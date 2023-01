Hilari 2023 in Zuchwil Biberist Deitingen Subingen

Region Fasnacht 2023: Ein gutartiges Virus verbreitet sich in Windeseile in den Gemeinden rund um Solothurn Am Freitagabend wurde in den Dörfern der Region Hilari gefeiert. Von Biberist über Kriegstetten bis Zuchwil gaben sich die Närrinnen und Narren ein Stelldichein. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Hilari in Deitingen: Die Gemeinderäte strampeln, damit ihnen ein Licht aufgeht. Hanspeter Bärtschi

Mit Trommelwirbel, Rätschen und Böllerschüssen wurde gestern Abend der Ämmeschnägg, das Wappentier der Dorffasnacht, bei seiner Herbergsmutter Franziska Rohner geweckt. In einem Umzug, angeführt von den Jungtambouren, wurde der Ämmeschnägg zum Hilari-Anlass in der Biberena geleitet. Dort fasste die Herbergsmutter ihre Erlebnisse mit dem Ämmeschnägg zusammen. Zu erzählen hatte sie einiges, fand der Ämmeschnägg doch seit Aschermittwoch 2020 Unterschlupf bei ihr. Die Pandemie führte dazu, dass der Ämmeschnägg seither bei Franziska Rohner blieb. Von jetzt an begleitet der Ämmeschnägg die Biberister Fasnächtler bis zum Aschermittwoch. Danach findet der Ämmeschnägg Unterschlupf bei den neuen Herbergsvätern, in diesem Fall den Gebrüdern Burkhalter. Noch vor den Geschichten der Herbergsmutter fand die Amtsenthebung des Gemeindepräsidenten statt. Obernarr Jan Düscher erhielt den Gemeindeschlüssel ausgehändigt und verkündete das Motto der Biberister Fasnacht: «Bisch ou verdichtet?»

In Bellach verbreiteten an Hilari die Mitglieder der Gugge Schwarzmeerfrösch Bäuch den Fasnachtsvirus. Beim Schulhaus 2 leuchtet seit gestern eine Laterne für die Narren. Auf den Ortsschildern wird auf «Bäuch» aufmerksam gemacht und an den Ortseingängen werben die Holzfrösche für die Frosch Fuer, die Guggenparty am 11. Februar im Turbensaal, heuer mit sechs Guggen.

Die Narren in Bolken konnten es kaum erwarten. Schon um 17.59 Uhr starteten sie im Foyer der Mehrzweckhalle den Hilari, organisiert von Prisma Bolken. Nach einer kurzen Einwärmrunde folgte bereits die erste Gugge, bevor man sich hinausbegab und das Sujet der diesjährigen Fasnacht enthüllte. Dieses nahm Bezug auf das Bolkener Fasnachtsmotto «Sch … Eiszeit», klar ein Abschiedsgruss an die letzten beiden Pandemiejahre.

In Chäswil bestimmt aktuell der Fussballklub das Fasnachtsmotto. Für ihren grossartigen Fasnachtsball haben die Fussballer «Chäswil 2023 – Winter- und Sommerolympiade» ausgewählt. Das war auch gestern Abend am Hilari auf dem gleichnamigen Place de Hilari ein Thema. Nachdem die Chäslochbrätscher musikalisch den Einmarsch mit der Chäswiler Fasnachtslaterne auf dem Place de Hilari begleiteten, wurde der Gemeindeschlüssel übergeben. Geschichten von Leuten aus Chäswil wurden in der Folge zum Besten gegeben. Danach verschoben sich die Närrinnen und Narren unter Guggenklängen ins Restaurant Bahnhof.

Hilari in Subingen: Obernarr Roland Kummli und der abgesetzte Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold. Für einmal hat der Finanzverwalter das Sagen. José R. Martinez

Zurück zur Normalität vor Corona: So haben die Organisatoren den Hilari im Saalbau Bad geplant und so wurde er auch pünktlich ab 19.01 Uhr durchgeführt. Insgesamt neun Guggen spielten gestern Abend im Saal, der getreu dem Hilari-Motto Märliwald gestaltet wurde. Zum Auftakt ertönten die Instrumente der Sprisseli Chinder-Gugge-Wasseramt. Die Frauen und Männer der organisierenden Gugge Ämmekracher waren als Märchenfiguren verkleidet. Der Fasnachtsstart 2023 wurde im Beisein von Gemeindepräsident Roger Spichiger proklamiert. Er überreichte den Schlüssel zu allen Geheimnissen von Derendingen an Florian Müller, Präsident der Ämmekracher. Dieser verkündete das Motto der Derendinger Fasnacht: «Zägg, do simer wieder».

