Riedholz Wo was im Attisholz Nord gebaut werden darf – und was nicht möglich ist Die Nutzungsplanung «Gebiet Attisholz, Riedholz» liegt noch bis Mitte März 2021 öffentlich auf. Mit ihr wird genau festgelegt, wo was im Attisholz Nord gebaut werden kann und wo was nicht. Urs Byland 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drohnenaufnahme des Areals Attisholz Nord. Tom Ulrich

Drei Unterlagen bilden die rechtlichen Grundlagen der Nutzungsplanung Attisholz Nord. Das sind der Bauzonen- und Gesamtplan, der Erschliessungsplan und das Zonenreglement Gebiet Attisholz. Im Zonenreglement kann am ehesten nachvollzogen werden, was auf dem Industrieareal Attisholz Nord möglich sein wird. Dabei muss man immer den Zeithorizont bis 2040 und später mitdenken.

Hingewiesen wird im Reglement auf ein sogenanntes Richtprojekt, das auch in einem Modell dreidimensional abgebildet ist und während der Auflage zu bestimmten Zeiten ausgestellt wird.

Urs Byland

Beinahe auf dem gesamten früheren Industrieareal gilt eine Gestaltungsplanpflicht. Einzig der Bereich östlich der Drehscheibe und der Bereich ganz im Westen, die Wohnzone, sind nicht im Perimeter der Gestaltungsplanpflicht.



Eine erhebliche Mitsprache durch die Einwohnergemeinde und letztlich die Bevölkerung von Riedholz wird gewährleistet mit zwei Kontrollinstanzen, die Abweichungen vom Richtprojekt und Fortschreibungen beurteilen und absegnen. Hier erhalten der Gemeinderat von Riedholz und – fachlich noch ausgeprägter – der sogenannte Gestaltungsbeirat wichtige Rollen.

Im Zonenreglement wird diesem Gestaltungsbeirat, dessen Mitglieder vom Gemeinderat Riedholz für vier Jahre gewählt werden, gar ein Anhang gewidmet. Konkret soll der Beirat die Einwohnergemeinde Riedholz bei der Qualitätssicherung des Städtebaus und des Freiraums sowie der Architektur aller zukünftiger Planungs- und Bauvorhaben im gesamten Gebiet Attisholz beraten. Er beurteilt sämtliche Planungs- und Bauvorhaben auf ihre städtebauliche, architektonische und freiräumliche Qualitäten sowie ihre Verträglichkeiten mit den Anforderungen und Rahmenbedingungen aus der Nutzungs- und Gestaltungsplanung.

Hervorgehoben wird auch, dass für Bauten mit mehr als 20 Metern Höhe ein qualitätssicherndes Verfahren als Grundlage für die Gestaltungsplanung zwingend durchgeführt werden muss. Zwischennutzungen, zeitlich befristete Nutzungen, sind möglich und sie sind baugesuchspflichtig.

Nutzungen in den Bereichen Freizeit und Kultur, wie es sie heute schon gibt, sind explizit erwünscht. Hanspeter Bärtschi

Neben den Beschreibungen der Zonen wird zwei Themen, Mobilität sowie Energie und Nachhaltigkeit, viel Platz eingeräumt. In der Wohn- und Mischzone Attisholz ist im Bereich Mobilität eine Aufteilung von 50 Prozent motorisiertem Individualverkehr, 35 Prozent öffentlichem Verkehr und 15 Prozent Fuss- und Veloverkehr verbindlich. Mit der Erarbeitung eines Gestaltungsplanes beziehungsweise eines Baugesuches ist ein verbindliches und spezifisches Mobilitätskonzept einzureichen.

Auch hier ist eine Kontrollinstanz mit dem sogenannten Mobilitätsgremium eingebaut, das sämtliche Planungs- und Bauvorhaben hinsichtlich Mobilitäts- und Verkehrsaspekten beurteilt und Empfehlungen abgibt. Zudem müssen die Grundeigentümer ein Mobilitätsmanagement sowie ein Monitoring und Controlling für den Perimeter «Gebiet Attisholz» organisieren und danach umsetzen.

