Was läuft auf dem Balmberg: Eine Bestandesaufnahme

Reportage Eine Asylunterkunft, ein boomender Seilpark und ein Skilift, der nur selten fährt: Wie soll es auf dem Balmberg weitergehen? Braucht der Balmberg eine klarere touristische Ausrichtung oder genügt, was vorhanden ist? Ein Rundgang und eine Bestandesaufnahme. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Winter auf dem Balmberg mit dem Kurhaus, davor das Skilifthaus, links das Tannenheim und rechts das ehemalige Bildungsheim. Im Hintergrund ist ein Bauernhof zu sehen. Hanspeter Bärtschi

«Es ist, wie es ist.» Heinz Thiel, der Wirt des Restaurants Vorderbalmberg, beschreibt die aktuelle Situation auf dem Balmberg treffend. Im Schatten der krachenden Steilwand der Röti fristet der Balmberg, eigentlich kein Berg, sondern ein Pass, seit je ein wechselvolles Dasein. Touristiker, wie Jürgen Hofer, Direktor Solothurn Tourismus, wünschen dem Balmberg eine klarere touristische Ausrichtung, wie diese beim Weissenstein und beim Grenchenberg vorhanden sei.

Heute kann man jederzeit mit dem Auto hochfahren und etwas Bergluft und Sonnenschein geniessen. Man kann dies ohne Parkgebühr tun, wenn die Skilifte nicht laufen. Vielen reicht das, sie wollen keinen weiteren Tourismus auf dem Balmberg.

Jürgen Hofer will mehr. Vor gut fünf Jahren sprach er von den drei Stärken des Balmbergs: dem Seilpark, den Skiliften und der ganzjährigen Verbindung mit dem Postauto. Daneben sah er viele Schwächen, allen voran das Kurhaus, das von vergangenen Zeiten spricht, mit der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft aber nicht touristische Ansprüche erfüllt. Seither hat sich wenig verändert, und was sich veränderte, macht den Balmberg kaum attraktiver.

Was auf dem Balmberg fehle, sei ein Kümmerer oder eine Kümmmerin, sagt Jürgen Hofer. Jemand, der sich mit Leidenschaft für den Balmberg einsetzt. Das Werk derjenigen, die auf dem Balmberg erfolgreich wirken, solle nicht geschmälert werden, aber sie seien Einzelkämpfer. «Für den Weissenstein haben wir beispielsweise den Verein Pro Weissenstein. Für den Balmberg ist wie niemand zuständig», sagt Hofer. Deshalb wünsche er sich einen Mister Balmberg oder eine Miss Balmberg.

Alles anzeigen

Wer über den Balmberg schreibt, muss Bele Schmid zu Wort kommen lassen. Er ist der Seilparkbetreiber und im Winter der Betriebsleiter der Skilifte der Sportanlagen Balmberg AG. Er kümmert sich um den Balmberg, nicht im übertragenen Sinn sondern wirklich. Seinen gut laufenden Seilpark will er an Karfreitag wieder öffnen.

Jetzt sorgt er dafür, dass die Pisten und die Skilifte befahrbar sind. Und das ist vor allem wetterabhängig. Von ihm ist zu hören, dass aktuell die Parkplätze ein grosses Thema sind. Aber er hält mit seiner Meinung zurück. Er will niemandem auf die Zehen treten. Klar ist, dass sein Seilpark dafür sorgt, dass im Sommer viele Leute den Berg hochfahren und dort parkieren.

«Das ist ein Thema, das wir bald ansprechen wollen», erklärt Philipp Sterki von der Sportanlagen Balmberg AG. Früher wurden vor der letzten Kurve zur Kurhauseinfahrt die Autos angehalten, um bei Skibetrieb den Parkfünfliber einzuziehen. Das hat die Polizei weniger gerne gesehen, zumal es oft gerade an dieser Stelle rutschig sein konnte. Jetzt werden auf dem Balmberg die Parkplätze mit Parkuhren bewirtschaftet. «Wir haben eine Bewilligung bis April», so Sterki. Die Gebühren gehen an die Sportanlagen AG, die wiederum die Strassen vom Schnee räumen lassen oder Parkplatzeinweiser bezahlen muss.

«Im Winter ist der Aufwand gross, anders sieht das im Sommer aus.»

Dann könnte die Parkgebühr eine reichlich fliessende Einnahmequelle sein. Für den obersten Parkplatz bezahlt die Sportanlage AG der Besitzerin (Stiftung Oberbalmberg) jährlich einen Pauschalbetrag. Der mittlere Parkplatz gehört der AG. Dann hat es noch die Parkplätze beim Kurhaus, beim Mittleren Balmberg und beim Vorderbalmberg. Die neue Lösung habe sich bewährt, so Sterki. Die Besucher akzeptieren die technische Lösung, und die Polizei sei froh, dass nicht mehr auf der Strasse einkassiert wird.

Effektiv sind Überlegungen im Gange, die Parkgebühr auch in der Sommersaison zu erheben. Vielleicht helfe es, den öffentlichen Verkehr zu fördern, meint Sterki. Er plädiere aber für eine gemeinsame Lösung. «Alle, Besitzer und Betreiber auf dem Balmberg sollen ihren Obolus erhalten.» Dann würde auch Seilparkbetreiber Bele Schmid profitieren. Bisher erhält er nichts von den Parkeinnahmen. «Ein Drittel bis zur Hälfte der Parkplatznutzer sind im Sommer die Seilparkbesucher», sagt Sterki.

