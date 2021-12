Riedholz: Sanierung von vier Gemeindeliegenschaften

Riedholz Riedholz nimmt Sanierung der Gemeindeliegenschaften in Angriff Die Gemeindeversammlung genehmigte Kredite über 6,24 Mio. Franken für vier Liegenschaften. Marlene Sedlacek 14.12.2021, 14.11 Uhr

Kein Ersatzbau für die Mehrzweckhalle, sondern Sanierung. Urs Byland

Die Gemeindeversammlung in Riedholz stand ganz im Zeichen der Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften. Für brutto 6,24 Mio. Franken möchte der Gemeinderat Mehrzweckhalle, Schulhaus, Kindergarten und Gemeindeverwaltung sanieren. Die Gebäude sollen den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen und vor allem unter vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energie möglichst energieeffizient genutzt werden. Ziel sei es, alle vier Gebäude wenn möglich auf Klasse B gemäss GEAK Plus (Gebäudeenergieausweis der Kantone) anzuheben, führte Beat Graf, Ressortleiter Planung und Leiter der Arbeitsgruppe aus. Im Vordergrund stehen die energetische Sanierung der Gebäudehüllen, der Einbau einer Erdsonde-Wärmepumpe und eine PV-Anlage. Ebenso sollen die sanitären Anlagen eine Anpassung an die heutigen Bedürfnisse erfahren. Dass der Ersatz der Mehrzweckhalle mit einem Neubau sinnvoller gewesen wäre, verneinte Graf. Diese Variante hätte Kosten von 5,5 Mio. Franken verursacht, gegenüber 3,3 Mio. Franken für die Sanierung. Zudem wäre dabei viel graue Energie verloren gegangen. Die Arbeitsgruppe verspricht sich durch die Sanierung eine massive Reduktion der Energiekosten. Zurzeit werden die Gebäudekomplexe mit einer über 30 Jahre alten zentralen Ölheizung beheizt. Jährlich werden durchschnittlich 37'000 Liter Öl verbraucht, was einer CO2-Emission von 117 Tonnen pro Jahr entspricht.