Die Entwicklung des Industrieareals orientiert sich an den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft. Für die Wärme- und Kälteversorgung des Areals werden in der Umgebung vorhandene hochwertige Quellen (Abwärmenutzung Kehrichtverbrennungs- und Abwasserreinigungsanlagen) genutzt, sofern diese ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. In zweiter Priorität ist auf dem Areal vorhandene Umweltwärme zu nutzen (z.B. Erdwärme oder Aarewasser).

Die Versorgung mit Elektrizität soll mit einem hohen Anteil an auf dem Areal selbst produziertem Strom aus erneuerbaren Quellen gewährleistet werden (z.B. Solarenergie). Materialien aus Gebäudeabbrüchen, Erdverschiebungen usw. sollen lokal rezykliert und wieder auf dem Areal verwendet werden.

Im Reglement werden die vier Zonen, Mischzone (168000 m2 Hauptnutzungsfläche), Wohnzone (10000 m2), Gewerbezone mit Wohnen (im Bereich des Restaurants Attisholz) und Gehöfte (total 7300 m2) definiert.

In der Mischzone soll das ehemalige Industrieareal zu einem durchmischten, vielseitigen Quartier für Wohnen und Arbeiten umstrukturiert werden. Wohnen, mässig störendes Gewerbe, Nutzungen aus den Bereichen Freizeit und Kultur sowie öffentliche Nutzungen sind hier vorgesehen.

Der Solothurner Mädchenchor bei einem Auftritt in der Attisholz-Arena Bojan Zupan

Nicht zulässig sind Fachmärkte, regionale Einkaufszentren oder Logistikzentren mit hohem Publikums- beziehungsweise Güterverkehr. Die maximale Geschosszahl ist im Gestaltungsplan festzulegen. Die zulässige Gesamthöhe definiert sich nach der Geschosszahl.

Hohe Bauten mit mehr als 20 Meter Gesamthöhe bedürfen zwingend ein zusätzliches qualitätssicherndes Verfahren. Die zulässige Gesamthöhe für Bauvorhaben ohne Gestaltungsplan hat sich an den Bestandsbauten zu orientieren. Das betrifft einige wenige Flächen im Norden und im Osten der Mischzone, die nicht im Perimeter der Gestaltungsplanpflicht liegen.

Die Wohnzone bildet den Übergang zwischen dem ehemaligen Industrieareal hin zur offenen Landschaft. Reserviert ist die Zone für Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit mindestens zwei und maximal drei Geschossen sowie nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe. Freistehende Einfamilienhäuser sind nicht zulässig.

Die Gewerbezone mit Wohnen dient mässig störendem Gewerbe und Dienstleistungen sowie der Wohnnutzung. Reine Gewerbebauten sind zulässig. Der Wohnanteil ist auf maximal 50 Prozent beschränkt. Nicht zugelassen sind verkehrsintensive Betriebe sowie Betriebe mit übermässigen Immissionen. Ausgeschlossen sind auch Betriebe mit vorwiegend Lager- und Umschlagsfunktion, Werkhöfe des Baugewerbes sowie dem Betrieb eines Automobilgewerbes dienende Garagen. Geschossflächen von Hotels, Tagesstätten und Residenzen des Gesundheitswesens sowie vergleichbare Nutzungen können sowohl dem Wohn- als auch dem Gewerbeanteil zugeordnet werden. Auch hier muss mindestens zweigeschossig, aber maximal dreigeschossig gebaut werden.

Diese Geschossigkeit gilt auch in der Wohnzone Gehöft. Hier wird ein hochwertiges Wohnen im Bestand sowie eine sorgfältige Ergänzung der bestehenden «Gehöfte» (Gebiet A: Hübeli, Gebiet B: Bad Attisholz, Gebiet C: Zelgli) angestrebt. Als Neu- oder Ersatzneubauten sind nur Doppel-/Reiheneinfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser zulässig. Alleinstehende Einfamilienhäuser sind auch hier nicht zulässig.

Informationen, Videopräsentationen, Sprechstunden etc. zur Auflage: www.riedholz.ch