Die Finanzen sind das eine. Das andere ist die Anzahl der Parkplätze. Es gibt Sonntage, da fahren ebenso viele Autos hoch, wie runter, weil es oben keine Parkplätze mehr hat. Vor kurzem hat die Polizei deswegen wieder die Strasse sperren müssen. «Normalerweise telefonieren wir, wenn der Andrang zu gross wird.»

Aber bis die Strasse dann wirklich gesperrt ist, dauert es manchmal zu lange. Damit das ein Ende hat, müsste eine Digitalisierung erfolgen und die Autolenkerinnen und Lenker schon unten in Günsberg über die Parksituation auf dem Berg informiert werden. «Wir haben das mal durchgerechnet. Die Investition wäre gross», so Philipp Sterki.

Blick zum Kurhaus und zum Hang unterhalb der von Wolken verdeckten Röti, auf dem Ski gefahren wird. Hanspeter Bärtschi

«Solange ich gesund bleibe, führe ich den Betrieb», sagt Elisabeth Bucheli Ryf. «Mein Mann Ernst Ryf und ich sind die Beständigsten und heuer schon 30 Jahre im Tannenheim.» Der Ferien- und Seminarbetrieb leide wegen der Pandemie. Buchungen habe sie immer gute, aber sie erhalte auch viele Absagen. «Wir haben so viele Stammkunden, aber das Coronavirus zerstört viele Beziehungen.» Was immer funktioniere sei das Trekking mit den Alpakas. «Draussen und mit Abstand.»

Das Kurhaus ist ein Durchgangsheim für Flüchtlinge. Der Kanton hat das Gebäude von der Oltnerhof GmbH gemietet. Die Firma von Daniel Wagen aus Mägenwil geniesst auf dem Balmberg keinen guten Ruf. Zu lange stand das Kurhaus leer.

Immerhin versucht der Kanton eine Öffnung. So dürfen Berggänger jederzeit die Toiletten im Keller des Kurhauses benutzen und auch das Restaurant hat eine provisorische Lösung gefunden. Eingemietet ist der findige Gastrounternehmer Markus Balsiger. Er lockt mit der Cabana Corvatsch die Skifahrerinnen und Skifahrer in die Wärme. Denn geöffnet ist das Lokal nur, wenn die Lifte drehen. Für viele ist das ein positives Zeichen. Andere meinen verächtlich, dass Balsiger «Schaum abschöpfe».

Der Kanton hat weder kurz- noch mittelfristig Absichten den Mietvertrag aufzulösen. In der Unterbringungsplanung des Asylwesen im Kanton wird das Kurhaus mit 100 Plätzen aufgeführt.

In der Notfallplanung des Kantons ist auch noch das ehemalige Bildungsheim mit 60 Plätzen aufgeführt. Der diesbezügliche Mietvertrag ist aber befristet bis Oktober 2022 und soll nicht verlängert werden. Grund dafür sind unter anderem Zusicherungen seitens des Kantons an Balm bei Günsberg, dass lediglich ein Zentrum auf dem Oberbalmberg betrieben werden soll.

Das ehemalige Bildungsheim wurde zum Verkauf ausgeschrieben. Es meldeten sich auch einige Interessenten. Aber der Bau aus dem Jahr 1954/55, der einer Stiftung gehört, konnte nicht verkauft werden. Jetzt soll die Strategie geändert werden. Die Verantwortung über das ehemalige Gewerkschaftshaus wechselt vom Departement des Innern ins Bau- und Justizdepartement zum Hochbauamt. Wie das vonstattengehen soll, werde aktuell abgeklärt, ist von Kantonsbaumeister Guido Keune zu erfahren. Klar ist, dass nichts klar ist. Sowohl zum Wechsel als auch zur Nutzung könne er aktuell nichts sagen.

Die Situation beim Mittleren Balmberg ist seit längerem stabil – es läuft nichts. Das Restaurant steht nach dem Abgang der bisherigen Pächter leer und wird schon längere Zeit nicht bewirtet. «Wir stehen in Kontakt mit zwei, drei Interessenten. Wirklich gute Leute. Wir haben auch schon Konzepte entworfen. Aber die Coronasituation verunmöglicht aktuell eine Verpachtung», erklärt Daniel Deppeler, Vertreter der Besitzerfamilie.

Die Lage sei zu unsicher, zumal auch Investitionen zu tätigen seien. «Und der Betrieb ist auch wetterabhängig. Jetzt am letzten Wochenende war ein Goldwochenende, aber das ist nicht immer so.» Er werde immer wieder gefragt, wann das Restaurant wieder öffne, das beschäftige ihn. «Die Situation ist unbefriedigend.»

Blick zum Mittleren Balmberg mit dem Restaurantteil links und zum Restaurant Vorderbalmberg (links). Hanspeter Bärtschi

«Einmal gut und einmal schlecht», sagt Wirt Heinz Thiel. Gemeint ist das Geschäft im Restaurant Vorderbalmberg. «Man kann bei keinem Tag sagen, wies läuft.» Sein Wunsch ist, dass die Leute mehr rausgehen. Grundsätzlich laufe es aber nicht gut. Thiel hat gerade eine Woche Quarantäne hinter sich. Der Betrieb war zu, und er muss deswegen aufs Ersparte zurückgreifen. «Niemand gibt in solch einem Fall einen Franken». Er freue sich auf seine Pension. Was dann mit dem Vorderbalmberg gehe, interessiere ihn wenig. Die Familie Thiel wirtet seit 66 Jahren in der Bergbeiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen