Riedholz: Gemischter Chor Amici-del-canto

Nachwuchssorgen Chorpräsident aus Riedholz sagt: «Wir brauchen Männer» Der gemischte Chor «Amici del canto» aus Riedholz plant ein grosses Unterhaltungskonzert. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 10.01.2023, 14.00 Uhr

Peter Bigler ist Präsident des Chores «Amici del canto» und sucht weitere Chormitglieder. Bild: Patrick Lüthy

Die Suche nach Männerstimmen wird für viele Chöre nicht nur in der Region, sondern schweizweit zum grossen Problem. Jahrzehntelang ihren Vereinen treu verbundene Sänger werden älter und möchten häufig an Konzerten nicht mehr auftreten, lautet ein Grund für den sich verstärkenden Mangel. Denn leider ist auch der Nachwuchs an Bässen und Tenören dünn gesät. Darüber klagen zahlreiche Gesangsgemeinschaften.

«Deshalb brauchen wir Männer», sagt Peter Bigler, Präsident im Chor «Amici del canto» aus Riedholz. Erst mit ihren Tenören und Bässen sei der Vortrag eines gemischten Chors doch klanglich komplett, meint er. Bei den 35-köpfigen «Amici» singen jetzt noch sieben Männer. «Für das Chorprojekt, das wir miteinander verabredet haben, brauchen wir aber dringend Verstärkung», hofft Bigler, der den Chor seit seiner Gründung 2004 präsidiert.

Unterhaltung mit moderneren Liedern

Geplant ist im September unter dem Titel «We are the world» ein Unterhaltungskonzert, das bekannte Kompositionen aus Rock- und Popmusik sowie aus Hitparaden umfassen soll. «Das wäre doch ein Programm, das auch jüngeren Menschen gefallen könnte», glaubt er.

Dirigiert wird der Chor seit einigen Monaten von Musikpädagoge Stefan Haselhoff. Als Pianist, Stimmbildner und mit seiner langjährigen Erfahrung im Musical-Genre würde er die Mitglieder gerne mitnehmen in eine bereichernde lustvolle Vorbereitungszeit. Das Projekt soll mit einem Schnupperabend am 17. Januar, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Riedholz starten. «An dieser Probe würden wir gerne viele Interessierte begrüssen», so der Vereinspräsident.

Der Präsident: «Wir blicken jetzt vorwärts»

«Wir haben die schmerzhaften Einschränkungen durch Corona überstanden, wollen als Chor weiterbestehen und blicken jetzt vorwärts.» Nicht stehen bleiben, neue Herausforderungen ins Auge fassen und mutig sein, lautet die präsidiale Devise. Wer im Chor mitmache, tue sich selbst mit Singen etwas Gutes und lerne neue Leute kennen.

«Unsere Mitglieder können sich an zahlreichen Vereinsanlässen, einem gemütlichen Weihnachtsabschluss, der immer festlich gestalteten Generalversammlung und Freizeitreisen wie etwa dem zurückliegenden zweitägigen Ausflug zum Schweizerischen Gesangsfest beteiligen», wirbt Bigler für das soziale Leben im Verein, der vor 18 Jahren aus dem örtlichen Männerchor hervorging.

Seither haben viele glanzvolle Konzertabende stattgefunden, häufig auch in Partnerschaft mit anderen Chören. Musikalisch geleitet wurden die «Amici» viele Jahre von Peter Rufer, Anita Wenger und Jürg M. Rickli.

