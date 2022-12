Riedholz Attisholz-Areal spült Millionen in die Kasse: In Riedholz wird es deshalb trotz grossen Minus noch nicht «zappenduster» Riedholz geht mit mehr als einer halben Million Aufwandüberschuss im Budget ins nächste Jahr, aber dennoch gut gepolstert in die Zukunft. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 14.12.2022, 12.00 Uhr

Attisholz Nord, hier eine Visualisierung, alimentiert mit der Mehrwertabschöpfung schon heute die Gemeinde Riedholz. zvg

Die Haushaltspolsterung durch Eigenkapital von rund 3,4 Millionen Franken und durch die rund 19 Millionen Franken zählende Mehrwertabschöpfung aus dem Areal Attisholz Nord verleiht der Gemeinde eine grosse finanzielle Sicherheit. Vorgesehen ist dieses Kapital für Grossinvestitionen ab 2029 im neuen Ortsteil.

Laut Finanzressortchef Markus Moll sei die von den Liegenschaftskäufern gezahlte erste Tranche der Mehrwertabgabe in der Höhe von 11,5 Millionen Franken angekommen und «in Anlagen von höchster Qualität» angelegt. Sie verleihe Mut, beeinflusse das auf einem Steuerfuss von 115 Prozent für beide Kategorien berechnete Budget über rund 11 Millionen Franken mit einem Ausgabenüberschuss von nicht ganz 650'000 Franken aber nicht.

Prognose: Rote Zahlen bis 2027

Der von Moll vorgestellte Finanzplan zeigt «rote» Rechnungsabschlüsse bei steigenden Gesamtaufwänden in den Folgejahren und erst wieder Besserung ab etwa 2027. «Bei uns wird's nicht zappenduster», beruhigte er mit Blick auf die gewaltigen Aufgaben, die Riedholz schon in der kommenden Periode stemmen will.

Zu nennen sind hier die Projekt- und Kreditbewilligungen für 2023 im Umfang von 3,5 Millionen Franken. Dies sind vor allem teuerungsbedingte Zusatzkredite für die bereits bewilligten Vorhaben wie das neue Heizsystem der Gemeindeliegenschaften mit Erdwärmesonden und Photovoltaik, die Sanierung Schulhaus und Mehrzweckgebäude und die Anpassung Lüftung Kindergarten.

LED-Umrüstung im ganzen Dorf

Die 64-köpfige Gemeindeversammlung bewilligte auch neue Kredite für die zweite Etappe zur Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude. Mit Gemeindeverwaltung, Feuerwehrmagazin und dem Umzug des Werkhofs ins ausbaubedürftige Zivilschutzgebäude werden für diese drei Projekte nochmals 1,1 Millionen Franken investiert. Bau- und Werkchef Michel Aebi stellte die Vorhaben vor, und Gemeindepräsidentin Sandra Morstein liess einzeln über diese Kosten abstimmen, die einstimmig oder grossmehrheitlich gebilligt wurden.

In Strassenprojekten, Wasser- und Kanalisationsleitungen und der ehrgeizig für 2023 geplanten Umrüstung der 389 Lichtpunkte der Strassenbeleuchtung auf LED in allen Dorfteilen genehmigte das Plenum nochmals für diese einmaligen Investitionen 3,5 Millionen Franken. «Energiemässig wollen wir sparen und schalten deshalb unsere alten Strassenlampen zwischen 1 und 5 Uhr ab», sagte Gemeindepräsidentin Sandra Morstein.

Erläuterungen zu technischen Fragen der übrigen Erneuerungen gab Dieter Schaffner, Präsident der Bau- und Werkkommission. Den hohen Investitionsbedarf von mehr als 11 Millionen Franken begründete Markus Moll mit neuen Erkenntnissen und mit Aufgabenverschiebungen aus dem laufenden aufs kommende Jahr. Versprochen wurde eine Gebührensenkung auf Wasser- und Abwasser. Wie in vielen Gemeinden erhalten die Mitarbeitenden eine Teuerungszulage von 1,5 Prozent.

Mehr Stellenprozente für die Gemeindepräsidentin

Dieses von langer Hand und auch öffentlich vorbereitete Traktandum, um das jetzt 30-prozentige Pensum des Gemeindepräsidiums auf 50 Prozent anzuheben, warf keine grosse Wellen. Gemeindevizepräsident Michael Järmann begründete den einstimmig gefassten Gemeinderatsantrag. Denn schon seit Jahren übersteige der Aufwand in der präsidialen Amtsführung mit Repräsentationspflichten, strategischer und operativer Mitarbeit sowie der fachlichen Vertretung der Gemeinde in vielen Gremien das tatsächliche Pensum.

Gemeindepräsidentin Sandra Morstein zu Hause in ihrem Büro. Patrick Lüthy

Ein Stimmbürger gab zwar zu bedenken, dass mit dieser zeitlichen Aufwertung im Präsidium das Verhältnis im Ressortsystem des Gemeinderates nicht mehr stimme. «Wir sollten diese wichtige Aufgabe für Riedholz aber angemessen besolden», unterstützte Gemeinderat Beat Graf. In der Lohnklasse 12 wird das Präsidium ab Jahresbeginn statt mit bisherigen 47’477 mit 81’942 Franken honoriert. Die Versammlung sah dies grossmehrheitlich «100 Prozent berechtigt», wie Michael Aebi betonte. Verankert wird diese Pensumanhebung in der Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde.

«Facelifting» für über 5 Millionen Franken Ronald Huber und Fabian Borner (Aarplan Architekten AG) informierten über die im kommenden Jahr stattfindende Sanierung der Mehrzweckhalle mit ihrem fürs «Facelifting» bewilligten Kredit von 5,17 Millionen Franken. Dies betrifft das Energiekonzept mit dem zeitgemässen Ersatz der alten Ölheizung, die alle Gemeindeliegenschaften im Zentrum versorgt. Innerlich erneuert werden Erd- und Untergeschoss nach modernen Baurichtlinien, ebenso wie die Bühnentechnik. Alle Schutzvorschriften bezüglich Brand- und Unfallsicherheit sind berücksichtigt. Im Charakter wird das Gebäude erhalten, das in der Fassade eine farblich warme Gestaltung erfährt. Die Baueingabe ist gemäss Umweltkommissionspräsident Franz Adam bereits gemacht. Mit der Übergabe der umgebauten Halle an Schule und öffentliche Nutzer kann im Herbst 2023 gerechnet werden. (gku)

