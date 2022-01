Riedholz/Flumenthal: Neuer Fischaufstieg für Kraftwerk

Riedholz/Flumenthal Der Regierungsrat genehmigt die Sanierung Fischaufstieg Das im Jahr 1970 in Betrieb genommene Aarekraftwerk Flumenthal der Alpiq Hydro Aare AG erhält eine neue Fischaufstiegsanlage. Der Fischabstieg bleibt nach wie vor ungelöst. Urs Byland 10.01.2022, 05.00 Uhr

Plan der neue Fischaufstiegsanlage beim Kraftwerk Flumenthal. Zvg

Aktuell weist das Kraftwerk eine Fischaufstiegsanlage am linken Ufer des Kraftwerks auf. Die Abwärtswanderung ist nur via Turbine und bei Wehrüberfall über das Wehr möglich. Für Auf- und Abstieg wurde Sanierungsbedarf festgestellt. Für den Fischabstieg wurde bisher aber keine Lösung gefunden. Der Stand des Wissens für Fischabstiegsanlagen grosser Kraftwerke reiche zurzeit noch nicht aus. Für eine entsprechende Sanierung beim Kraftwerk Flumenthal sollen die Ergebnisse der laufenden Pilotprojekte an der Aare (unter anderem beim Kraftwerk Bannwil) abgewartet werden.