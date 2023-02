Attisholz Nord: Riedholz startet die Schulraumplanung

Riedholz Die Bevölkerung wächst mit grosser Sicherheit stark an – eine Schulraumplanung ist nötig Spätestens um 2030, mit der zweiten Bauetappe in Attisholz Nord, will die Gemeinde zusätzlichen Schulraum anbieten. Die ersten Diskussionen sind gestartet. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.02.2023, 14.22 Uhr

Wenn die Visualisierung für Attisholz Nord verwirklicht wird, dann werden auch Kinder das Areal beleben, für die vor Ort Schulraum angeboten werden soll. zvg

Nicht gleich morgen, aber übermorgen muss Riedholz eine Antwort auf die Schulraumproblematik haben. Dies wegen des zu erwartenden Zuwachses an Schülerinnen und Schülern aus dem neuen Wohnquartier Attisholz Nord. Die Entwicklung dort führe auch in der Gemeinde zu grossen Veränderungen gerade im Schulbereich, sagt Sandra Morstein. «Noch nicht in der ersten Etappe, aber ab der zweiten Etappe sollten wir parat sein», so die Gemeindepräsidentin.

In der ersten Etappe der Umformung des Industrieareals in ein Wohn- und Gewerbeareal werden noch nicht viele Familien mit Kindern erwartet. «Die Prognosen gehen eher in Richtung Paare und Singles, die das Areal spannend finden.» Es werde Kinder geben. «Aber die zu erwartende Anzahl Schulkinder können wir in den bestehenden Schulräumlichkeiten aufnehmen.»

Erste Bewohnerinnen und Bewohner werden für 2026 erwartet

In der ersten Etappe, für die der Gestaltungsplan noch in diesem Herbst in die Mitwirkung gehen könnte, werden Wohnungen für etwa 300 Personen erstellt. Nach dem Gestaltungsplan könnten schon im nächsten Jahr Baugesuche erfolgen. Erste Bewohnerinnen und Bewohner werden 2026 erwartet. «Vielleicht müssen wir anfangs einen Schulbus anbieten, aber in der ersten Etappe werden wir sicher noch keine Schulräumlichkeiten auf dem Areal haben.»

In vier Etappen wird das Areal Ost entwickelt. zvg

Aktuell sei die Gemeinde gut aufgestellt. Nun starte man «aus einer komfortablen Lage» mit den Überlegungen für die Zukunft. «Wir wollen die Zeit bis zirka 2030 nutzen, eine Schulraumplanung aufgleisen und umsetzen.» Für eine erste Diskussion wurde auch der Gesamtschulleiter der Gemeinsamen Schule Unterleberberg an die Gemeinderatssitzung eingeladen. «Die Entwicklung betrifft nicht nur die Primarschule, sondern das gesamte Schulangebot.» Die Themen seien breit gefächert.

Ziel sei die Erstellung einer Studie mit Prognosen, Empfehlungen und Standorten. Dazu würden nun Offerten von Planerteams eingeholt. Zur gegebenen Zeit soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden mit Personen aus dem Schulbereich, von der Gemeindeverwaltung und Behörden sowie von der Besitzerin des Areals, der Halter AG. «Es gehört auch zur Attraktivität des Areals, dass dort eine Schule angeboten werden kann.»

