Riedholz Eher für eine Wasserstoff-Anlage in Riedholz Der Gemeinderat einigte sich über den Inhalt der Stellungnahme zum Projekt. Urs Byland 07.07.2021, 17.38 Uhr

Beim Wasserkraftwerk Flumenthal soll eine Produktionsanlage für Wasserstoff hingestellt werden.

Oliver Menge

«In der Tendenz wird das Projekt einer Wasserstoffproduktionsanlage in Riedholz befürwortet», fasst Gemeindepräsidentin Sandra Morstein die Diskussion im Gemeinderat zusammen. Diese Tendenz werde sich auch in der Stellungnahme der Gemeinde an die Projektverantwortlichen bemerkbar machen. Nochmals seien die Auswirkungen auf Natur und Umwelt detailliert betrachtet worden. Auch in der Frage des Standortes sei eine leichte Tendenz für das Kraftwerk festgestellt worden. Dieser Standort wurde ja in der Vergangenheit von einigen Mitgliedern des Gemeinderates in Frage gestellt. Lieber hätten sie die Wasserstoffproduktionsanlage beim Attisholz platziert.