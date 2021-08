Einzigartiges Museum für die Zukunft im Attisholz

Riedholz Museum für die Zukunft: Spektakuläre Lichtprojektionen verzaubern die Kiesofenhalle im Attisholz-Areal Mit «Heidi» und «Life» präsentiert ein Zürcher Künstlerkollektiv zwei 360°-Projektionen in der Kiesofenhalle auf dem Attisholz-Areal in Riedholz. Vanessa Simili 07.08.2021, 05.00 Uhr

Projektion von «Heidi» in der Kiesofenhalle Attisholz Nord in Riedholz. Makanart

Strömender Regen am ersten Sonntag von «Immersive Wonderland» im Attisholz. Die Kiesofenhalle bietet Schutz und verspricht ein Erlebnis der besonderen Art. Man eilt hinein und staunt. Immens der sich eröffnende Raum. Abgedunkelt und menschenleer wirkt er imposant, geradezu überwältigend. Einige Dutzend Hocker in der Mitte laden zum Platz nehmen ein. Ein Projektor beamt den Countdown an die Stirnseite. In den wenigen Minuten, die bis zum Start bleiben, beschäftigt die Frage, was das Überwältigende ausmacht. Ob es die 26 Meter Höhe des Raumes sind, oder die 100 Meter Länge, ob die Dunkelheit in dieser Raumgrösse, die Leere, oder die industrielle Vergangenheit so geheimnisvoll wirkt – oder ob es die Kombination ist.



Bis zum Beginn der Show bleibt die Halle menschenleer. Im letzten Augenblick findet eine Familie den Weg hierher. Ein Paar mit einem Kind im Kindergartenalter und dessen Grossmutter huschen hinein. Ein Vorne gibt es hier nicht, denn die Projektion findet auf allen Wänden gleichzeitig statt.



«Was es zum Museum der Zukunft macht,

ist das Erlebnis.»

Die Heidi-Geschichte beginnt. Die Illustrationen von Maja Dusíková, als Kinderbuch im Nord-Süd-Verlag erschienen, geraten in Bewegung, die Narration passiert rundherum. Eine Farbenpracht, lebendig und dynamisch, entfaltet sich, wird begleitet von einem abwechslungsreichen Soundtrack mit Stücken von Mani Matter, Christian Zehnder und «Schtärneföifi». Zwei Erzählstimmen spüren Johanna Spyris Geschichte nach, sie spielen mit den Varietäten, Grossvaters Stimme beinhaltet dialektale Elemente, Klara hingegen spricht Bühnendeutsch.

Das grösste immersive Museum der Schweiz «Immersive Wonderland» hat im Solothurnischen Attisholz-Areal am Freitag, 30. Juli, seine Pforten geöffnet, hier Bilder der Show «Heidi». Makanart / Solothurner Zeitung

Es ist die aufwendige Animation der Zeichnungen, welche die Figuren quasi zum Leben erweckt. Und während das Licht und der Ton die Halle füllen und die bekannte Geschichte erzählen, hat sich das Kindergartenmädchen, eben noch an die Grossmutter gelehnt, von ihr gelöst, es rennt und hüpft durch den Raum, als würde es dem Lichtstrahl nacheifern.



«Projektil» heisst das Künstlerkollektiv, das «Immersive Wonderland» geschaffen hat. Und es spricht von einem Museum für die Zukunft. «Was es zum Museum der Zukunft macht, ist das Erlebnis», sagt Roman Beranek, Gründer von «Projektil» und Creative Director von «Immersive Wonderland». «Information kann erlebt werden. Anders als in einem Film kann man sich hier aber frei bewegen.» Immersion meint als Begriff aus der EDV das Eintreten respektive Eintauchen in eine virtuelle Umgebung. Genau darauf setzt «Projektil». Ob bei «Heidi» oder «Life» – die Besucher und Besucherinnen tauchen gänzlich ein in die raumfüllende 360°-Projektion auf der über 4000 Quadratmeter grossen Projektionsfläche. In dieser Grösse schweizweit eine Einmaligkeit.



Kinder verstehen das Ganze auf der emotionalen Ebene



Dass kleine Kinder überfordert sein könnten, bezweifelt Beranek. Seine fünfjährige Tochter renne gern den animierten Häschen nach, dass es eine Freude sei. Es sei auch schon vorgekommen, dass Familien mit kleinen Kindern den Raum vor dem Ende einer Show verliessen, das sei aber selten. Grundsätzlich beurteilt er die Rezeption bei den Kindern als sehr unterschiedlich. «Kinder verstehen die Show emotional, sie sehen Farben, die Formen, hören die Musik und erkennen Menschen und Tiere, die sich bewegen.» Bei den Erwachsenen passiere vieles intellektuell, bis zu dem Moment, wo sie eintauchen.



Mit der Show «Life» bietet «Immersive Wonderland» auch eigens für sie eine Produktion. Ab 18 Uhr jeweils nimmt die Lichtshow Jugendliche und Erwachsene mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Präsentiert wird eine fantastische Inszenierung der «Geburt unseres Planeten», so die Schöpfer. «Life» ist denn auch als Hommage an die Flora und Fauna der Erde zu verstehen, an die evolutionäre Entwicklung der Natur.



Hinweis: https://projektil.ch/immersive-wonderland/