Attisholz Nord: Regierungsratsbeschluss freut Halter AG

Riedholz Die Trabantenstadt auf dem Attisholz Nord-Areal wird real: Der Regierungsrat genehmigt Planung Der Weg ist frei für die Zürcher Immobilienentwicklerin Halter AG. Sie kann die gewünschte Entwicklung für das Areal umsetzen. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.12.2021, 16.00 Uhr

Visualisierung Attisholz Nord: So könnte es baulich in 25 Jahren aussehen. Zvg

Die Nutzungsplanung im Gebiet Attisholz Nord, einer rund 52 Hektaren grossen Industriebrache, hat im Regierungsrat Gefallen gefunden. Der Bauzonen- und Gesamtplan, der Erschliessungsplan und das Zonenreglement wurden genehmigt. Sie wurden nach 2016, als der Zürcher Immobilienentwickler Halter AG das Areal übernahm, basierend auf dem räumlichen Teilleitbild zwischen der Zürcher Firma, der Einwohnergemeinde Riedholz und dem Kanton neu angepasst und abgestimmt.

Gleichzeitig fand in Riedholz die ordentliche Ortsplanungsrevision statt. Die beiden Prozesse seien laufend aufeinander abgestimmt worden. Die Ortsplanung wurde im September 2021 vom Regierungsrat genehmigt. Nun folgte die Genehmigung der Pläne für das Gebiet Attisholz Nord.

Gestaltungsbeirat und Mobilitätsgremium

Attisholz Nord sei ein wichtiges Entwicklungsgebiet, schreibt der Regierungsrat in seinem Beschluss. Damit die Gemeinde von der Umsetzung der Planung nicht überrollt wird, seien ausreichende Leitplanken geschaffen worden. Auf der anderen Seite habe die Investorin genügend Spielraum für Anpassungen in der nun folgenden, Jahrzehnte dauernden Entwicklung des Gebiets. Für die Qualitätssicherung wird ein Gestaltungsbeirat eingesetzt.

Ins Leben gerufen wird auch ein Mobilitätsgremium, das mithelfen soll, das Mobilitätskonzept umzusetzen. Im Zonenreglement ist ein Zielwert für die Verkehrsarten festgehalten: 50 Prozent motorisierter Verkehr, 35 Prozent öffentlicher Verkehr und 15 Prozent Fuss- und Veloverkehr. Der Verkehrsclub Schweiz hatte diese Aufteilung ursprünglich mit einer Einsprache zur Planung bekämpft, die Einsprache aber in der Einspracheverhandlung zurückgezogen.

Der VCS habe gemerkt, dass man ambitiös unterwegs ist, sagten damals die Planer. Der Regierungsrat erklärt nun in seinem Beschluss, dass für das Gebiet Attisholz Vorgaben bezüglich Mobilitätsmanagement, Monitoring und Controlling gelten würden.

So präsentiert sich das Attisholz Areal aktuell. Hanspeter Bärtschi

«Weiterentwicklung ist gesichert»

Mit dem Bauzonenplan wird ein Grossteil des Areals der neu definierten Mischzone Attisholz zugewiesen, die grösstenteils mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert ist. 3,08 Hektaren Bauzone werden wieder der Landwirtschaftszone zugeführt. Ein Teil davon wurde mit der Ortsplanungsrevision Riedholz kompensiert. Dennoch verbleibt aus den beiden Planungsprozessen insgesamt eine Verkleinerung der Bauzone von 1,95 Hektaren. Mit der Umzonung wird die Halter AG bei Realisierung abgabepflichtig nach Planungsausgleichsgesetz.

Bei Halter AG ist man hocherfreut über die Genehmigung. «Der Beschluss sichert die Weiterentwicklung des Areals in den nächsten 25 Jahren», schreibt die Firma in einer Medienmitteilung. Dann sollen in Attisholz-Nord, einem neuen Quartier mitten im Grünen ähnlich einer Trabantenstadt, bis zu 2200 Menschen leben, und bis zu 1200 Arbeitsplätze entstanden sein.

Patrick Senn, Halter AG, Projektleiter Attisholz Nord. Zvg

Patrick Senn, Sie leiten für die Halter AG das Projekt Attisholz Nord. Mit dem Regierungsratsbeschluss findet ein langer Prozess ein Ende und die Planung Zustimmung. Gut gelaufen für die Halter AG?

Für uns ist es sehr gut gelaufen. Das ist auch einer angenehmen und zielführenden Zusammenarbeit mit Gemeinde und Kanton zu verdanken.

Erhält Riedholz nun bereits Geld?

Nein. Die Mehrwertabgabe laut Planungsausgleichgesetz ist erst fällig bei einem Verkauf von Land oder bei einem Baugesuch.

Ist ein solches nun zu erwarten?

Nein. Aufgrund der Zonenordnung braucht es zuerst qualitätssichernde Studien. Danach muss ein Gestaltungsplan über das zu bebauende Areal gemacht werden.

Dennoch soll bereits konkretes geschehen.

Wir machen eine erste Studie zur Gestaltung der Aussen- und Freiräume im Sinn einer Arealöffnung. Der Perimeter umfasst die Achse von der Drehscheibe bis zur Kiesofenhalle.

