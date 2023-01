Cellulose Attisholz AG: Der letzte Mitarbeiter wird pensioniert

Riedholz Nach 45 Jahren ist Schluss: Mit Hansjakob Pfister wird der letzte Arbeiter der Cellulosefabrik Attisholz pensioniert Als Hansjakob Pfister 1977 seinen ersten Arbeitstag in der Cellulosefabrik im Attisholz hatte, rechnete keiner damit, dass diese später ein abruptes Ende haben sollte. In seinen 45 Dienstjahren erlebte Hansjakob Pfister den Wandel von der Industrieanlage zum trendigen Eventquartier. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 31.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjakob Pfister, der letzte Arbeiter der Cellulose Attisholz AG in Riedholz, geht in Rente. Zu seinen Ehren ist eine Wandzeichnung gestaltet worden. zvg

Nur noch die altehrwürdigen Industriegebäude auf dem Attisholzareal erinnern heute an die 1881 gegründete Cellulose Attisholz AG. Die Infrastruktur wurde seit 2012 schrittweise entfernt und für eine alternative Nutzung aufbereitet. Ende dieser Woche schliesst sich nun ein weiterer Kreis: Mit Hansjakob Pfister wird der letzte Arbeiter aus der Zeit der Cellulosefabrik pensioniert. «Nach 45 Jahren kenne ich das Attisholzareal auswendig», erklärt der 66-jährige Riedholzer.

Vom Militär direkt ins Attisholz

Pfister stiess im Alter von 20 Jahren zur Cellulose Attisholz AG. Nach der Primarschule in Walliswil bei Wangen (BE) erlernte er das Handwerk eines Spenglers und Installateurs. «Nach der Rekrutenschule wollte ich an die Unteroffiziersschule, die letztlich um ein halbes Jahr verschoben wurde», erinnert sich Pfister.

Dies kostete ihn 1977 seinen Job im ehemaligen Lehrbetrieb. Doch wie damals üblich, fiel ihm die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle leicht. «Bereits mein Vater arbeitete über 30 Jahre bei der Cellulose Attisholz AG und vermittelte mir die Stelle in der Schlosserei.» Doch ein Problem bestand: «Als gelernter Spengler hatte ich nicht viel Ahnung vom Schweissen und musste mich in die neue Materie einarbeiten.»

Gesagt, getan: In den folgenden Jahrzehnten arbeitete sich Pfister langsam die Karriereleiter hoch. Vom Schlosser wurde er zum Vorarbeiter und später zum stellvertretenden Abteilungsleiter der thermischen Betriebe. Das Eindampfen ist einer von zahlreichen Nebenprozessen der Cellulose-Produktion. So wurden die Eindampfanlagen über all die Jahre zu seinem Zuhause. «Diese Prozesse kannte ich in- und auswendig.»

Das Credo in der Produktion habe stets «produzieren» gelautet: «Die Produktion durfte nie ins Stocken geraten. Ansonsten musste man beim Morgenrapport Rede und Antwort stehen.» Und dies versuchte der Riedholzer tunlichst zu vermeiden.

«Dieser Entscheid war hart»

Im Laufe der Zeit verschob sich auch das Privatleben von Pfister an den Rand des Industrieareals. Der Vater zweier Töchter und eines Stiefsohns zog mit seiner Familie nach Riedholz in eine Firmenwohnung oberhalb des Unternehmens. «Bis zum Kauf der Liegenschaft 2008 wäre ein Jobwechsel immer mit einem Umzug verbunden gewesen.»

In seiner Freizeit widmet sich Pfister der Bienenzucht. Seit seiner Kindheit ist dies seine grösste Leidenschaft. «Das erste Bienenvolk habe ich mir bereits mit elf Jahren gekauft.»

Ab Ende der Neunzigerjahre wechselte die Cellulosefabrik mehrfach ihre Besitzer, bis sie am Ende Teil des norwegischen Konzerns Borregaard wurde. Von den Turbulenzen in der Führung wurde der Alltag von Pfister lange kaum beeinflusst.

Erst 2008, kurz vor der Produktionseinstellung, erlebte Pfister die Unsicherheit der Cellulosebranche hautnah. «Vor den Ferien sagte der Betriebsleiter zu mir: ‹Ich kann dir nicht versprechen, dass nach den Ferien noch weiter produziert wird.›» In der ersten Ferienwoche sei Pfister über die Einstellung der Produktion informiert worden. «Dieser Entscheid war hart, musste aber akzeptiert werden.»

Den Alltag etwas ruhiger angehen

Nach der Betriebseinstellung musste der grösste Teil der ursprünglich 430 Angestellten und 60 Lernenden eine neue Arbeitsstelle suchen. Einige halfen beim Rückbau des Areals, dazu zählte auch Pfister. «Mein Arbeitsvertrag wurde von Borregaard jeweils um drei Monate verlängert.»

Und auch nach dem Rückbau blieb Pfister dem Attisholzareal treu: Als «Mann für alles», wie er es selbst nennt. Der Unterhalt des Areals war sehr vielseitig und stellte Pfister immer wieder vor neue Herausforderungen. Sein oberstes Gebot lautete jeweils: Sicherheit. 2016 wurde das Attisholzareal an die schweizweit tätige Immobilienfirma Halter verkauft. «Ab diesem Zeitpunkt durfte ich am Ziel ‹Transformation des Areals› mitarbeiten.»

Nun aber ist es nach 45 Dienstjahren so weit: Pfister freut sich auf die Pensionierung und die neu gewonnene Zeit mit seiner Familie. Der Riedholzer ist froh, dass er es künftig etwas lockerer nehmen kann. Doch komplett zurücklehnen will er sich trotzdem nicht: «Ich möchte mehr Zeit mit meinen vier Enkelkindern verbringen und mich intensiver der Bienenzucht widmen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen