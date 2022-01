Riedholz Die Stichstrasse zur Erschliessung eines Grundstückes soll nachträglich legalisiert werden Eben erst wurde die Ortsplanung Riedholz genehmigt – und bereits gibt es eine Änderung. Bei der Ausschreibung eines Baugesuches zeigte sich, dass die Stichstrasse, die das Grundstück erschliesst, auf Landwirtschaftsland gebaut wurde und damit rechtswidrig ist. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.01.2022, 17.40 Uhr

Das Grundstück, das überbaut werden soll, ist mittels einer Stichstrasse erschlossen, die allerdings in der Landwirtschaftszone liegt und damit rechtswidrig ist. Nun soll die Strasse in die Bauzone umgezont werden. Urs Byland

Am östlichen Siedlungsrand der Gemeinde Riedholz, im Gebiet Viertel, südöstlich der Einmündung des Sonnenrains in die Bergstrasse, liegt ein unüberbautes Grundstück (GB Nr. 855). Es grenzt ostseitig an die Landwirtschaftszone und im Süden an eine Reservezone.