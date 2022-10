Männerturnverein Oberdorf auf Wanderung

Spezielles Projekt Oberdörfer «Jungsenioren» unterwegs entlang des Röstigrabens: 28 Etappen, 343 Kilometer und 15'915 Höhenmeter gewandert Eigentlich gehören sie zum Männerturnverein Oberdorf. Aber die Gruppe, die sich selbst «Jungsenioren» nennt, turnt nicht nur. Eben erst haben die fitten Senioren eine spezielle Wanderung, die dem Röstigraben entlang führte, abgeschlossen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.12 Uhr

Geschafft: Die Jungsenioren sind in Zinal angekommen. zvg

Schon über zehn Jahre ist es her. Da wurden mehrere aktive Turner des Männerturnvereins Oberdorf (MTVO) praktisch gleichzeitig pensioniert. Da sie sich alles andere als alt fühlten, gründeten sie flugs eine neue Riege: die «Jungsenioren».

Zusätzlich zum Besuch der Turnstunden treffen sich die Oberdörfer Jungsenioren jeden vierten Donnerstag im Monat zu einer meist sportlichen Aktivität. Sehr häufig gehen sie wandern, aber auch Velofahren, Schwimmen und im Winter Schneeschuh- und Skitouren stehen auf dem Programm. Das Wichtigste ist es, gemeinsam aktiv zu sein. Denn, so erklärt es MTVO-Präsident Walter Stotz:

«Die Kameradschaft ist uns wichtig und diese ist mit den gemeinsamen Anlässen gewachsen.»

Mit zunehmendem Alter sei das Pflegen von Geselligkeit ein zusätzliches Element, das mindestens so wichtig sei wie die Bewegung und mithelfe, die physische und psychische Gesundheit zu erhalten.

Ein passionierter Wanderer und Buchautor

Philipp Bachmann ist einer der 13 Jungsenioren. Er wohnt seit vielen Jahren in Oberdorf, hat Geografie studiert und mehrere Wanderbücher verfasst. Dass er zum Wanderführer der Jungsenioren wurde, ist deshalb keine grosse Überraschung. Unter seiner Leitung bestreiten die Jungsenioren immer wieder Tagestouren. Sie sind auch schon in Etappen vom Emmenspitz bis zur Quelle der Emme gewandert. Im Frühling 2016 startete dann aber ein spezielles Projekt.

Aufstieg Gross Schwand (Plasselb). zvg

Philipp Bachmann hat in Freiburg studiert und dabei in Gurmels, zwei Kilometer von der Sprachgrenze entfernt, gewohnt:

«Ich fand es immer sehr spannend, dass es Dörfer und Städte gibt, die zweisprachig sind und andere, in denen nur Deutsch oder nur Französisch gesprochen wird.»

So entstand sein Wanderführer «Die Röstigraben-Route, Wandern entlang der Sprachgrenze vom Jura bis zum Matterhorn».

Etwas mehr Etappen und Mehrtagestouren eingebaut

In Bachmanns Wanderführer geht es in 21 Etappen von Neumühle (Moulin Neuf) bei Roggenburg an der französischen Grenze zum Elsass – bis nach Zinal im Wallis. Jura, Seeland, Alpen – die halbe Schweiz wird so durchquert.

Für die Wanderung mit den Jungsenioren wurden 28 Etappen eingeplant, ist doch das ältestes Mitglied, das mitwanderte, in der Zwischenzeit stolze 83 Jahre alt. Einige Male wurden zudem Mehrtagestouren gewandert, weil sich die Anreise für eine Eintagestour nicht gelohnt hätte.

Röstigrabentour Mit Fotos dokumentiert Auf der Homepage des MTVO sind in der «Galerie» alle Etappen der Röstigrabentour und weitere Aktivitäten des MTVO dokumentiert. Die Fotos lassen Teilnehmer und Interessierte in der Erinnerung schwelgen und die unvergesslichen Momente nochmals erleben.

Gestoppt wurden die Jungsenioren zwischenzeitlich von Corona und letztes Jahr vom Wetter, das nicht immer mitspielte. Denn die Hütten, in denen übernachtet wurde, sind teilweise nur für kurze Zeit offen. Wenn das Wetter allzu schlecht war, wurde die geplante Tour aus Gründen der Sicherheit verschoben. Immerhin verletzte sich nur einmal einer der Jungsenioren.

Das letzte Ziel war Zinal

Nun ist die Wanderung aber abgeschlossen, Zinal wurde erreicht: 343 Kilometer haben die Jungsenioren zurückgelegt. Dabei sind sie 15’915 Meter aufgestiegen und fast ebenso viele Meter abgestiegen.

Gruppenbild vor der Wildstrubelhütte: Der grösste Tagesanstieg war damit geschafft. zvg

Der grösste Tagesaufstieg betrug 1300 Meter von der Iffigenalp zur Wildstrubelhütte, der grösste und längste Abstieg vom Soldatenhaus ob Jaun nach Rougemont über 1330 Meter und fast 20 Kilometer. Dabei wurden genügend Pausen eingebaut. So waren die grossen Höhendifferenzen auch für ältere Teilnehmer gut verkraftbar.

Die Schweiz von ihrer schönsten Seite

Walter Stotz ist auch jetzt noch begeistert vom Erlebten:

«Wir hatten das Glück, dass unser Wanderführer nicht nur wusste, wo wir durchlaufen müssen. Er konnte uns auch sonst viel erzählen: Über eine Burg am Wegrand, geschichtliche Hintergründe, oder die Tektonik. Und er kennt die guten Restaurants auf der Route.»

Die Wanderung habe durch absolut unterschiedliche Regionen geführt. Die Landschaft, die Art der Bewirtschaftung, aber auch die Architektur habe sich immer wieder verändert. «Das war sehr spannend.» Spannend war für Stotz auch, dass der Röstigraben von den Bewohnerinnen und Bewohnern, die entlang der Sprachgrenze leben, nicht als Graben wahrgenommen wird. Und:

«Rösti gibt es auf beiden Seiten zu essen.»

Folgt nach Abschluss der Tour nun die grosse Leere? Bachmann und Stotz lachen. Das nächste Projekt sei schon in den Köpfen. Dieses Mal versuche man vom Bodensee in Richtung Genfersee zu wandern.

