Attisholz Nord: Wettbewerb der Lanschaftsplaner

Riedholz Wettbewerb für die Arealentwicklung: Freiräume auf dem Attisholz-Areal bekommen eine zentrale Bedeutung Sechs Teams wurden von Halter AG, der Besitzerin des Attisholz-Areals, eingeladen, Vorschläge zu machen. Obenaus schwingt ein Team aus Wien. Urs Byland Jetzt kommentieren 18.05.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration zum Vorschlag des Wiener Teams. zvg

Die Besitzerin des Attisholz-Areals in Riedholz hat einen Wettbewerb für die Arealentwicklung durchgeführt. Ungewohnt ist der Fokus der Besitzerin (Halter AG) auf die Freiräume und den Städtebau, werden doch normalerweise zuerst Gebäude definiert, und die Freiräume bilden eine untergeordnete Rolle.

«Wir erachteten die Freiräume, die zum grössten Teil öffentlich sind und bleiben, und deren Interaktion mit den Nutzungen im Erdgeschoss als Schlüsselelement für die Entwicklung des Areals zu einem attraktiven Lebensraum», begründet Patrick Senn, Projektleiter Halter AG, das Vorgehen.

Insgesamt wurden sechs Teams unter der Leitung von Landschaftsarchitekturbüros zum Wettbewerb eingeladen. Im Programm wurde das Schaffen einer zukunftsfähigen und wandelbaren Grundlage für die Entwicklung eines Lebensraums für alle Nutzer (Bewohnende, Unternehmen, Besuchende) als Kernaufgabe formuliert.

Ziel war es, die Freiräume auf dem Arealteil Ost (Dreieck Verwaltungsgebäude, Drehscheibe und Kiesofenhalle) detailliert zu gestalten und eine Überprüfung der Volumina des Städtebaus aus dem Richtprojekt vorzunehmen.

Begleitet wurde das Verfahren von einem Beurteilungsgremium, bestehend aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Landschaftsarchitektur und Städtebau, Vertreterinnen der Gemeinde Riedholz, dem Amt für Raumplanung Kanton Solothurn und der Grundeigentümerin Halter AG. Weiterempfohlen wird vom Gremium ein Vorschlag von Wettbewerbsteilnehmern aus Wien.

Bessere Vernetzung im Areal wird angestrebt

«Die wichtigste Erkenntnis war, dass mit dem gewählten, eher unüblichen Verfahren, die formulierten Ziele erreicht werden konnten», erklärt Patrick Senn. Mit der prioritären Bearbeitung der Freiräume würden sich auch Korrekturen am Städtebau ergeben, was zu einer gesamthaft erheblichen Verbesserung der Qualität der Freiraum- und Bebauungsstruktur führe.

Als Beispiel nennt er die angestrebte verbesserte Vernetzung des Areals, die neue und überraschende Ein- und Ausblicke biete, etwa der neue Durchgang zwischen Lagerhaus und Kochereigebäude.

So könnte sich das künftige Attisholz-Areal Ost von Norden aus präsentieren. zvg

Im nächsten Schritt werden nun die Architektur-Wettbewerbe für die erste Etappe initiiert und die Grundlagen für den danach folgenden Gestaltungsplan ausgearbeitet. Der Bezug der ersten Etappe ist für 2026 vorgesehen, teilt Halter AG mit.

Die Immobiliengesellschaft will das Areal an der Aare, auf dem bis 2008 die Cellulosefabrik Attisholz in Betrieb war, etappenweise umnutzen. Bis zum Jahr 2045 sollen 1200 Wohnungen und 50'000 Quadratmeter Geschäftsflächen sowie 170'000 Quadratmeter öffentliche Boulevards, Promenaden und Plätze entstehen. Im Vordergrund stehen die Nutzungen Wohnen, Arbeiten, Gewerbe, Gastronomie, Kultur und Bildung.

Die Halter AG organisiert eine Ausstellung der sechs Beiträge auf dem Attisholz-Areal, Gebäude Eindampfanlage (Gebäude 57) von Donnerstag, 19. Mai ab 17 Uhr bis Donnerstag, 2. Juni. Die Ausstellung ist frei zugänglich von Montag bis Freitag, 9-18 Uhr und Samstag 9-13 Uhr, Auffahrt geschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen