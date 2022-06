Attisholz: Halter AG verkauft UBS Pensionskasse Land

Riedholz Attisholz-Areal: Die UBS-Pensionskasse schnappt sich die erste (und die zweite) Bauetappe Die Halter AG, Besitzerin und Entwicklerin des ehemaligen Industrieareals, hat eine Investorin und Partnerin für das 72'000 Quadratmeter grosse Areal Ost gefunden. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Attisholz Nord: Halter AG verkauft Areal Ost an UBS Pensionskasse Zvg

Im letzten Dezember genehmigte der Regierungsrat die Nutzungsplanung für das Attisholz Nord. Vor nicht einmal einem Monat präsentierte die Halter AG das Resultat eines Wettbewerbs für die Entwicklung der Freiräume auf dem Areal Ost, dem Kernareal mit den Industriebauten, die teilweise umgebaut oder durch neue Bauten ersetzt werden sollen.

Zu diesem Zeitpunkt musste die Halter AG aber bereits in Verhandlungen mit der UBS Pensionskasse gewesen sein, denn einig wurde man sich bereits Ende April, wie am Mittwoch Andreas Campi, Leiter Entwicklungen bei Halter Immobilien, im Beisein von Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin von Riedholz, erklärte. Am Dienstag wurde der Vertrag unterschrieben.

Verlässliche, langfristig ausgerichtete Partnerin

Mit der UBS Pensionskasse hat die Halter AG bereits verschiedenste Projekte durchgezogen, unter anderem den Claraturm in Basel oder das Zwicky Zentrum in Wallisellen, ebenfalls ein ehemaliges Industrieareal. Diese Investorin garantiere eine hohe Verlässlichkeit. «Sie kann mehr als eine Krise überstehen wie eine Pandemie oder den Russlandkrieg», ist Campi überzeugt.

Wettbewerb Freiräume und Städtebau im Areal Ost: Illustration zum Vorschlag das Gewinnerteams aus Wien. Zvg

Konkret kauft die UBS Pensionskasse das Grundstück Areal Ost, das über 72'000 Quadratmeter misst. Gleichzeitig sichert sich die Halter AG das Baurecht (über 100 Jahre) für dieses Grundstück von der Pensionskasse.

Sie wird, wie bisher vorgesehen und vertraglich festgelegt, das Areal weiterentwickeln und die gewünschten Bauten erstellen oder bestehende Gebäude umbauen. Diese werden im Stockwerkeigentum, an Genossenschaften oder in Form von Renditebauten verkauft. Dabei hat wiederum die Pensionskasse das Vorkaufsrecht.

74 Wohnungen pro Jahr

Die Halter AG wird als Entwicklungs- und Realisierungspartner fungieren sowie als Garant für die Altlastenentsorgung. Letzteres ist ebenfalls vertraglich abgesichert. Aber irgendeinmal wird die Halter AG alles verkauft haben und sich zurückziehen. Dann werden auch die Baurechtsverträge von der UBS Pensionskasse übernommen.

Das Areal Ost soll ab 2024 in vier Phasen bis 2034 überbaut werden. Die Hauptnutzfläche beträgt fast 103'000 Quadratmeter. Davon sind etwa 65 Prozent für Wohnnutzung vorgesehen. Gerechnet wird mit 740 Wohneinheiten für 1250 Personen sowie 500 Arbeitsplätze.

Elf Millionen für Riedholz

Grosser Profiteur des Grundstücksverkaufs ist die Gemeinde Riedholz. Die UBS Pensionskasse ist nicht nur ein verlässlicher Investor, der den bisher eingeschlagenen Weg der Halter AG unterstützt. Es fliesst auch Geld. Der Planungsausgleich, das heisst die Mehrwertabgabe durch die Umzonung des Areals, beträgt über elf Millionen Franken.

Das wird manche Einwohnerin oder manchen Einwohner an tiefere Steuern denken lassen. Aber das ist laut Gesetz so nicht vorgesehen. Der Planungsausgleich muss vor Ort wieder verwendet werden. «Wir werden damit Kindergarten- und Schulraumbauten finanzieren, die allenfalls auf dem Areal nötig werden», erklärt Morstein. Infrastrukturbauten wie Strassen oder die Verstärkung der Aarebrücke, Leitungen für Wasser, Abwasser etc. werden von der Halter AG finanziert.

Visualisierung Areal Ost: Wird es in zehn Jahren so aussehen? Zvg

Der Planungsausgleich lässt Rückschlüsse zu auf den Kaufpreis, beträgt er in Riedholz doch 30 Prozent des geschaffenen Mehrwerts. Das frühere Industrieland wurde im Dezember zu Mischzone Gewerbe und Wohnen aufgewertet. Rechnerisch beträgt der Mehrwert über 35 Millionen Franken. Der Kaufpreis für das Grundstück mit der ersten Etappe wird um Millionen höher liegen.

Auf «Attisholz uno» folgt «Atttisholz due»

«Attisholz uno» lautet der Name der ersten Etappe, die mit diesem Deal die stärkest mögliche Unterstützung erfährt. Sie ist aber noch nicht das Ende der Zusammenarbeit von Halter AG und UBS Pensionskasse in Attisholz Nord.

Noch nicht offiziell kommuniziert, aber im Grundbuch bereits vollzogen, ist der Grundstückskauf der zweiten Etappe, ebenfalls durch die UBS Pensionskasse. Folgerichtig heisst diese «Attisholz due». Das sind dann insgesamt fast 160'000 Quadratmeter, die den Besitzer gewechselt haben. Die Halter AG besitzt weiterhin noch zirka 332'000 Quadratmeter Land in Attisholz Nord.