Die Kriegstetter Närrinnen und Narren trafen sich im Alibaba, wo sie wie in früheren Jahren Hilari feierten. Vergessen die Jahre, als ein anderes als das Fasnachtsvirus die Welt in Atem hielt. Gestartet wurde um 20.09 Uhr mit der Begrüssung durch Zunftmeister Kurt Steiner. Er installierte Ober Daniel Affolter, der sich bewährt habe. Gemeindevizepräsidentin Ruth Studer überreichte den Narren den Gemeindeschlüssel und wurde mit einem kleinen Gemeindegeschenk beschenkt, das auf das Motto «Bisch-dumm-Hoek» Bezug nimmt. Haltener, Oekinger und Kriegstetter Mönche, so die Narrenlegende, wollen ein Bistum gründen. Nach dem Gemeindegeschenk folgte die Laternenstriptease, die die Enthüllung der Laterne auf dem Dorfplatz mit dem Sujet der Plakette vorwegnimmt. Vier Guggen unterhielten die Anwesenden. Nicht dabei in diesem Jahr war die Zunftmusik, die unter diversen Ausfällen litt.

35 Jahre feierte die Strümpfli Zunft – im letzten Jahr. Aber die Fasnacht fiel aus. Darum feierte man gestern mit einem Jubiläumsapéro den Start zur Fasnacht 2023. Nach dem anschliessenden Fondueplausch folgte um 19.30 Uhr Hilari in der Alten Turnhalle. Vier Guggen erschienen gestern Nacht in der Turnhalle und heizten den Narren ebenso ein wie Dr Andi als Unterhaltungs-DJ. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war es dann so weit. Gemeindepräsident Michael Ochsenbein hatte genug gehört. Er übergab den Gemeindeschlüssel dem neuen Obernarr Reto, der ihm das Motto der Luterbacher Fasnacht verriet: «Frutti di Aare».

In der Kächschür feierten gestern Nacht unter der Regie der Dorfgugge Wüudbach Blosofoniker die Oberdörfer Närrinnen und Narren Hilari. Gestartet wurde um 19.01 Uhr. Nach einer Einlage der Dorfgugge folgte die Proklamation. Philipp Roos, Ober der Gugge, erhielt von Vizegemeindepräsidentin Dagmar Rösler den Gemeindeschlüssel. Die Guggeschränzer aus Solothurn leiteten über zur Ernennung des Oberchesslers. Nachfolger von Simone Blanc ist Flurin Gasser. Es folgte die Bettlacher Gugge Krachwanzen.

Auf dem Rolf-Sauser-Platz startete um 18.33 Uhr die Subinger Fasnacht unter dem Motto «S’isch E-Fasnacht». Der neue Obernarr Roland Kummli begrüsste das Narrenvolk wetterfest in einem Zelt. Nachdem die Oeschschränzer ihre Kakofonie über die Narren ergossen hatten, gaben sich die gemeinen und die närrischen Behörden ein Stelldichein. Dabei überreichten sie sich den Gemeindeschlüssel und den Zunftstab, worauf die Baukebieger loslegten. Nicht fehlen durften die närrischen Spiele. Die anwesenden Gemeinderäte hatten passend zum Motto eine Stafette mit Kerzenlicht zu absolvieren.

Zuchwiler feiern den Fasnachtsstart beim Kreisel im Zentrum. Hanspeter Bärtschi

Um 18 Uhr begann in Zuchwil die Fasnacht mit dem Anzünden der Laterne im Gemeindekreisel. In den Restaurants zum Widder und Martinshof präsentierten die Provinznarren ihr Motto: «120 Jahr Harley-Davidson». Die Provinznarren freuten sich riesig, dass nach zwei sehr langen Jahren endlich wieder eine «normale» Fasnacht mit zwei Umzügen und in Honolulu und der Dorffastnacht am Samstag, 18. Februar, in Zuchwil stattfinden kann. Sie bedankten sich bei ihren Gönnern, welche sie in dieser nicht einfachen Zeit unterstützt hatten. Zudem konnten sie mit Paolo und Michu zwei neue Manipuliernarren vorstellen. Mit welcher Harley die Provinznarren zu den Umzügen nach und durch Honolulu fahren werden, könne man an der Wagenvernissage im Alten Werkhof in Zuchwil am 11. Februar bei einem Bier oder anderem feinen Getränk selbst schauen.

