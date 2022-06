Regionalturnfest Subingen 2022 ist ein voller Erfolg

Regionalturnfest Subingen 2022 Turnen und festen: Subingen machte es möglich Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz konnte die grosse Turnerfamilie am Regionalturnfest Bestleistungen zeigen und zusammen feiern. Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regionalturnfest 2022 in Subingen: TV Subingen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge

Die grosse, generationenübergreifende Turnerfamilie traf sich am Wochenende auf dem Sportgelände und rund ums Oberstufenzentrum OZ13, um sich in den verschiedensten Disziplinen zu messen. Alleine am Samstag nahmen rund 1800 Turnerinnen und Turner an den verschiedenen Wettbewerben teil, rund 600 mehr, als ursprünglich beabsichtigt:

«Endlich können wir wieder turnen»,

meinte ein sichtlich glücklicher Michael Kummli, OK-Präsident des Regionalturnfests Subingen 2022 am Samstagnachmittag. Er hatte etlichen Vereinen eine Absage erteilen müssen – es waren schlicht zu viele, die teilnehmen wollten. Einige «mehr als nur hässige Mails» habe er deshalb erhalten.

Muemliswil Ramiswil Fachtechnik Solothurner Zeitung / Oliver Menge Wolfwil STV Aktive Trampolin Solothurner Zeitung / Oliver Menge Wolfwil STV Aktive Trampolin Solothurner Zeitung / Oliver Menge Zell Senioren Fachtest Solothurner Zeitung / Oliver Menge Turnverein Derendingen Aktive Fachtest Solothurner Zeitung / Oliver Menge Pause zwischen zwei Wettkämpfen Solothurner Zeitung / Oliver Menge Mümliswil Ramiswil Wurf Solothurner Zeitung / Oliver Menge Mümliswil Ramiswil Wurf Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Schnottwil beim aufwärmen Solothurner Zeitung / Oliver Menge Magnesium kommt beim Geräteturnen nicht bloss an die Hände Solothurner Zeitung / Oliver Menge STV Wolfwil Aktive Stufenbarren Solothurner Zeitung / Oliver Menge STV Wolfwil Aktive Stufenbarren Solothurner Zeitung / Oliver Menge STV Wolfwil Aktive Stufenbarren Solothurner Zeitung / Oliver Menge Kampfrichter Solothurner Zeitung / Oliver Menge STV Wolfwil Aktive Barren Solothurner Zeitung / Oliver Menge Publikum Solothurner Zeitung / Oliver Menge Schnottwil TV STV Aktive Barren, Stufenbarren, Boden Solothurner Zeitung / Oliver Menge Schattige Plätzchen waren gesucht Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Nennigkofen Lüsslingen, Gym Kleinfeld Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Nennigkofen Lüsslingen, Gym Kleinfeld Solothurner Zeitung / Oliver Menge Wer hat die Haare schön? Solothurner Zeitung / Oliver Menge Die eigene fahrbare Musikbox und Bar ist mit dabei Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Messen Gym Bühne Solothurner Zeitung / Oliver Menge Empfang der 250 Ehrengaeste Solothurner Zeitung / Oliver Menge Gut behutet durch den Sponsor Solothurner Zeitung / Oliver Menge Gemütliche Sponsoren-Sitzecke der Baloise Bank Soba Solothurner Zeitung / Oliver Menge Feature Solothurner Zeitung / Oliver Menge Feature Solothurner Zeitung / Oliver Menge Senioren Wolfwil Fachtest Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Lommiswil 800m Lauf Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Solothurn Kaufleute Fachtest Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Lommiswil 800m Lauf Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Messen Gym Rasen Solothurner Zeitung / Oliver Menge Publikum Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Gymnastik Bühne Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Sevelen (SG) Schaukelringe Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Subingen Aktive Sprung Solothurner Zeitung / Oliver Menge TV Bellach Barren Solothurner Zeitung / Oliver Menge Die Essens- und Getränkeausgabe war perfekt organisiert Solothurner Zeitung / Oliver Menge

Am Freitag hatte das Fest mit den Einzelwettkämpfen begonnen, Samstag stand der Vereinswettkampf auf dem Programm und am Sonntag die Jugendwettkämpfe sowie die Stafettenläufe. «Über die drei Tage zählen wir rund 3300 Turnerinnen und Turner. Und während beim letzten Regionalfest in unseren Dorf 2009 gerade mal 60 Leute übernachteten, sind es jetzt 600 Turnerinnen und Turner, die in den Gängen des OZ13 übernachten. Denn das Fest nach dem Fest dauert voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden», meint Kummli schmunzelnd.

Während des Gesprächs mit dem OK-Präsi gibt es ständig Unterbrüche: Hier einer, der Kummli auf den Rücken klopft – «super Fest», da einer, der ihm eine Prise Schnupftabak anbietet. Man spürt sie, die grosse Dankbarkeit der Turnerfamilie. Daumen hoch und wieder ein Zuruf: Der TV Subingen und die anderen Dorfvereine, die beim Auf- und Abbau der Infrastruktur helfen, haben ganze Arbeit geleistet. Das wird wertgeschätzt.

«Man stelle sich vor: Am Sonntag, wenn die Jugend ihre Disziplinen geturnt haben, finden Pendelstafetten mit über 1000 Jungen und Mädchen statt, die mit ihren Familien kommen. Bei der Rangverkündigung heute Abend geht es schätzungsweise 5 Minuten und alle stehen johlend auf den Bänken!» So soll es sein: Emotion pur.

Der Zeitplan für jeden Verein war eng – Pünktlichkeit war gefragt

Auf dem Gelände herrscht den ganzen Tag ein Gewusel: Vereine, meist angeführt von ihrem Fahnenträger, verschieben sich rüber zum OZ13, um an einem Gerät ihr Können zu beweisen, eine Leichtathletik-Disziplin zu absolvieren, wie Kugelstossen oder Ballwurf, oder schlicht, um in der Dreifachturnhalle ihre Kolleginnen und Kollegen anzufeuern – immer mit dem Seitenblick auf den Zeitplan, der auf die Minute genau eingehalten werden muss.

Wer grad keinen «Einsatz» hat, sucht sich unter den Bäumen rund um die alte Turnhalle beim Sportplatz eine schattige Ecke. Kein Wölkchen trübt den Himmel und die Temperatur steigt und steigt. Die Emotionen auch: Der Gastgeberverein Subingen tritt mit 46 Turnerinnen und Turnern an zur Gymnastik-Vorführung auf dem Rasen. Und während auf der anderen Seite des Mittelwegs durchs Gelände Vereine sich im Ballzuwerfen, Wegschlagen und Auffangen üben, den sogenannten Fachtests, bietet die Truppe des TV Subingen eine mitreissende und vom zahlreichen Publikum vielfach bejubelte Show.

Gleich nach der grossen Truppe der Heimmannschaft tritt der TV Messen auf: Es sind «nur» sieben Frauen und zwei Männer, die hier ihre Choreografie zeigen, in «unüblichen» Kostümen – die Damen in gepunkteten Röcken und die Herren in weissem Hemd und schwarzer Hose. Aber, so meint ein Zuschauer: «Die haben Potenzial, der Verein wird bestimmt noch wachsen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen