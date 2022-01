Riedholz Hilfe während der Berufsschule für Migrantinnen und Migranten – neues Caritas-Projekt «Co-Pilot» Co-Pilotin Silvia Petiti aus Riedholz hat bemerkt: Die jungen Erwachsenen in ihrer Migrantenfamilie brauchen mehr Unterstützung während ihrer Lehre. Und sie sind nicht die einzigen. Die Caritas Solothurn sucht nun vermehrt nach Freiwilligen, die Migrantinnen und Migranten in der Berufsschule unterstützen möchten. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-Pilotin Silvia Petiti aus Riedholz brachte die Idee für die neue «Co-Pilot»-Freiwilligengruppe ins Rollen. Hanspeter Bärtschi

Fremdes Land, fremde Sprache, fremde Leute. Für Migrantinnen und Migranten ist es oft nicht so einfach, hier Fuss zu fassen. Dafür hat die Caritas Solothurn 2016 im Zusammenhang mit der grossen Flüchtlingswelle das Projekt «Co-Pilot» ins Leben gerufen. Freiwillige, Co-Piloten genannt, unterstützen Migrantinnen und Migranten bei der Integration.

Zehnköpfige Familie betreut

Silvia Petiti aus Riedholz ist eine von ihnen. Die ehemalige Hauswirtschaftslehrerin betreute während des letzten Jahres eine zehnköpfige Familie aus dem Raum Solothurn. Sie half der Familie aus Eritrea bei der Wohnungssuche, beriet sie im Haushalt und auch bei der Ausbildung der Kinder. Die älteren Geschwister wollten nach ihren Integrationsjahren eine Berufslehre beginnen.

Die Kinder konnten sich aber zum Teil nur schwer etwas unter den Berufen vorstellen, die zur Auswahl standen, erzählt Petiti. Nachgefragt hätten sie aber meist nicht.

«Ihre Meinung kam nie klar zum Ausdruck.»

Neben kulturellen Unterschieden habe es womöglich etwas mit der Diktatur zu tun, die in Eritrea herrscht, vermutet sie. Dort könne man nicht offen seine Meinung sagen.

Sprachbarriere ist spürbar

Dazu kam die Sprachbarriere: Wenn die Kinder Schulprobleme hatten, konnten die Eltern oft nicht weiterhelfen. Die Tochter Harena wollte beispielsweise nach ihrem Schulabschluss ihr Deutsch auch in der Freizeit mehr anwenden. Zu Hause sprach sie ausschliesslich ihre Muttersprache. Sie fragte Silvia Petiti um Hilfe.

Petiti aber merkte: Sie konnte nicht allein auf die Bedürfnisse aller zehn Familienmitglieder eingehen. «Das ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein», meint sie.

«Ich bin an meine Grenzen gekommen.»

Sie habe lernen müssen, sich selbst abzugrenzen und nicht zu sehr reinzuhängen. Petiti kam zum Schluss, dass es mehr Unterstützung für Einzelpersonen brauche, und wandte sich an die «Co-Pilot»-Projektleiterin Annette Lüthi.

Unterstützung während der Berufslehre ist nötig

«Co-Pilot»-Projektleiterin Annette Lüthi. Hanspeter Bärtschi

Auch Lüthi habe festgestellt, dass die Unterstützung bei der Berufslehre momentan ein immer grösseres Thema werde. Noch mehr als vor sechs Jahren, als das Projekt «Co-Pilot» initiiert wurde. Nach der grossen Flüchtlingswelle 2016 sei man mit der Menge an Flüchtlingen etwas überfordert gewesen. In der Zwischenzeit konnte man unterstützende Strukturen aufbauen.

«Früher waren die Migrantinnen und Migranten viel länger in den Durchgangszentren. Heute kommen sie schneller in Sprachkurse und andere Integrationsangebote.»

So sei es für sie auch schneller möglich, eine Lehre zu beginnen.

Beginn mit einem Attest

Harena ist angehende Assistentin in Gesundheit und Sozialem. zvg

Viele von ihnen würden mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) anfangen und danach eine dreijährige EFZ Lehre anstreben. Dies ist auch Harenas Ziel: Die 21-Jährige hat nach einem Integrationsjahr ihre Lehre als Assistentin in Gesundheit und Sozialem in einem Altersheim begonnen. Danach möchte sie die FaGe Ausbildung abschliessen. Ausserdem will sie fliessend Schweizerdeutsch sprechen können. Sie sagt:

«Ich will hier selbstständig leben können, die Sprache beherrschen und einen Beruf haben.»

Dabei wird sie nun von einer Co-Pilotin unterstützt. Sie helfe ihr vor allem beim Verstehen ihrer Unterlagen, sagt Harena. Ihr Deutsch brauche sie vor allem in der Schule und im Beruf und will es mit Hilfe der Co-Pilotin nun auch mehr in der Freizeit trainieren. Den Kontakt halten sie über Whatsapp oder treffen sich persönlich.

Auch Hilfe im Alltag ist gefragt

Es soll zukünftig also eine Freiwilligengruppe der Caritas Solothurn von Co-Pilotinnen und -Piloten geben, die Migrantinnen und Migranten während der Berufslehre unterstützen. Der berufliche Hintergrund der Co-Piloten sei dabei nicht so wichtig, meint Annette Lüthi. Meist bräuchten die Lernenden beim Sprachverständnis und der Organisation am meisten Hilfe. Teilweise sei aber auch Unterstützung im Alltag gefragt.

Auch Petiti half der Grossfamilie im Alltag. Meist mit Dingen, die wir hier als selbstverständlich betrachten: Der Umgang mit Maschinen, sei teilweise eine Herausforderung gewesen, erzählt Petiti. Anfangs habe sich in ihrer Wäsche unter anderem Haarspangen zwischen den Kleidern befunden, nicht gerade optimal für die Waschmaschine.

Nach einem Jahr ist nun Schluss

Nach einem Jahr Begleitung hat sich Silvia Petiti von der Familie verabschiedet. Die gemeinsame Zeit habe ihr viel mitgegeben, sagt sie. In Zukunft könne sie sich gut vorstellen, wieder eine Familie zu begleiten – aber vielleicht lieber eine kleinere, fügt sie mit einem Schmunzeln an.

Interessierte, die gerne Co-Pilotinnen oder -Piloten werden möchten, um Migrantinnen und Migranten während der Berufsausbildung zu unterstützen, können an den Online-Informationsveranstaltungen am Mittwoch, 26. Januar, oder am Dienstag, 15. Februar 2022, von 19.00 bis ca. 20.00 Uhr teilnehmen. Mehr Informationen unter: https://www.caritas-solothurn.ch/copilot

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen