Riedholz: Die Reformierten verkaufen das Pfarrhaus

Riedholz Die Reformierte Kirchgemeinde Solothurn will das Pfarrhaus in Riedholz verkaufen Die Kirchgemeindeversammmlung hat dem Verkauf zugestimmt. Bis es soweit ist, wird aber noch einige Zeit verstreichen. Urs Byland 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die reformierte Kirchgemeinde Solothurn verkauft das Pfarrhaus in Riedholz. Die Kirchgemeinde besteht aus den fünf Kreisen Bellach, Langendorf/Oberdorf, Selzach/Lommiswil, Solothurn-Rüttenen-Feldbrunnen und Unterer Leberberg. Den Verkauf beschloss die von 35 Stimmberechtigten besuchte Kirchgemeindeversammlung.

Die angespannte Finanzlage mache den Verkauf von Liegenschaften notwendig, begründete der Kirchgemeinderat den Antrag. Zur finanziellen Notlage beigetragen haben die Umgestaltung des Finanzausgleichs Kirchen im Kanton und Veränderungen bei den Steuereinnahmen privater Personen (Todesfälle, Austritte, Wegzüge). Mit der Rechnung 2020 reduzierte sich der Steuerertrag gegenüber 2018 um knapp 700'000 Franken oder um rund 15 Prozent.

Bereits 2019 wurde ein Massnahmenpaket beschlossen, das einen Stellenabbau und Liegenschaftsverkäufe vorsieht. Ein zentrales Kriterium war, dass jedem Kirchenkreis eine Liegenschaft für das Gemeindeleben zur Verfügung erhalten bleiben soll. In den Kirchenkreisen Solothurn‐Rüttenen‐Feldbrunnen, Selzach‐Lommiswil und Unterer Leberberg gehörten der Kirchgemeinde jeweils mindestens zwei Liegenschaften. 2020 wurde dem Verkauf der beiden Kirchgemeindehäuser Solothurn-Weststadt und Lommiswil zugestimmt.

Günsberg oder Riedholz?

Im Unteren Leberberg musste noch abgeklärt werden, welche Liegenschaft erhalten bleiben soll. Zur Diskussion standen das Kirchgemeindehaus in Günsberg und das Pfarrhaus mit Pfarrsaal in Riedholz. Letzteres kam ursprünglich nicht in Frage für einen Verkauf. Nachdem aber die Kirchgemeindeversammlung im Dezember 2019 die Residenzpflicht für Pfarrpersonen aufgehoben hat, bestand auch die Möglichkeit, das Grundstück in Riedholz zu verkaufen.

Einige Punkte sprachen dafür, wie eine Analyse ergab. Das Kirchgemeindehaus in Günsberg sei moderner und daher weniger kostenanfällig in Bezug auf Sanierungen. Sämtliche Anlässe, die aktuell in Riedholz stattfinden, könnten in Günsberg durchgeführt werden, umgekehrt aber nicht, weil der Pfarrsaal zu klein ist. Erwartet werde, dass das Grundstück in Riedholz einfacher zu verkaufen ist.

Ziel ist es, das Grundstück in drei oder vier Parzellen aufzuteilen (zwei unbebaute Grundstücke, eines mit dem abgerissenen Pfarrsaal und eines mit dem Pfarrhaus). Werden Pfarrhaus und Pfarrsaal gemeinsam verkauft entstehen drei Parzellen. Verkauft werden soll zum bestmöglichen Preis, jedoch für mindestens 2 Millionen Franken.

An der Gemeindeversammlung wurden Rückweisungsanträge eingereicht. Klar abgewiesen wurde der Antrag, die Liegenschaft im Baurecht abzugeben, wie Richard Hürzeler, Verwalter und Gemeindeschreiber der Kirchgemeinde informiert. Knapp abgelehnt wurde der Antrag, zuerst einen Gestaltungsplan über das 2738 Quadratmeter grosse Grundstück erarbeiten zu lassen.

Noch müssen sich aber Interessenten gedulden. Bis zu einem allfälligen Verkauf sind noch einige Hürden zu meistern. «Wir müssen eine Umzonung machen. Das kann länger dauern», so Hürzeler. Die Liegenschaft liegt aktuell in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Das Grundstück muss für einen Verkauf in die Bauzone umgezont werden. Ein Prozess, der längere Zeit in Anspruch nehmen könnte.