden entwickelt werden.

Mehrfamilienhäuser sollen gebaut werden. Mit einem Anteil an Gewerberäumen und damit Platz bieten für ein neues Restaurant oder einen Laden. Generationenübergreifendes Wohnen soll es Senioren ermöglichen, ihr Einfamilienhaus weiterzugeben und trotzdem in der Gemeinde wohnhaft zu bleiben.

Finanzielle Lage ist nicht rosig

Sorgen macht sich Schneiter um die finanzielle Situation der Gemeinde. Der Gegenvorschlag zur Initiative «Jetz si mir draa» koste die Gemeinde 97’000 Franken. Dazukommen zusätzliche Kosten für die Schulung von Asylkindern und die Restkosten der freiberuflichen Spitexfachleute. Kosten, die die Gemeinde nicht beeinflussen könne. Ansonsten sei Hubersdorf, obwohl eine kleine Gemeinde, gut aufgestellt. Eine Fusion stehe zurzeit nicht zur Diskussion.

Mit der Demission von Gregor Schneiter gibt Hubersdorf auch die Integrationsthematik weiter. Neu wird Günsberg Leitgemeinde in diesem Bereich. Die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sei eine sehr spannende Sache – aber auch sehr arbeitsaufwendig. «Da ich pensioniert war, hatte ich Zeit dafür.»

«Man muss Menschen mögen.» Dieses Zitat von alt Bundesrat Adolf Ogi gibt Gregor Schneiter seinem Nachfolger mit auf den Weg. Dann sei es von Vorteil, das Gemeindegesetz, die politischen Rechte und Reglemente sowie den Leitfaden für Gemeinderäte des Amtes für Gemeinden zu kennen. «Und dann muss man in der Praxis einfach nach diesen hilfreichen Grundlagen arbeiten und die Geschäfte unvoreingenommen angehen.»

