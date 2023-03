Attisholz Nord: Vier weitere Jahre mit Harri Kunz und Team

Riedholz «Das Areal ist mein Leben»: Harri Kunz und sein Team sorgen weitere vier Jahre für die Zwischennutzung auf dem Attisholz Nord-Areal Die heimische Event-Agentur UP! Event AG von Harri Kunz hat mit der Besitzerin des Attisholz-Areals, der Halter AG, die Zusammenarbeit um vier Jahre verlängert. Bis mindestens Ende 2026 wird UP! Event die Vermietung der Anlassräume auf dem Areal weiter verwalten. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Übergabe des Bildes «Turtle» des Graffiti-Künstlers Dest Jones von Harri Kunz (rechts) an Patrick Senn (Mitte) und Yanis Hofstetter (neben Senn) anlässlich der Vertragsunterzeichnung für die weitere Zusammenarbeit auf dem Attisholz-Areal. Im Weiteren von links: Michael Mühlbauer, Simone Sonderegger, Gaby Emch und Sandra Flury, alle aus dem Team von Harri Kunz. Bild: Bojan Zupan

Mit einem Handschlag und einem Geschenk an die Halter AG wurde in Attisholz Nord eine vierjährige Partnerschaft eingeläutet. Eingeladen hatte Harri Kunz mit seiner UP! Event AG. Seine Agentur hatte es offenbar in den letzten Jahren gut gemacht und nun von der Entwicklerin des Areals, der Halter AG, das Vertrauen für vier weitere Jahre zugesprochen erhalten. Die AG bleibt bis 2026 der offizielle Vermarkter aller Anlassräume und Aktivitäten auf dem Attisholz-Areal.