«Find your Flow festival»: Tanzfestival im Attisholz Nord-Areal

Riedholz Akrobatische Kunststücke werden zum Kinderspiel: Tänzerinnen und Tänzer der Extraklasse sind am «Find your Flow festival» anzutreffen Das Tanzfestival im Attisholz Nord-Areal ist eine Premiere. In sieben verschiedenen Kategorien messen sich rund 700 Tanzende. Zwei Sieger gewinnen ein Ticket an das Worldfinal. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen von «The Greatest». Derselbe Tanzstil wird vom 1. bis zum 3. Juni am «Find your Flow festival» getanzt. Hanspeter Bärtschi

Mit weiten Hosen machen sie Drehungen auf dem Kopf oder stützen sich auf ihren Händen: Ken Swift, Roxrite oder Lil Zoo lassen akrobatische Kunststücke bei ihren Auftritten im Attisholz-Areal wie ein Kinderspiel aussehen. Ihr Stil ist der «Urbane Tanz». Die Zuschauenden dürfen sich nicht nur auf einige internationale Grössen freuen. Rund 700 Tanzenden aus 17 Ländern zeigen beim «Find your Flow festival» in Riedholz ihr Können.

Auf dem Attisholz-Areals findet das «Find your Flow festival» statt. Bruno Kissling

Beim Tanzfestival steht jedoch nicht nur der Tanz im Fokus. Mit Musik und DJs werden während drei Tagen weitere Teile einer urbanen Kultur zelebriert. Urbane Kulturen entwickeln sich in Städten und richten sich nach dem Puls der Zeit. Die umgenutzten Industriebauten bieten für das Tanzfestival ein optimales Ambiente.

Grössen der Szene messen sich in Crews und Battles

Am Samstag gibt es bei der «Freestyle Session Europa» einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Tanzcrews. Eine Crew besteht aus sechs Tänzerinnen und Tänzern. Sie zeigen eine eingeübte Choreografie mit verschiedenen akrobatischen und rhythmischen Elementen.

Impressionen von «The Greatest» das jährlich im Stadttheater stattfindet Hanspeter Bärtschi

Jurorinnen und Juroren bewerten alle aufgeführten Choreografien. «Die Sieger-Crew fliegt an das Worldfinal in Los Angeles, wo sie sich mit den besten Tanzcrews aller Kontinente messen», erklärt Elvis Petrovic, Geschäftsführer der Solothurner Tanztage. Dies sei eine optimale Vorbereitung auf die Olympiade 2024. Breakdance wird in Paris zum ersten Mal olympisch sein.

Am Sonntag stehen unter anderem die beiden Battles «Break down the House» und «Hip Hop und Popping» an. In Battles versuchen sich die Tanzenden jeweils gegenseitig abwechslungsweise zu übertreffen. Die Eigenheit ist, dass sich die Tanzenden in Paaren duellieren. Beide tanzen einen unterschiedlichen Stil, der sich aus dem Hip-Hop entwickelte.

Ähnlich wird es beim «Find your Flow festival» aussehen. Hanspeter Bärtschi

Beim «Break down the House» tanzt die eine Person Breakdance und die andere House. Breakdance besteht aus vielen akrobatischen Figuren, die auf dem Boden stattfinden. Der Boden wird nur mit den Füssen oder den Händen berührt. Dazu gehört beispielsweise das Drehen um die eigene Achse im einarmigen Handstand. House zeichnet sich durch schnelle, rhythmische Fussbewegungen und Schrittabfolgen aus.

Beim zweiten Battle «Hip Hop und Popping» tanzt eine Person Hip-Hop, die andere Popping. Hip-Hop ist ein Oberbegriff für alle Tanzstile, die auf den amerikanischen Strassen entstanden sind. Das Popping zeichnet sich durch abrupte Bewegungen einzelner Körperteile aus.

Allen soll etwas geboten werden

Das «Find your Flow festival» wird durch Vertreter der Solothurner Tanztage organisiert. «Neben unseren Tanztagen im Dezember können wir nun unseren Traum eines Tanzfestivals im Sommer erfüllen», sagt Petrovic. Mit der Planung hätten sie nach der letztjährigen «Solothurn Tanz Sommeredition» begonnen. Diese sei sehr beliebt gewesen.

Elvis Petrovic ist Geschäftsführer der Solothurner Tanztage. Tom Ulrich

Eine Plattform wollen die Veranstalter auch dem Nachwuchs und den Hobbytänzerinnen und -tänzern bieten. Sie können sich unabhängig des Tanzstils für die nationalen beziehungsweise internationalen Showcasewettbewerbe anmelden.

Den Festivalbesuchern wird neben dem Tanz noch einiges mehr geboten. Am Freitag- und Samstagabend stehen Partys und die Konzerte von Rapper Afu-Ra und der JJ Hausband an. So kann freitags und samstags bis tief in die Nacht hineingetanzt werden. Für Familien steht ein Spielplatz und ein Strand an der Aare zum Verweilen zur Verfügung. Zudem können sich Kinder und Jugendliche für einen der fünf Tanz-Workshops mit internationalen Tänzern anmelden.

Das Tanzfestival soll wachsen

Bereits jetzt ist klar, dass das «Find your Flow festival» kein einmaliges Tanzfestival ist. «Die Planung für das nächste Jahr ist bereits im Gange», verrät Petrovic. So würden die Tickets für die World Finals auch zukünftig im Attisholz-Areal vergeben. Auch das Rahmenprogramm wird weiter ausgebaut. «Mit Sportarten wie Street Basketball und der Graffitiszene integrieren wir weitere urbane Kulturen in das Festival.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen