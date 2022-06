Regionalturnfest Subingen mit 3000 Turnerinnen und Turnern

Regionalturnfest Die ersten Turnerinnen und Turner sind in Subingen in ihre Wettkämpfe gestartet Das Regionalturnfest in Subingen wurde am Freitagabend mit den Einzelwettkämpfen gestartet. Am Samstag werden sich die Aktiven in den Vereinswettkämpfen messen, am Sonntag die Kinder und Jugendlichen. Rahel Meier Aktualisiert 10.06.2022, 20.03 Uhr

Am Freitagabend startete das Regionalturnfest 2022 in Subingen. Hanspeter Bärtschi

Bereits zum dritten Mal führt Subingen ein Regionalturnfest durch. Die ganze Turnerfamilie hilft mit von jung bis alt, wobei auch der älteste Helfer mit 92 Jahre den Verein aktiv unterstützt. Rund 25 Stunden ist jeder Helfer über das Wochenende im Einsatz. Der Auf- und Abbau ist dabei nicht miteingerechnet.

Impressionen vom Freitagabend:

Die Nummer anbringen.... Aufwärmen und dehnen.... loslegen....

Neben dieser bereits grossen sportliche Leistung wird Subingen auch auf dem Wettkampfplatz gut vertreten sein. Wie bereits am letzten Regionalturnfest in Bellach 2016 startet der Verein unter anderem im 3-teiligen Vereinswettkampf in der 1. Stärkeklasse und ist damit Anwärter auf den Titel des Turnfestsiegers.

Über 3000 Aktive werden erwartet

Bevor sich am Samstag aber die rund 1700 erwachsenen Turnerinnen und Turner in den Vereinswettkämpfen messen, sind am Freitagabend die Einzelwettkämpferinnen und Wettkämpfer im Geräteturnen, in der Leichtathletik, im Turnwettkampf und die Teams in der Gymnastik und im Aerobic am Start.

Der Grossanlass, bei dem zusätzlich bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden, findet rund um die Mehrzweckhalle, den Reitplatz und das Oberstufenzentrum OZ13 statt.

Impressionen vom Regionalturnfest 2022 in Subingen. Hanspeter Bärtschi

Der Sonntag gehört dann rund 1300 Kindern und Jugendlichen. Erstmals sind neben den Jugelern auch Kitu-Kinder - die Kindergärteler - mit dabei.

Sobald sie vorliegen, finden sie die Resultate hier.