Golfplatz Wylihof – jetzt auch virtuelles Golfen möglich

Region Solothurn Der Winterschlaf tut dem Golfplatz Wylihof in vielerlei Hinsicht gut – und wer üben will, kann hier sogar virtuell golfen Auf dem Wylihof wird der Winter für allerlei Arbeiten genutzt, die in der Golfsaison manchmal zu kurz kommen. Ein Besuch. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn Schnee liegt, ist Golf spielen nicht möglich. Bild: Rahel Meier

Beim Stichwort Golfplatz sehen die meisten Menschen automatisch eine gepflegte, grüne Anlage vor sich. Golfspieler mit kurzen Hosen, die ihrem Sport an einem wunderschönen, sonnigen Tag frönen. Tatsächlich gehen die meisten Golfplätze in der Schweiz von Anfang Dezember bis Ende Februar in einen leichten Winterschlaf. Leicht darum, weil Golf spielen auch im Winter möglich ist, wenn kein Schnee liegt oder der Boden nicht gefroren ist.

Je nach Wetter wird die Anlage im Wylihof in den Wintermonaten auf Sommergreens geöffnet. Im letzten Dezember war das an elf Tagen der Fall, im Januar an neun Tagen. «Nur wenige unserer Mitglieder spielen im Winter tatsächlich draussen», erklärt Geschäftsführer Roland Meyer. Aber es gebe immer einige, die bei guten Bedingungen unterwegs sind. Es gibt zudem auf dem Übungsgelände überdachte Abschlagplätze, die immer zum Training bereitstehen.

Auf der Website und vor Ort ist zu sehen, welche Bereiche geöffnet sind. Bild: Rahel Meier

Ob die Anlage offen ist, erfährt man auf der Website des Golfplatzes. Abhängig ist dies vom Wetter und damit verbunden der Feuchtigkeit des Bodens. Ist der Boden allzu nass, dann kann es durch das Begehen Schäden auf dem Rasen geben, die bis zum Frühling nicht mehr behoben werden können. Im Winter müssen die Golfspieler darum ihre Schläger häufig selbst tragen und dürfen ihre Trolleys oder gar die Golf-Carts nicht nützen.

Trotzdem ist der Winter ein Segen für den Golfplatz Wylihof. «Wenn es so richtig kalt ist und der Boden gefriert, dann ergibt sich daraus eine natürliche Belüftung der gesamten Bodenkultur», erklärt Meyer. «Mit mechanischer Bearbeitung bringen wir das nicht in der gleichen Qualität hin. Die Natur macht das besser als wir.» Dabei würden eine bis zwei Wochen mit Temperaturen unter der Nullgradgrenze reichen.

Die Greenkeeper haben zudem in den Wintermonaten Zeit, sich vermehrt dem Unterhalt des Platzes und der gesamten Umgebung zu widmen. Die vielen Bäume und Büsche werden gepflegt. Verwucherungen aus dem Unterholz entfernt. Zudem ist dann auch Zeit für Sanierungsarbeiten. Diesen Winter wird beispielsweise ein Teil der Biotope erweitert und teilweise neu gestaltet.

Weiter werden jeweils auch die Entwässerung und die Bewässerungsanlage kontrolliert und wo nötig repariert. Damit alle immer auf dem neusten Stand sind, werden Workshops und Weiterbildungen für die Greenkeeper ebenfalls möglichst in der Winterpause durchgeführt.

Der Shop öffnet erst Ende Februar wieder. Bild: Rahel Meier

Im Sekretariat werden die Wintermonate ebenfalls genutzt. «Ende Jahr steht jeweils der Abschluss an», so Roland Meyer. Daneben werde das kommende Jahr vorbereitet und beispielsweise der Turnierplan erstellt. Das Restaurant macht im Januar Betriebsferien und auch der Shop ist bis Ende Februar geschlossen.

Virtuell über den Platz golfen

Seit dem letzten Jahr verfügt der Wylihof zudem im Dachgeschoss des Klubhauses über ein Indoor-Trainingszentrum mit einem Golfsimulator, zwei Fangnetzen und einem grossen Putting-Green. Bis zu zehn Personen können die Anlage gleichzeitig nutzen.

Virtuelles Golfspiel mit dem sogenannten Track-Man. Bild: Patrick Lüthy

Das Herzstück ist der sogenannte Track-Man: Ein radarunterstützter Simulator, der jeden Schlag erfasst und ausmisst. Eine Spezialleinwand fängt den Golfball ab, und über einen Videobeamer werden die Messdaten und die Flugbahnen dem Spieler präsentiert. Die Indooranlage wird von rund 100 der insgesamt 800 Mitglieder genutzt. Vor allem die ambitionierten jungen Golfer und die Natikader nutzen die modernen Analysegeräte im Winter, um ihre Technik zu verbessern.

Demonstration des Track-Man durch Matthias Cotting. Bild: Patrick Lüthy

Am Simulator können diverse Programme ausgewählt werden. Wer will, kann sich kurzerhand durch den 18-Loch-Kurs des Wylihof oder andere attraktive Golfplätze spielen. Rund 700 Fotos, Drohnenfilme und Aufnahmen mit Google Earth wurden verwendet, um den Platz naturgetreu nachzugestalten. «Es ist wirklich verblüffend, wie echt der Platz und die nähere Umgebung dargestellt sind. Das ist auch für uns eine coole Geschichte», sagt Meyer.

Es gibt unzählige Möglichkeiten zu üben und unzählige Werte, die gemessen werden können. Bild: Patrick Lüthy

Der Rasenteppich des Putting-Green entspricht übrigens eins zu eins dem Rasen, wie er auf dem Wylihof zu finden ist. Auch das, damit unter möglichst realen Bedingungen trainiert werden kann.

Der Rasenteppich ist dem echten Rasen auf dem Wylihof nachgebildet. Bild: Rahel Meier

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen